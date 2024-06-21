Президент Польши Анджей Дуда в ходе интервью на радиостанции RadioZET заявил, что он выступает против уменьшения числа учебных занятий по религии в школах. В настоящее время в учебных заведениях Польши проводятся два урока по религии в неделю, и их посещение является добровольным.
В рамках этих занятий детям сообщают только об основах католицизма. Недавно министр образования страны Барбара Новацкая объявила о том, что количество уроков будет сокращено с двух до одного в неделю.
"С точки зрения моих убеждений, такие шаги неоправданны. Сокращение числа часов по религии напоминает мне о прошлом, когда религия благодаря коммунистам была исключена из школьного курса", — выразил свою позицию Дуда в эфире радиостанции RadioZET.
Он выразил опасения, что после урезания часов по религии правительство вообще может отменить эти занятия.
"Сначала остался один час, а потом возник вопрос, зачем нам нужен этот один час", — прокомментировал президент. "Я не в курсе, какое решение в конечном итоге примет премьер-министр Дональд Туск, но я против таких шагов", — подчеркнул польский лидер.
Недавно в Польше произошла смена власти, и партия "Право и справедливость", которая активно использовала католическую риторику в своем программном заявлении, оказалась в оппозиции.
Новый премьер-министр Дональд Туск, при вступлении в должность, подчеркнул свое нерелигиозное мировоззрение, отказавшись произносить традиционную фразу "Да поможет мне Бог" в конце текста присяги.
Фото: commons. wikimedia.org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)
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