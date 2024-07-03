На территории турецкой провинции Анталья в районе популярного курорта Манавгат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, затронувшее автобус с российскими и белорусскими путешественниками. Туристы только что выехали из гостиниц курорта Аланья и направлялись в аэропорт.

Согласно информации агентства IHA, несчастный случай случился на рассвете среды, когда автобус столкнулся с бетонной опорой при въезде на развязку моста. Сила удара была настолько велика, что транспортное средство откинуло на проселочную дорогу. В итоге водитель и множество пассажиров получили травмы.

Место аварии оперативно заполнили службы экстренной медицинской помощи, которые занялись транспортировкой пострадавших в местные медицинские учреждения после предоставления необходимой помощи на месте событий.

Согласно сообщениям турецких СМИ, в результате происшедшего пострадали шестнадцать россиян и четыре белоруса. Семнадцать пострадавших, включая несовершеннолетних, были оперативно доставлены в местные больничные учреждения. Отмечается, что некоторые туристы отказались от госпитализации после получения первой необходимой помощи.

После аварии водитель автобуса оказался зажатым в кабине, и его извлекли только силами пожарных. Тем не менее, несмотря на все попытки врачей спасти его жизнь, он умер в больнице от полученных травм.

Органы правопорядка приступили к выяснению обстоятельств, послуживших причиной происшествия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Petr Vykoukal