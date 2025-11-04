Думала, просто зима виновата: а оказалось, кожа кричала о проблеме

Сухость кожи на локтях, ладонях и пятках — привычное для многих состояние, особенно в холодное время года. Но если шелушение не проходит, даже при регулярном уходе и сбалансированном питании, стоит присмотреться внимательнее. Иногда такая проблема указывает на внутренние неполадки, требующие внимания врача.

"Если питание полноценное, но симптомы сохраняются, это может означать, что витамин А плохо усваивается организмом из-за нарушений в работе тонкого кишечника — так называемого синдрома мальабсорбции", — пояснил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Что происходит с кожей при гиперкератозе

Гиперкератоз — это утолщение рогового слоя эпидермиса, когда старые клетки перестают своевременно отшелушиваться. Кожа становится грубой, шероховатой и может трескаться. Чаще всего проблема проявляется на ступнях, ладонях и локтях — зонах с постоянным механическим воздействием. Но косметические процедуры помогают лишь временно: если не устранить внутреннюю причину, сухость вернётся.

Почему важен витамин А

Недостаток ретинола (витамина А) влияет не только на кожу, но и на зрение, особенно в сумерках. Этот витамин отвечает за обновление клеток и работу слизистых. Его источники — печень, морковь, тыква, яичные желтки, сливочное масло. Однако даже при правильном рационе он может плохо усваиваться из-за нарушений в тонком кишечнике.

Сравнение: кожа при дефиците витамина А и при гиперкератозе

Признак Дефицит витамина А Гиперкератоз Основное проявление Сухость, шелушение, тусклый оттенок Утолщение, огрубение, трещины Дополнительные симптомы Снижение зрения в сумерках, ломкость волос Мозоли, ороговелости, зуд Причина Недостаток ретинола или плохое его усвоение Нарушение обновления клеток кожи Лечение Коррекция питания и витаминная терапия Уход с кератолитиками, наблюдение у дерматолога

Советы шаг за шагом

Сбалансировать питание. Включите продукты с бета-каротином: морковь, тыкву, сладкий перец, шпинат. Добавить животные источники ретинола. Умеренное количество печени, яичных желтков и сливочного масла. Проверить ЖКТ. Если симптомы не проходят — обратиться к гастроэнтерологу. Увлажнять кожу. Использовать кремы с мочевиной, глицерином и кератолитическими компонентами. Следить за микробиотой. При мальабсорбции назначают пробиотики и пребиотики, чтобы восстановить баланс кишечной флоры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование только косметического ухода.

Последствие: временное улучшение, сухость возвращается.

Альтернатива: сочетать уход с диагностикой и коррекцией питания.

Ошибка: самостоятельный приём витаминов без анализов.

Последствие: гипервитаминоз и нагрузка на печень.

Альтернатива: сдача анализов на уровень ретинола и консультация врача.

Ошибка: игнорирование сухости кожи.

Последствие: трещины, воспаления, инфекции.

Альтернатива: регулярный уход и наблюдение у дерматолога.

А что если это не гиперкератоз?

Сухость может быть признаком аллергии, диабета или нарушений щитовидной железы. Важно исключить эти состояния с помощью базовых анализов крови и консультации эндокринолога или аллерголога. Не стоит заниматься самодиагностикой — схожие симптомы могут иметь совершенно разную природу.

Плюсы и минусы популярных решений

Метод Плюсы Минусы Кремы с мочевиной Быстро смягчают кожу Не устраняют внутренние причины Домашние скрабы Дешево и просто Могут травмировать кожу Витаминные добавки Помогают при дефиците Требуют контроля врача Диагностика ЖКТ Определяет корень проблемы Занимает время и требует затрат

FAQ

Как выбрать крем для очень сухой кожи стоп?

Выбирайте средства с содержанием мочевины 10-20 %, церамидов и пантенола. Они удерживают влагу и ускоряют заживление трещин.

Сколько стоит анализ на витамин А?

В частных лабораториях — от 1500 до 3000 ₽. Иногда анализ входит в комплексное обследование на витамины.

Что лучше — витамины в капсулах или питание?

Предпочтительно получать ретинол из пищи. Добавки оправданы только при доказанном дефиците и под контролем врача.

Мифы и правда