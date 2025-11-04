Думала, просто зима виновата: а оказалось, кожа кричала о проблеме
Сухость кожи на локтях, ладонях и пятках — привычное для многих состояние, особенно в холодное время года. Но если шелушение не проходит, даже при регулярном уходе и сбалансированном питании, стоит присмотреться внимательнее. Иногда такая проблема указывает на внутренние неполадки, требующие внимания врача.
"Если питание полноценное, но симптомы сохраняются, это может означать, что витамин А плохо усваивается организмом из-за нарушений в работе тонкого кишечника — так называемого синдрома мальабсорбции", — пояснил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.
Что происходит с кожей при гиперкератозе
Гиперкератоз — это утолщение рогового слоя эпидермиса, когда старые клетки перестают своевременно отшелушиваться. Кожа становится грубой, шероховатой и может трескаться. Чаще всего проблема проявляется на ступнях, ладонях и локтях — зонах с постоянным механическим воздействием. Но косметические процедуры помогают лишь временно: если не устранить внутреннюю причину, сухость вернётся.
Почему важен витамин А
Недостаток ретинола (витамина А) влияет не только на кожу, но и на зрение, особенно в сумерках. Этот витамин отвечает за обновление клеток и работу слизистых. Его источники — печень, морковь, тыква, яичные желтки, сливочное масло. Однако даже при правильном рационе он может плохо усваиваться из-за нарушений в тонком кишечнике.
Сравнение: кожа при дефиците витамина А и при гиперкератозе
|Признак
|Дефицит витамина А
|Гиперкератоз
|Основное проявление
|Сухость, шелушение, тусклый оттенок
|Утолщение, огрубение, трещины
|Дополнительные симптомы
|Снижение зрения в сумерках, ломкость волос
|Мозоли, ороговелости, зуд
|Причина
|Недостаток ретинола или плохое его усвоение
|Нарушение обновления клеток кожи
|Лечение
|Коррекция питания и витаминная терапия
|Уход с кератолитиками, наблюдение у дерматолога
Советы шаг за шагом
-
Сбалансировать питание. Включите продукты с бета-каротином: морковь, тыкву, сладкий перец, шпинат.
-
Добавить животные источники ретинола. Умеренное количество печени, яичных желтков и сливочного масла.
-
Проверить ЖКТ. Если симптомы не проходят — обратиться к гастроэнтерологу.
-
Увлажнять кожу. Использовать кремы с мочевиной, глицерином и кератолитическими компонентами.
-
Следить за микробиотой. При мальабсорбции назначают пробиотики и пребиотики, чтобы восстановить баланс кишечной флоры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование только косметического ухода.
Последствие: временное улучшение, сухость возвращается.
Альтернатива: сочетать уход с диагностикой и коррекцией питания.
-
Ошибка: самостоятельный приём витаминов без анализов.
Последствие: гипервитаминоз и нагрузка на печень.
Альтернатива: сдача анализов на уровень ретинола и консультация врача.
-
Ошибка: игнорирование сухости кожи.
Последствие: трещины, воспаления, инфекции.
Альтернатива: регулярный уход и наблюдение у дерматолога.
А что если это не гиперкератоз?
Сухость может быть признаком аллергии, диабета или нарушений щитовидной железы. Важно исключить эти состояния с помощью базовых анализов крови и консультации эндокринолога или аллерголога. Не стоит заниматься самодиагностикой — схожие симптомы могут иметь совершенно разную природу.
Плюсы и минусы популярных решений
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Кремы с мочевиной
|Быстро смягчают кожу
|Не устраняют внутренние причины
|Домашние скрабы
|Дешево и просто
|Могут травмировать кожу
|Витаминные добавки
|Помогают при дефиците
|Требуют контроля врача
|Диагностика ЖКТ
|Определяет корень проблемы
|Занимает время и требует затрат
FAQ
Как выбрать крем для очень сухой кожи стоп?
Выбирайте средства с содержанием мочевины 10-20 %, церамидов и пантенола. Они удерживают влагу и ускоряют заживление трещин.
Сколько стоит анализ на витамин А?
В частных лабораториях — от 1500 до 3000 ₽. Иногда анализ входит в комплексное обследование на витамины.
Что лучше — витамины в капсулах или питание?
Предпочтительно получать ретинол из пищи. Добавки оправданы только при доказанном дефиците и под контролем врача.
Мифы и правда
-
Миф: сухость кожи — просто косметическая проблема.
Правда: часто это сигнал организма о внутренних нарушениях.
-
Миф: морковь полностью восполняет витамин А.
Правда: в ней содержится бета-каротин, который не всегда эффективно превращается в ретинол.
-
Миф: если пить витамины, кожа станет идеальной.
Правда: без нормального усвоения и ухода улучшений не будет.
