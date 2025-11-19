Получила штраф в Дубае за привычку из России — рассказываю, чего нельзя делать в мегаполисе будущего
Поездка в Дубай для многих россиян — возможность познакомиться с современным Востоком, но некоторые привычки, привычные дома, здесь могут обернуться штрафом или даже неприятностями с законом. Путешественница Елена Лисейкина поделилась личным опытом и составила список того, что категорически не стоит делать в самом известном мегаполисе ОАЭ.
Привычки, за которые в Дубае можно получить штраф
На первый взгляд, запреты кажутся странными или даже излишне строгими, однако все они продиктованы культурными традициями и стремлением поддерживать идеальный порядок.
"Муниципалитеты следят, чтобы фасады домов выглядели идеально. За вывешенные простыни или даже полотенце можно получить штраф. А еще за вещи на балконе или спутниковые тарелки. Здесь все должно быть красиво не только внутри, но и снаружи", — пояснила путешественница Елена Лисейкина.
Сравнение: привычки и местные запреты
|Привычка
|Запрет в Дубае
|Возможные последствия
|Жевать жвачку, есть или пить в метро
|Запрещено
|Штраф
|Сушить белье на балконе
|Запрещено
|Штраф, замечание от муниципалитета
|Ввозить свинину
|Запрещено
|Изъятие на границе
|Оставлять пыльную машину
|Запрещено
|Штраф, эвакуация
|Заглядывать в чужие телефоны
|Запрещено
|Жалоба, возможно разбирательство
|Ругаться в соцсетях, оскорблять смайликами
|Запрещено
|Административная или уголовная ответственность
|Кормить голубей и кошек на улице
|Запрещено
|Штраф
|Фотографировать аварии
|Запрещено
|Штраф, изъятие техники
Советы шаг за шагом: как вести себя в Дубае
-
Не ешьте и не пейте в общественном транспорте, даже если поездка длится долго.
-
Не вывешивайте вещи на балконах и не оставляйте там ничего лишнего — фасады зданий под особым контролем.
-
Не пытайтесь провозить продукты из свинины — их конфискуют при досмотре.
-
Следите за чистотой автомобиля: пыльные или брошенные машины штрафуют и эвакуируют.
-
Уважайте личное пространство — не смотрите в чужие телефоны и не обсуждайте других вслух или в переписке.
-
Не ругайтесь и не используйте оскорбительные эмодзи в соцсетях — за это могут наказать.
-
Не подкармливайте голубей и кошек на улицах — это расценивается как нарушение санитарных норм.
-
Не снимайте аварии и происшествия — полиция расценивает это как вмешательство и может наказать.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Жевать жвачку или пить воду в метро → штраф → перекусите до поездки.
-
Оставить на балконе полотенце или бельё → штраф и предупреждение → сушите вещи в номере.
-
Привезти мясные продукты → конфискация, возможно, допрос → уточните разрешённые к ввозу продукты.
-
Опубликовать резкое сообщение в мессенджере → блокировка аккаунта, жалоба → используйте только нейтральные формулировки.
А что если правило кажется странным?
Во многих странах Персидского залива приоритет отдается порядку, гармонии и уважению к соседям. Даже неочевидные запреты отражают заботу о внешнем облике города и менталитете общества.
Плюсы и минусы строгих правил
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность и чистота города
|Много непривычных запретов для туриста
|Высокая культура быта и взаимоотношений
|Необходимо постоянно следить за поведением
|Минимум уличных конфликтов и нарушений
|Не всегда привычный уровень свободы
FAQ
Можно ли пить воду в метро в жару?
Нет, даже вода или жвачка под запретом в транспорте.
Чем опасно фотографировать ДТП?
Это вмешательство в работу служб, грозит штрафом и изъятием гаджетов.
Можно ли кормить бездомных животных?
Нет, на улице — запрещено, только в специальных местах или приютах.
Мифы и правда
Миф: Все запреты — формальность.
Правда: Штрафы выписывают регулярно, правила контролируются строго.
Миф: Туристов не наказывают.
Правда: Законы едины для всех — как для местных, так и для иностранцев.
Миф: Мелкие бытовые действия не замечают.
Правда: Даже за балконное бельё или жвачку легко получить штраф.
3 интересных факта
• Самые частые штрафы иностранцам в Дубае — за еду в метро и балконное бельё.
• ОАЭ — один из самых безопасных мегаполисов мира благодаря таким правилам.
• Даже спутниковые тарелки на балконе могут стать поводом для штрафа.
Исторический контекст
-
Дубай с 2000-х сознательно формирует имидж "города будущего" — с идеальной чистотой и общественным порядком.
-
Запрет на балконное бельё и чистоту фасадов — часть городского кодекса этики и заботы о внешнем облике.
-
Правила распространяются на всех жителей и гостей, что обеспечивает единый стандарт жизни.
