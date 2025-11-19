Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 20:26

Получила штраф в Дубае за привычку из России — рассказываю, чего нельзя делать в мегаполисе будущего

Ввоз свинины в Дубай строго запрещён и ведёт к конфискации — путешественница Лисейкина

Поездка в Дубай для многих россиян — возможность познакомиться с современным Востоком, но некоторые привычки, привычные дома, здесь могут обернуться штрафом или даже неприятностями с законом. Путешественница Елена Лисейкина поделилась личным опытом и составила список того, что категорически не стоит делать в самом известном мегаполисе ОАЭ.

Привычки, за которые в Дубае можно получить штраф

На первый взгляд, запреты кажутся странными или даже излишне строгими, однако все они продиктованы культурными традициями и стремлением поддерживать идеальный порядок.

"Муниципалитеты следят, чтобы фасады домов выглядели идеально. За вывешенные простыни или даже полотенце можно получить штраф. А еще за вещи на балконе или спутниковые тарелки. Здесь все должно быть красиво не только внутри, но и снаружи", — пояснила путешественница Елена Лисейкина.

Сравнение: привычки и местные запреты

Привычка Запрет в Дубае Возможные последствия
Жевать жвачку, есть или пить в метро Запрещено Штраф
Сушить белье на балконе Запрещено Штраф, замечание от муниципалитета
Ввозить свинину Запрещено Изъятие на границе
Оставлять пыльную машину Запрещено Штраф, эвакуация
Заглядывать в чужие телефоны Запрещено Жалоба, возможно разбирательство
Ругаться в соцсетях, оскорблять смайликами Запрещено Административная или уголовная ответственность
Кормить голубей и кошек на улице Запрещено Штраф
Фотографировать аварии Запрещено Штраф, изъятие техники

Советы шаг за шагом: как вести себя в Дубае

  1. Не ешьте и не пейте в общественном транспорте, даже если поездка длится долго.

  2. Не вывешивайте вещи на балконах и не оставляйте там ничего лишнего — фасады зданий под особым контролем.

  3. Не пытайтесь провозить продукты из свинины — их конфискуют при досмотре.

  4. Следите за чистотой автомобиля: пыльные или брошенные машины штрафуют и эвакуируют.

  5. Уважайте личное пространство — не смотрите в чужие телефоны и не обсуждайте других вслух или в переписке.

  6. Не ругайтесь и не используйте оскорбительные эмодзи в соцсетях — за это могут наказать.

  7. Не подкармливайте голубей и кошек на улицах — это расценивается как нарушение санитарных норм.

  8. Не снимайте аварии и происшествия — полиция расценивает это как вмешательство и может наказать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Жевать жвачку или пить воду в метро → штраф → перекусите до поездки.

  2. Оставить на балконе полотенце или бельё → штраф и предупреждение → сушите вещи в номере.

  3. Привезти мясные продукты → конфискация, возможно, допрос → уточните разрешённые к ввозу продукты.

  4. Опубликовать резкое сообщение в мессенджере → блокировка аккаунта, жалоба → используйте только нейтральные формулировки.

А что если правило кажется странным?

Во многих странах Персидского залива приоритет отдается порядку, гармонии и уважению к соседям. Даже неочевидные запреты отражают заботу о внешнем облике города и менталитете общества.

Плюсы и минусы строгих правил

Плюсы Минусы
Безопасность и чистота города Много непривычных запретов для туриста
Высокая культура быта и взаимоотношений Необходимо постоянно следить за поведением
Минимум уличных конфликтов и нарушений Не всегда привычный уровень свободы

FAQ

Можно ли пить воду в метро в жару?
Нет, даже вода или жвачка под запретом в транспорте.

Чем опасно фотографировать ДТП?
Это вмешательство в работу служб, грозит штрафом и изъятием гаджетов.

Можно ли кормить бездомных животных?
Нет, на улице — запрещено, только в специальных местах или приютах.

Мифы и правда

Миф: Все запреты — формальность.
Правда: Штрафы выписывают регулярно, правила контролируются строго.

Миф: Туристов не наказывают.
Правда: Законы едины для всех — как для местных, так и для иностранцев.

Миф: Мелкие бытовые действия не замечают.
Правда: Даже за балконное бельё или жвачку легко получить штраф.

3 интересных факта

• Самые частые штрафы иностранцам в Дубае — за еду в метро и балконное бельё.
• ОАЭ — один из самых безопасных мегаполисов мира благодаря таким правилам.
• Даже спутниковые тарелки на балконе могут стать поводом для штрафа.

Исторический контекст

  1. Дубай с 2000-х сознательно формирует имидж "города будущего" — с идеальной чистотой и общественным порядком.

  2. Запрет на балконное бельё и чистоту фасадов — часть городского кодекса этики и заботы о внешнем облике.

  3. Правила распространяются на всех жителей и гостей, что обеспечивает единый стандарт жизни.

