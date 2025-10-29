Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 15:16

Сушилка чуть не загорелась — оказалось, виноват ворс, о котором я даже не знала

Национальная ассоциация противопожарной защиты назвала главную причину возгораний сушильных машин

Регулярная чистка сушильной машины — не только вопрос гигиены, но и безопасности. Даже если вы тщательно очищаете фильтр после каждой сушки и протираете корпус, внутри устройства может накапливаться ворс, пыль и остатки тканей, которые со временем снижают эффективность прибора и повышают риск возгорания. Разберёмся, как правильно ухаживать за сушильной машиной, чтобы она служила дольше и работала без сбоев.

Как часто нужно чистить сушильную машину

Частота зависит от интенсивности использования, но в среднем проводить глубокую чистку рекомендуется раз в 6-12 месяцев. Если вы замечаете, что бельё сушится дольше обычного, в прачечной становится душно и влажно, корпус нагревается сильнее, чем обычно, или появляется неприятный запах — это сигнал, что внутри скопился ворс и пора заняться профилактикой.

Согласно данным Национальной ассоциации противопожарной защиты США, основная причина возгораний сушильных машин — именно отсутствие своевременной чистки. Накопившийся ворс может перегреваться и воспламеняться, особенно если забиты вентиляционные каналы.

Признаки, что машине нужна чистка

• бельё не высыхает за один цикл;
• воздух в помещении становится слишком влажным;
• появляется затхлый запах;
• корпус сушилки сильно нагревается.

Если замечаете хотя бы один из этих признаков — пора действовать.

Что понадобится

  • безворсовая тряпка;

  • тёплая мыльная вода;

  • универсальное чистящее средство (по желанию);

  • старая зубная щётка или специальная щётка для очистки вентиляционных каналов;

  • комплект чистых полотенец;

  • отвёртка;

  • пылесос с насадками;

  • щётка для прочистки вентиляции.

Пошаговая инструкция

1. Отключите питание

Перед началом любых работ отключите сушильную машину. Электрическую — просто выньте из розетки, газовую — дополнительно перекройте подачу газа.

2. Очистите корпус

Отодвиньте сушилку от стены и тщательно протрите корпус. Используйте мягкую ткань и тёплую воду с мылом. Не забудьте про панели управления, кнопки и ручки.

3. Вымойте фильтр для ворса

Снимите сетку фильтра и промойте её под проточной водой с мылом, аккуратно очистите щёткой все уголки. После этого дайте ей полностью высохнуть.
Если есть подходящая насадка на пылесос — пройдитесь по отсеку фильтра. При её отсутствии воспользуйтесь тонкой щёткой и вручную удалите остатки ворса.

4. Протрите барабан

Внутренние стенки барабана, лопасти и уплотнения протираются мягкой тряпкой с мыльным раствором или универсальным очистителем. Затем запустите короткий цикл с чистыми полотенцами, чтобы барабан полностью просох.

5. Найдите вентиляционное отверстие

Снаружи дома отыщите выход сушильного воздуховода — он обычно находится на стене или крыше. Снимите пластиковую крышку, защищающую канал от пыли и насекомых.

Затем в помещении отсоедините гофрированный шланг от задней стенки сушилки. Для этого может понадобиться отвёртка или сжатие зажимов.

6. Прочистите воздуховод

Аккуратно вставьте щётку для вентиляции в трубку и двигайтесь по направлению изгибов, выметая пыль и ворс наружу. Всё, что выпадет на противоположном конце, соберите пылесосом.

Для более глубокой очистки можно использовать специальный гибкий набор для чистки вентканалов — его легко найти в хозяйственных магазинах.

7. Соберите конструкцию обратно

После того как воздуховод станет чистым, верните крышку на место, закрепите шланг и подключите питание (и газ, если нужно). Аккуратно поставьте сушилку обратно.

8. Проверьте работу

Запустите пустой цикл. Это поможет удалить остатки ворса и проверить, не осталось ли внутри лишней влаги или мусора.

Как сохранить чистоту надолго

• очищайте фильтр для ворса до и после каждой сушки;
• мойте сетку фильтра с мылом каждые несколько месяцев;
• не перегружайте барабан — это мешает циркуляции воздуха;
• протирайте барабан 1-3 раза в месяц;
• минимум раз в год прочищайте вентиляцию полностью.

Такой уход продлит срок службы прибора и поможет избежать неприятных запахов и перегрева.

Ошибки, которых стоит избегать

  1. Ошибка: сушить бельё без очищенного фильтра.
    Последствие: перегрев, увеличение времени сушки.
    Альтернатива: очищайте сетку после каждого цикла.

  2. Ошибка: использование абразивных средств.
    Последствие: повреждение покрытия барабана.
    Альтернатива: мягкие ткани и мыльный раствор.

  3. Ошибка: игнорировать вентиляцию.
    Последствие: накопление ворса и риск возгорания.
    Альтернатива: чистка воздуховода не реже одного раза в год.

А что если сушилка стоит в маленькой прачечной?

В тесных помещениях повышается влажность и пыль быстрее оседает. Решение простое — используйте влагопоглотитель и включайте вытяжку во время сушки. Это снизит нагрузку на прибор и предотвратит появление запахов.

Плюсы и минусы регулярной чистки

Плюсы Минусы
Повышается эффективность и скорость сушки Требуется время и доступ к задней панели
Снижается риск возгорания Нужно отключать прибор от сети
Устраняются запахи и пыль Понадобятся простые инструменты
Продлевается срок службы техники Неудобно в узких помещениях

FAQ

Как часто нужно чистить вентиляционный шланг?
Не реже одного раза в год, а при активном использовании — каждые 6 месяцев.

Сколько времени занимает полная чистка сушилки?
В среднем 1-1,5 часа, включая разборку и сборку воздуховода.

Можно ли использовать пылесос вместо щётки для вентиляции?
Да, но щётка помогает достать ворс из изгибов и труднодоступных мест.

Что делать, если после чистки сушилка всё ещё плохо сушит?
Проверьте состояние воздуховода на улице — возможно, там осталось скопление ворса или застрял мусор.

Мифы и правда

Миф: если чистить фильтр после каждой загрузки, больше ничего делать не нужно.
Правда: фильтр задерживает не весь ворс — часть оседает внутри каналов.

Миф: металлические воздуховоды не нуждаются в уходе.
Правда: внутри них также накапливаются частицы ткани и пыли.

Миф: запах после стирки — это просто аромат кондиционера.
Правда: часто это сигнал, что внутри сушилки осталась влага и нужно провести чистку.

3 интересных факта

  1. Средняя сушильная машина пропускает через себя до 200 кубометров воздуха в час — поэтому чистота воздуховодов так важна.

  2. Ворс из сушилки можно использовать как растопку для камина — он отлично горит.

  3. Современные модели с сенсорами влажности автоматически снижают риск перегрева, но нуждаются в регулярной чистке не меньше старых.

