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Польша продлила пребывание украинских беженцев до 2025 года
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:00

Польша продлила пребывание украинских беженцев до 2025 года

Президент Польши Анджей Дуда подписал документ, увеличивающий срок легального пребывания украинских беженцев в на территории страны до 30 сентября 2025 года, сообщили из офиса президента.

Согласно информации, Дуда подписал закон от 15 мая 2024 года о изменениях в законодательстве, касающихся поддержки граждан Украины, попавших в военный конфликт на их родине, а также другие нормативные акты. Новые правила вступили в силу сразу после подписания.

По новому закону, разрешение на пребывание на территории страны до конца сентября 2025 года получили граждане Украины, у которых есть индивидуальный польский идентификационный номер (PESEL) с обозначением "UKR", указывающим на их статус украинских беженцев. Закон также продлил для них доступ к медицинским, семейным и социальным пособиям на тот же период.

При голосовании в парламенте за данный закон проголосовали 381 депутат, против выступили 19 (14 от партии националистов и евроскептиков "Конфедерация" и 5 от оппозиционной партии "Право и справедливость"). Еще 20 депутатов воздержались от голосования.

По разным оценкам, на территории Польши находится до полутора миллионов граждан Украины, вынужденных покинуть свою страну.

Фото: commons. wikimedia.org/Cybularny (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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