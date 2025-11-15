Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Батарея
Батарея
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 7:09

Почему я больше не сушу одежду на батарее: как это влияет на здоровье и вещи

Нельзя сушить одежду на батарее: вред для здоровья и одежды

Зимой многие из нас кладут мокрое белье на батарею, чтобы ускорить его высыхание. Однако эта привычка может привести к множеству проблем, о которых мы часто не задумываемся. Влияние на здоровье, качество одежды и эффективность отопления — все эти факторы требуют внимательного отношения.

Базовые утверждения и описания перерабатываемого текста

Сушка одежды на батарее может показаться удобной и экономичной привычкой, особенно в холодное время года. Однако этот способ сушилки имеет гораздо больше минусов, чем плюсов. Влажность, которая поднимается в воздух, способна создать идеальные условия для роста плесени, грибка и пылевых клещей, что негативно сказывается на здоровье. К тому же одежда теряет свой вид, а отопление становится менее эффективным.

Почему одежда на батарее вредит здоровью

  1. Влажность и микробы
    Когда вещи сохнут на радиаторе, в воздух попадает значительное количество влаги. Это создает благоприятные условия для размножения плесени, грибков и пылевых клещей, что особенно опасно для людей, страдающих от аллергий и заболеваний дыхательных путей.
  2. Вредные пары моющих средств
    Влажные вещи могут содержать остатки моющих средств, которые при нагревании испаряются и оседают в воздухе. Эти пары могут попасть в легкие, снижая качество воздуха в квартире и вызывая головные боли, усталость и нарушения сна.
  3. Риск простудных заболеваний
    Повышенная влажность в помещении способствует снижению иммунитета, увеличивая вероятность простудных заболеваний, таких как бронхит, особенно у детей.

Опасность для самой одежды

  1. Пересушивание ткани
    Батарея — это источник сильного тепла, который буквально "выжигает" ткань. Волокна становятся жесткими, теряют эластичность и прочность. Одежда быстрее истончается, садится и теряет цвет.
  2. Проблемы с синтетическими тканями
    Синтетика при длительном контакте с горячей поверхностью может расплавиться, что приведет к неприятному запаху и повреждению материала.
  3. Шерсть и хлопок
    Эти ткани, когда высыхают на батарее, становятся жесткими, теряют свою форму и не могут так эффективно выполнять свои функции. Например, шерстяной свитер становится менее теплым, а полотенца утрачивают свою мягкость.

Влияние на отопление и безопасность

  1. Плохая теплоотдача
    Когда мокрое белье покрывает батарею, оно блокирует теплоотдачу, что ухудшает обогрев помещения. Это приводит к тому, что комната прогревается хуже, и увеличивается расход энергии на отопление.
  2. Коррозия и поломки радиаторов
    Влажная ткань может привести к коррозии металлических частей радиатора, особенно если белье закрывает кран или терморегулятор. В таком случае, оборудование может выйти из строя быстрее, что потребует затрат на ремонт.
  3. Риски короткого замыкания
    Если рядом с батареей находятся розетки или электроприборы, существует риск короткого замыкания из-за избыточной влаги.

Что делать вместо этого

Чтобы избежать неприятных последствий для здоровья и сохранности вещей, лучше использовать альтернативные способы сушки:

  1. Сушилка для белья
    Напольная или настенная сушилка — отличный вариант. Ее можно расположить рядом с батареей, но не на самой батарее, чтобы избежать воздействия высокой температуры.
  2. Электросушилка
    Современные электрические сушилки не только эффективно сушат белье, но и бережно относятся к тканям, сохраняя их качество.
  3. Веревки или карниз в ванной
    Простой способ сушки белья, особенно если в ванной есть вытяжка, которая поможет избежать накопления лишней влаги.
  4. Балкон или лоджия
    Вещи можно сушить даже зимой на балконе или лоджии. Холодный воздух убивает бактерии, а ткань высыхает в теплом помещении.
  5. Правильная вентиляция
    Если сушить белье в комнате, важно открывать окна хотя бы на 10 минут, чтобы снизить влажность и улучшить качество воздуха.

Плюсы и минусы

Способ действия Плюсы Минусы
Сушка на батарее Быстрое высыхание. Увлажнение воздуха, повреждение тканей, снижение эффективности отопления.
Сушилка для белья Экономия места, бережная сушка. Требует дополнительных затрат на покупку.
Электросушилка Быстрое и эффективное высыхание, заботится о ткани. Может потребовать затрат на электроэнергию.
Сушка на балконе Холодный воздух убивает бактерии, экономия энергии. Зависимость от погоды, особенно зимой.

FAQ

Почему нельзя сушить белье на батарее?
Сушка на батарее повышает влажность в помещении, что может вызвать рост плесени и грибков. Также это ухудшает состояние тканей и снижает эффективность отопления.

Какие есть альтернативы сушке белья на батарее?
Лучше использовать сушилки для белья, электросушилки или сушить вещи на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.

Как снизить влажность при сушке одежды внутри квартиры?
Важно открывать окна для проветривания хотя бы на 10 минут, чтобы избежать накопления влаги в помещении.

Мифы и правда

Миф: Сушка на батарее — это самый быстрый и удобный способ.
Правда: Сушка на батарее может привести к негативным последствиям для здоровья и состояния одежды, а также ухудшить работу отопления.

Миф: Сушка вещей на балконе зимой неэффективна.
Правда: Зимой вещи на балконе высыхают быстро, а холодный воздух помогает уничтожить бактерии и грибки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Избыточные сувениры и магнитики создают хаос в помещении — дизайнеры вчера в 23:24
Убрала всего три вещи — и квартира стала выглядеть вдвое дороже: эффект удивил даже гостей

Какие привычные вещи делают интерьер неряшливым и мешают дому выглядеть стильно — и чем их заменить, чтобы пространство стало чище и гармоничнее.

Читать полностью » Литая ёлка служит дольше любых других материалов — дизайнеры вчера в 22:17
Выбрала искусственную ёлку на глаз — и зря: потом узнала один нюанс, который меняет всё

Как разобраться среди десятков видов искусственных ёлок и выбрать ту, что прослужит долгие годы? Полный гид по материалам, креплениям и размерам.

Читать полностью » Сочетание разных фактур делает интерьер глубже и теплее — дизайнеры вчера в 21:11
Добавила три предмета в интерьер — и комната вдруг стала по-турецки уютной и тёплой

Как превратить обычную квартиру в тёплое восточное пространство без дизайнеров и больших затрат: свет, текстиль, ароматы и ритуалы для дома с душой.

Читать полностью » Акцент на входной зоне формирует первое праздничное впечатление — дизайнеры вчера в 20:02
Украшала дом как обычно — а одно простое решение вдруг создало настоящую новогоднюю магию

Узнайте, как создать праздничную атмосферу заранее: цветовые схемы, идеи новогодней ёлки и стильные способы украсить дом без лишних усилий.

Читать полностью » Смесь мятного розмаринового и цитронеллового масел отпугивает мышей до 60 дней — эксперты вчера в 19:52
Нашла способ прогнать мышей без ловушек — запах действует моментально

Узнайте о простом натуральном способе, который надолго отпугивает мышей и помогает защитить дом, не прибегая к ловушкам и вредной химии.

Читать полностью » Сода и перекись эффективно очищают диван от пятен и запаха — клинер Леверетт вчера в 19:44
Испортила диван, потому что не сделала одну мелочь — не повторяйте мою ошибку

Ваш диван нуждается в свежести? Простой рецепт с содой и перекисью справится с пятнами и запахами — даже без химии.

Читать полностью » Скотт Шрейдер: водка безопасно очищает хром, металл и ювелирные украшения вчера в 19:04
Не покупаю больше спреи для стекла — водка справляется лучше, чем дорогие средства

Оказывается, бутылка водки способна не только улучшить настроение, но и привести дом в порядок. Эксперты по уборке рассказали, как этот напиток справляется с грязью, запахами и даже плесенью.

Читать полностью » Райан Нолл: перекись водорода эффективна, но опасна для древесины и металлов вчера в 18:59
Перекись — не панацея: эксперты назвали 6 мест, где она наносит больше вреда, чем пользы

Перекись водорода кажется универсальным чистящим средством, но эксперты предупреждают: есть поверхности, для которых она опасна. Узнайте, что нельзя обрабатывать этим «безвредным» антисептиком.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Зелёные овощные соки поддерживают иммунитет и очищают организм — диетологи
Туризм
Разница во времени вызывает нарушение сна у 60% пассажиров дальних рейсов
Авто и мото
Ford F-Series снова стал самым продаваемым автомобилем в США — исследования IHS Markit
Наука
Стресс по-разному влияет на сексуальное желание мужчин и женщин — Ханна М. Мюэс
Еда
Холодец из свиной рульки и курицы застывает без желатина — повар
Питомцы
Резкие подмены воды приводят к стрессу у рыб — аквариумисты
Спорт и фитнес
Разведение рук с лентой усиливает работу мышц талии — спортивные физиологи
Садоводство
Первые морозы повредили нежные ткани растений — эксперт Дэвидом Деньером
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet