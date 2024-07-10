Чеченский министр национальной политики и внешних связей Ахмед Дудаев опубликовал в своем Telegram-канале видео с пленными украинскими военными. Это видео было ответом на интервью украинского блогера Дмитрия Карпенко, в котором участвовали чеченцы, попавшие в плен.

Дудаев назвал Карпенко "нацистским отродьем" и подчеркнул, что между чеченцами и украинцами существует принципиальная разница.

По словам министра, двое чеченцев попали в плен, когда были в бессознательном состоянии из-за контузии. В то же время практически вся пятая штурмовая бригада ВСУ сдалась российским войскам добровольно.

На видео Дудаев показал эту самую пятую штурмовую бригаду ВСУ, подтверждающую его слова.

Фото:spec_mil_oper/Unknown author(Creative Commons Attribution 4.0 International license)