Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Традиции думая
Традиции думая
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована вчера в 22:26

Заплатила в Дубае в 10 раз больше — рассказываю, за что туристы реально переплачивают

Высокие цены и толпы туристов разочаровали в Дубае — блогер Лисейкина

Многие путешественники отправляются в Дубай в поисках новых впечатлений, мечтая увидеть роскошь и восточные чудеса. Однако не все туристы остаются в восторге: так, российская путешественница Елена Лисейкина поделилась довольно необычным мнением о крупнейшем городе ОАЭ. В своем блоге "Путешествия с фотокамерой" она рассказала, почему Дубай не оправдал ее ожиданий и какие моменты особенно удивили.

Первое впечатление: идеальный фасад, за которым пустота

С первого взгляда Дубай поражает размахом — ультрасовременные небоскребы, огромные торговые центры, рукотворные острова и сверкающие проспекты буквально захватывают дух. Здесь все сделано для того, чтобы выглядеть эффектно и поражать воображение.

"Показуха и пустой пафос", — написала путешественница Елена Лисейкина.

Автор отмечает: создается ощущение, что городу важна не атмосфера, а внешнее впечатление. Все "отшлифовано, сияет", но настоящей жизни за этим блеском мало. Гуляя по улицам, турист часто чувствует себя скорее зрителем на подиуме, чем участником живого города.

Город-декорация: зачем все это?

Лисейкина честно признается: сначала все вокруг кажется удивительным и даже немного сказочным. Но уже через несколько дней возникает чувство нереальности происходящего — как будто живешь в съемочном павильоне.

"Каждый уголок словно создан для фотографии, а не для жизни. Торговые центры, небоскребы, искусственные острова — все идеально, но не по-человечески. В первый раз интересно. Но через пару дней начинает казаться, что живешь в декорациях", — считает блогерша.

Высокие цены и толпы: неуютная реальность

Второй важный минус Дубая, по мнению путешественницы, — дороговизна. Развлечения, экскурсии, даже обычные услуги обходятся гораздо дороже, чем в аналогичных курортных городах. К этому добавляются очереди и скопления людей: в метро, на улицах, в торговых центрах практически всегда шумно и тесно.

Кроме того, погодные условия не всегда радуют: жара, резкие ветра и песчаные бури могут серьезно испортить планы даже самым стойким туристам.

Где настоящая арабская культура?

Особое разочарование у путешественницы вызвал тот факт, что в Дубае почти не ощущается подлинной арабской атмосферы. Большинство продавцов — приезжие из Южной и Юго-Восточной Азии, а сувенирная продукция и чай в красивых коробках рассчитаны исключительно на туристов.

"Одни сувениры, китайские магниты и чай в красивых коробках. Все будто сделано под туриста. От арабского духа остались только дома с ветровыми башнями. Сами же продавцы чаще всего из Пакистана, Индии или Филиппин", — пояснила блогерша.

Сравнение: Дубай и российские курорты

Критерий Дубай Анапа/Геленджик
Инфраструктура Современная, масштабная Развитая, но проще
Атмосфера Город-декорация Больше уюта и жизни
Цены Высокие В разы ниже
Аутентичность Почти не ощущается Ярче выражена

Советы шаг за шагом для туриста

  1. Изучите не только фотоотчёты, но и реальные отзывы путешественников.

  2. Продумайте бюджет: учтите стоимость экскурсий, развлечений, питания.

  3. Не ограничивайтесь торговыми центрами — ищите малоизвестные районы и рынки.

  4. Подберите подходящий сезон: в межсезонье меньше жары и песчаных бурь.

  5. Помните о дресс-коде и правилах поведения в общественных местах.

Ошибки → Последствия → Альтернативы

  1. Ошибка: Ожидание восточной сказки
    Последствие: Разочарование
    Альтернатива: Рассмотреть путешествие в страны с более выраженной традиционной культурой, например, в Оман или Иорданию.

  2. Ошибка: Просмотр только главных достопримечательностей
    Последствие: Скука
    Альтернатива: Исследовать небольшие кафе, уличные рынки, местные парки.

  3. Ошибка: Пренебрежение погодными условиями
    Последствие: Дискомфорт
    Альтернатива: Планировать поездку на зиму или раннюю весну.

А что если Дубай не впечатлил?

Путешествие не всегда оправдывает ожидания — и это нормально. Если Дубай кажется вам "неживым", попробуйте другие города Ближнего Востока или Африки, где традиции ощущаются ярче, а атмосфера более аутентична. Например, столица Марокко Рабат, египетский Луксор или старинный Доха в Катаре.

Плюсы и минусы Дубая

Плюсы Минусы
Суперсовременная инфраструктура Высокие цены
Безопасность Толпы и очереди
Множество развлечений Слабая аутентичность культуры

FAQ

Какой климат в Дубае зимой?
Зимой в Дубае комфортно: температура около +25°C, почти нет дождей.

Сколько стоят развлечения?
Большинство развлечений обойдутся дороже, чем на российских курортах, иногда в 5-10 раз.

Что посмотреть, кроме небоскребов?
Можно посетить старый район Бастакия, местные рынки, попробовать традиционный арабский кофе.

Мифы и правда о Дубае

Миф: В Дубае везде аутентичный восточный колорит.
Правда: Большая часть города ориентирована на туристов и построена иностранцами.

Миф: В Дубае всё дорого.
Правда: Можно найти недорогие рынки и небольшие кафе за пределами туристических зон.

Миф: Весь персонал — местные жители.
Правда: Большинство сотрудников — выходцы из других стран.

Интересные факты

• В Дубае нет привычных для российских туристов сезонных распродаж: скидки появляются только во время специальных фестивалей.
• В городе более 70 торговых центров — это мировой рекорд по плотности моллов.
• Официальный язык — арабский, но большинство надписей и объявлений дублируются на английском.

Исторический контекст

Дубай превратился из рыбацкой деревни в ультрасовременный мегаполис менее чем за 50 лет. В 1970-х здесь только начиналось нефтяное благополучие, а сегодня город считается одним из самых футуристичных туристических центров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Новый год 23% россиян поедут к родственникам в другой город — Купибилет вчера в 21:26
Хотел экзотики — поехал в Африку на Новый год, делюсь своими впечатлениями

Россияне выбирают неожиданные направления для встречи Нового года — от уютных соседей до солнечных пляжей Африки. Какие тренды формируют зимние путешествия?

Читать полностью » Ввоз свинины в Дубай строго запрещён и ведёт к конфискации — путешественница Лисейкина вчера в 20:26
Получила штраф в Дубае за привычку из России — рассказываю, чего нельзя делать в мегаполисе будущего

За что в Дубае можно получить штраф и как избежать ошибок — список привычек, которые кажутся безобидными, но здесь под запретом.

Читать полностью » Второй загранпаспорт должен быть обязательно биометрическим — МВД вчера в 19:18
Жаль, что раньше не знал: второй загранпаспорт реально облегчает жизнь путешественнику

Когда лучше менять загранпаспорт и как оформить второй документ — главные рекомендации от МВД для путешественников.

Читать полностью » Ноябрьская Пальма снижает цены на проживание почти вдвое вчера в 18:12
Майорка сбрасывает летний шум — и город раскрывает скрытую красоту без толкучки

Почему ноябрь делает Майорку удивительно уютной, тёплой и свободной от туристических толп — и почему местные считают межсезонье лучшим временем для уважительного отдыха.

Читать полностью » В январе Киргизия предложилагает тишину гор и доступные зимние активности путешественникам вчера в 17:01
Осенью Киргизия удивляет пустыми тропами и яркой листвой: именно в это время открываются самые спокойные маршруты

Если вы планируете путешествие в Киргизию, то не пропустите важные советы и открытия. Узнайте о лучших сезонах, уникальных маршрутах и культурных традициях.

Читать полностью » Горные тропы Киргизии открывают редкие озёра и ледники вчера в 16:49
Горные тропы Киргизии открыли такой простор, что дух захватывает — даже видавшие виды замирают

Откройте для себя захватывающие маршруты Киргизии: от ледников до бирюзовых озёр. 7 причин, чтобы отправиться в горы и насладиться уединением.

Читать полностью » Центральная Россия предложила удобные маршруты на уикенд, тревел-эксперт Игорь Синельников вчера в 15:25
Выбралась из Москвы на два дня — и пришла в восторг: Центральная Россия раскрыла себя с неожиданной стороны

Откройте для себя 5 уникальных городов Центральной России для коротких путешествий. Каждое из направлений подарит незабываемые впечатления и вкусную локальную кухню.

Читать полностью » Электрички довезли путешественников из Ниццы в Канны и Монако вчера в 14:01
Канны за один день вышли почти бесплатно: неожиданно открыла способ сэкономить на всём

Канал "Яндекс Путешествия" рассказал, как провести неделю на Лазурном берегу без переплат: Ницца, Канны и Монако оказались гораздо доступнее, чем кажется.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Андорру прославили лыжи, пешие маршруты и культурные достопримечательности
Культура и шоу-бизнес
Популярность песен Надежды Кадышевой среди молодежи связана с душевной подачей и трудолюбием – солист "Иванушек" Кирилл Андреев
Еда
Мясо криля вместо крабовых палочек — и вот почему это лучшее решение
Дом
Однотонные шторы с тюлем усиливают глубину интерьера — эксперты по текстилю
Питомцы
Зоолог Сибирякова подчеркнула значение самостоятельных решений у собак
Садоводство
Эксперт Аяпов рекомендовал не мыть корнеплоды перед закладкой
Туризм
Армянская молодежь отличается яркой внешностью и стилем — блог Коновалова
Спорт и фитнес
Потеря мышечной массы: что делать, чтобы предотвратить её потерю — тренер Прокудина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet