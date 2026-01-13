Дубай обещает единые правила приёма оплаты — бизнесу и туристам готовят сюрприз к 2026 году

Дубай готовится сделать безналичные платежи нормой повседневной жизни — от покупки кофе до оплаты государственных услуг. Власти эмирата рассчитывают, что уже к концу 2026 года цифровой формат станет доминирующим для большинства операций. Это должно упростить расчёты для жителей и туристов, а бизнесу дать единые и понятные правила приёма оплаты. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на планы властей Дубая.

Что именно изменится к концу 2026 года

Стратегия Dubai Cashless Strategy ставит конкретную цель: довести долю цифровых расчётов до 90% всех транзакций в государственном и частном секторах к концу 2026 года. При этом наличные деньги не планируют "отменять" — монеты и купюры сохранятся, но будут использоваться заметно реже, а основной упор сделают на банковские карты, приложения и другие бесконтактные способы оплаты. В рамках программы также заявлены технологические обновления — от расширения контактных решений до внедрения инструментов на базе AI для повышения удобства и эффективности сервисов.

Важный момент для туристов

Идея "безналичного города" касается не только резидентов: расчёт на то, что любой гость сможет платить цифровыми способами практически везде — в магазинах, сервисах и при оплате услуг. На практике это означает более предсказуемую поездку: меньше ситуаций, когда нужно искать обменник или банкомат, и больше возможностей расплачиваться привычным способом — телефоном или картой. В планах также фигурируют изменения в части оплаты визовых и миграционных услуг, что логично вписывается в курс на цифровизацию госопераций.

Почему к программе подключили авиакомпании

Отдельный акцент делают на туристическом потоке — поэтому к инициативе присоединились Emirates и flydubai: компании подписали соглашения с Dubai Finance, чтобы продвигать цифровые платежи и упростить их использование для иностранных пассажиров. Речь идёт не только о привычном "tap-to-pay", но и о совместных кампаниях, которые должны повысить осведомлённость гостей и ускорить принятие безналичных решений в поездках.

Чаевые и повседневные мелочи тоже уйдут в цифру

Власти подчёркивают: даже то, что традиционно связано с наличными, например чаевые, сохранится — просто поменяется формат. Их предлагается оставлять через приложения или при оплате счёта, чтобы привычные "малые платежи" не выпадали из новой модели города.

Стратегию перехода к более "безналичному" Дубаю презентовали в октябре 2024 года на заседании Исполнительного совета под председательством Шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума; одна из амбиций — закрепиться в пятёрке самых "безналичных" городов мира.