Сушилка чуть не загорелась — оказалось, виноват ворс, о котором я даже не знала
Регулярная чистка сушильной машины — не только вопрос гигиены, но и безопасности. Даже если вы тщательно очищаете фильтр после каждой сушки и протираете корпус, внутри устройства может накапливаться ворс, пыль и остатки тканей, которые со временем снижают эффективность прибора и повышают риск возгорания. Разберёмся, как правильно ухаживать за сушильной машиной, чтобы она служила дольше и работала без сбоев.
Как часто нужно чистить сушильную машину
Частота зависит от интенсивности использования, но в среднем проводить глубокую чистку рекомендуется раз в 6-12 месяцев. Если вы замечаете, что бельё сушится дольше обычного, в прачечной становится душно и влажно, корпус нагревается сильнее, чем обычно, или появляется неприятный запах — это сигнал, что внутри скопился ворс и пора заняться профилактикой.
Согласно данным Национальной ассоциации противопожарной защиты США, основная причина возгораний сушильных машин — именно отсутствие своевременной чистки. Накопившийся ворс может перегреваться и воспламеняться, особенно если забиты вентиляционные каналы.
Признаки, что машине нужна чистка
• бельё не высыхает за один цикл;
• воздух в помещении становится слишком влажным;
• появляется затхлый запах;
• корпус сушилки сильно нагревается.
Если замечаете хотя бы один из этих признаков — пора действовать.
Что понадобится
-
безворсовая тряпка;
-
тёплая мыльная вода;
-
универсальное чистящее средство (по желанию);
-
старая зубная щётка или специальная щётка для очистки вентиляционных каналов;
-
комплект чистых полотенец;
-
отвёртка;
-
пылесос с насадками;
-
щётка для прочистки вентиляции.
Пошаговая инструкция
1. Отключите питание
Перед началом любых работ отключите сушильную машину. Электрическую — просто выньте из розетки, газовую — дополнительно перекройте подачу газа.
2. Очистите корпус
Отодвиньте сушилку от стены и тщательно протрите корпус. Используйте мягкую ткань и тёплую воду с мылом. Не забудьте про панели управления, кнопки и ручки.
3. Вымойте фильтр для ворса
Снимите сетку фильтра и промойте её под проточной водой с мылом, аккуратно очистите щёткой все уголки. После этого дайте ей полностью высохнуть.
Если есть подходящая насадка на пылесос — пройдитесь по отсеку фильтра. При её отсутствии воспользуйтесь тонкой щёткой и вручную удалите остатки ворса.
4. Протрите барабан
Внутренние стенки барабана, лопасти и уплотнения протираются мягкой тряпкой с мыльным раствором или универсальным очистителем. Затем запустите короткий цикл с чистыми полотенцами, чтобы барабан полностью просох.
5. Найдите вентиляционное отверстие
Снаружи дома отыщите выход сушильного воздуховода — он обычно находится на стене или крыше. Снимите пластиковую крышку, защищающую канал от пыли и насекомых.
Затем в помещении отсоедините гофрированный шланг от задней стенки сушилки. Для этого может понадобиться отвёртка или сжатие зажимов.
6. Прочистите воздуховод
Аккуратно вставьте щётку для вентиляции в трубку и двигайтесь по направлению изгибов, выметая пыль и ворс наружу. Всё, что выпадет на противоположном конце, соберите пылесосом.
Для более глубокой очистки можно использовать специальный гибкий набор для чистки вентканалов — его легко найти в хозяйственных магазинах.
7. Соберите конструкцию обратно
После того как воздуховод станет чистым, верните крышку на место, закрепите шланг и подключите питание (и газ, если нужно). Аккуратно поставьте сушилку обратно.
8. Проверьте работу
Запустите пустой цикл. Это поможет удалить остатки ворса и проверить, не осталось ли внутри лишней влаги или мусора.
Как сохранить чистоту надолго
• очищайте фильтр для ворса до и после каждой сушки;
• мойте сетку фильтра с мылом каждые несколько месяцев;
• не перегружайте барабан — это мешает циркуляции воздуха;
• протирайте барабан 1-3 раза в месяц;
• минимум раз в год прочищайте вентиляцию полностью.
Такой уход продлит срок службы прибора и поможет избежать неприятных запахов и перегрева.
Ошибки, которых стоит избегать
-
Ошибка: сушить бельё без очищенного фильтра.
Последствие: перегрев, увеличение времени сушки.
Альтернатива: очищайте сетку после каждого цикла.
-
Ошибка: использование абразивных средств.
Последствие: повреждение покрытия барабана.
Альтернатива: мягкие ткани и мыльный раствор.
-
Ошибка: игнорировать вентиляцию.
Последствие: накопление ворса и риск возгорания.
Альтернатива: чистка воздуховода не реже одного раза в год.
А что если сушилка стоит в маленькой прачечной?
В тесных помещениях повышается влажность и пыль быстрее оседает. Решение простое — используйте влагопоглотитель и включайте вытяжку во время сушки. Это снизит нагрузку на прибор и предотвратит появление запахов.
Плюсы и минусы регулярной чистки
|Плюсы
|Минусы
|Повышается эффективность и скорость сушки
|Требуется время и доступ к задней панели
|Снижается риск возгорания
|Нужно отключать прибор от сети
|Устраняются запахи и пыль
|Понадобятся простые инструменты
|Продлевается срок службы техники
|Неудобно в узких помещениях
FAQ
Как часто нужно чистить вентиляционный шланг?
Не реже одного раза в год, а при активном использовании — каждые 6 месяцев.
Сколько времени занимает полная чистка сушилки?
В среднем 1-1,5 часа, включая разборку и сборку воздуховода.
Можно ли использовать пылесос вместо щётки для вентиляции?
Да, но щётка помогает достать ворс из изгибов и труднодоступных мест.
Что делать, если после чистки сушилка всё ещё плохо сушит?
Проверьте состояние воздуховода на улице — возможно, там осталось скопление ворса или застрял мусор.
Мифы и правда
Миф: если чистить фильтр после каждой загрузки, больше ничего делать не нужно.
Правда: фильтр задерживает не весь ворс — часть оседает внутри каналов.
Миф: металлические воздуховоды не нуждаются в уходе.
Правда: внутри них также накапливаются частицы ткани и пыли.
Миф: запах после стирки — это просто аромат кондиционера.
Правда: часто это сигнал, что внутри сушилки осталась влага и нужно провести чистку.
3 интересных факта
-
Средняя сушильная машина пропускает через себя до 200 кубометров воздуха в час — поэтому чистота воздуховодов так важна.
-
Ворс из сушилки можно использовать как растопку для камина — он отлично горит.
-
Современные модели с сенсорами влажности автоматически снижают риск перегрева, но нуждаются в регулярной чистке не меньше старых.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru