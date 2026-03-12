Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Oiva Eskola from Finland is licensed under CC BY-SA 2.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 9:23

Небо гремит, но роскошь затихает: как ракетные удары подрывают доверие к Дубаю и его отелям

Представьте: вы в номере люксового отеля в Дубае, бассейн на крыше сверкает под пальмами, а вдруг ночью раздается гул — системы противовоздушной обороны отбивают ракету. В прошлом месяце пара из Техаса, Боб и Карен Карифи, попали в такую переделку: их круиз отменили, а в отеле Fairmont осколки повредили фасад. Аэропорт, вчера самый загруженный в мире, теперь пустует, рейсы эвакуируют людей, а цены на нефть прыгнули за сто долларов за баррель. Туристы хватают вещи, соцсети полны видео с грохотом ПВО, и все это через неделю после начала войны между США, Израилем и Ираном. Дубай, оазис роскоши, вдруг оказался в эпицентре, и доверие тает на глазах.

"Дубай всегда позиционировал себя как безопасный оазис, но ракетные удары меняют картину. Туристы из Европы и Америки теперь смотрят на карту и видят, что до зоны конфликта рукой подать. Если нестабильность затянется, потоки уйдут в другие хабы. Власти ОАЭ вложили миллиарды в туризм, и они будут бороться за репутацию."

Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Последствия ударов по отелям

Город, где строили имидж стабильности и роскоши, услышал грохот систем противовоздушной обороны. Повреждения появились на фасадах знаковых люксовых отелей, включая Fairmont. Туристы, ожидавшие расслабленного отдыха, оказались в центре событий спустя неделю после начала крупномасштабной войны.

Супруги Карифи из Техаса делятся в соцсетях: их круиз отменили, а вокруг — гул перехватываемых ракет. Такие истории разлетаются мгновенно и сеют страх. Штормы на Бали или эвакуации из ОАЭ уже показывали, как ЧП бьет по нервам.

Власти ОАЭ ввели репрессии против снимающих туристов: тюрьма и штрафы за видео катастрофы. Это не скрывает проблемы, а только усиливает слухи. Память о рисках остается надолго, как отмечает профессор Альп Озаман из Нью-Йоркского университета.

Аэропорт и отмены рейсов

Международный аэропорт Дубая, вчера самый загруженный по международному трафику, опустел. Остались только эвакуационные рейсы. Генеральный директор United Airlines предупредил: нефть выше ста долларов ударит по ценам билетов везде.

Цепная реакция уже идет: пассажиры ищут пути отхода. Маршруты лайнеров меняются, добавляя часы в полет. Авиакомпании несут убытки в миллионы, как в недавних спасательных операциях.

Дубай теряет статус пересадочного узла. Туристы из Европы и Америки передумывают о маршрутах. Безопасность — основа любого хаба, напоминает Алан Файалл из Университета Центральной Флориды.

Удар по репутации

Дубай продавал себя как безопасную гавань, где забываешь о конфликтах. Теперь образ трещит: расстояние до зоны войны — сотни километров. Анна Абельсон, профессор Нью-Йоркского университета, называет это беспрецедентным.

Эмоциональный якорь страха сильнее рекламы. Истории вроде Карифи работают как вирус. Золотая клетка Дубая тесна, и роскошь в Азии выгоднее.

Озаман уверен: память о взрывах задержится. Даже если бои утихнут, картинка риска останется. Туристы голосуют ногами и кошельками.

Сможет ли Дубай восстановиться

Все зависит от длительности конфликта. Если спадет в недели, маркетинг и безопасность вернут доверие. Эмираты вложили слишком много, чтобы сдаться, говорит Озаман.

Карифи отметили действия властей и не исключают возврата. Но Иран вне контроля ОАЭ. Решения в Тегеране и Вашингтоне решают судьбу.

Глобальные связи делают локальный конфликт всемирным. Отмены броней и нервозность инвесторов — уже факт.

"Конфликт бьет по инфраструктуре Дубая, но альтернативы уже на подходе: азиатские хабы и европейские аэропорты. Туристы ищут стабильность вдали от Ближнего Востока. ОАЭ усилят безопасность, но если затянется, потоки уйдут в Сингапур или Франкфурт. Планирование поездок теперь требует переоценки рисков."

Эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

Альтернативы хабу

Если нестабильность затянется, хабы вроде лондонского Хитроу, франкфуртского аэропорта или стамбульского выйдут вперед. Азия заменяет Эмираты россиянам.

Бизнес-модель Emirates под угрозой. Пассажиры и авиакомпании меняют географию. Кризисы в Азии учат искать надежные пути.

Дубай не контролирует ключевой риск. Глобальный туризм перестраивается на глазах.

FAQ

Сможет ли Дубай быстро вернуть туристов?
Если конфликт спадет в недели, маркетинг и безопасность помогут. Но затяжка уведет потоки в другие хабы. Эксперты смотрят на длительность.

Какие альтернативы Дубаю?
Хитроу, Франкфурт, Стамбул — далеки от конфликта. Азия предлагает роскошь дешевле. Туристы уже переключаются.

Безопасно ли сейчас лететь в ОАЭ?
Аэропорт пустует, рейсы эвакуационные. Цены на билеты растут из-за нефти. Ждите стабилизации.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

