Кожа
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 22:00

После душа жду 10 минут — и совершаю главную ошибку: именно так кожа теряет влагу

Анна Киркориан: привычки ухода часто усугубляют сухость кожи

Сухая кожа лица — не просто косметическая проблема. Она может вызывать стянутость, зуд и шелушение, превращая даже самый дорогой макияж в испытание. Часто дело не только в погоде или отоплении — привычки ухода тоже могут быть причиной дискомфорта. Дерматологи объясняют, почему кожа теряет влагу и как восстановить её естественный баланс.

"Некоторые люди склонны к сухости кожи от природы, но наши повседневные действия нередко усиливают эту проблему", — отмечает дерматолог Анна Ясмин Киркориан.

Почему кожа становится сухой

Сухость — это признак нарушения защитного барьера кожи. Этот барьер удерживает влагу и препятствует проникновению раздражителей и микробов. Когда он ослаблен, кожа теряет воду и становится чувствительной.

Если вместе с сухостью появляются зуд, высыпания или воспалённые участки, стоит обратиться к врачу — такие симптомы могут быть признаками экземы или псориаза. Но в большинстве случаев виноваты повседневные ошибки, которые легко исправить.

1. Избыток активных ингредиентов

Кислоты, ретинол и витамин C делают кожу сияющей, но при чрезмерном использовании могут дать обратный эффект.

"Даже у людей с нормальной кожей избыток активов разрушает барьер и вызывает обезвоживание", — объясняет дерматолог Шаса Ху.

Что делать: используйте активные средства не чаще нескольких раз в неделю, вводите их постепенно. После мощного средства, например с бензоилпероксидом, избегайте ретинола в тот же вечер. Если чувствуете стянутость, сделайте перерыв на 2-3 дня и снова вводите средство с меньшей частотой.

Совет: попробуйте технику skin cycling - чередование активов с днями восстановления, когда вы используете только мягкий уход и увлажнение.

2. Алкоголь в составе средств

Не все спирты вредны, но некоторые, вроде isopropyl alcohol и ethyl alcohol, обезвоживают кожу. Они полезны при жирной коже, но слишком агрессивны для сухой или чувствительной.

"Эти компоненты растворяют кожное сало и нарушают липидный слой", — предупреждает Шаса Ху.

Что делать: проверяйте состав — если спирт стоит в первых строках, лучше заменить средство. И избегайте сильных ароматизаторов, они тоже могут раздражать кожу.

3. Механический пилинг

Скрабы с сахаром, солью или косточками кажутся быстрым решением, но наносят микроповреждения.

"Физические абразивы вызывают микротравмы и усугубляют сухость", — говорит Калли Папантониу, дерматолог из Нью-Йорка.

Что делать: замените скрабы на мягкие AHA-кислоты (гликолевую или молочную). Они деликатно растворяют связи между ороговевшими клетками, не травмируя кожу.

4. Салфетки для снятия макияжа

Быстро, удобно — и вредно. Салфетки часто содержат спирт и ароматизаторы, а трение повреждает барьер.

"Механическое воздействие плюс химические добавки — идеальный рецепт для пересушенной кожи", — говорит Шаса Ху.

Что делать: используйте мягкие очищающие гели с ниацинамидом, гиалуроновой кислотой или глицерином. При сильном макияже можно нанести немного вазелина, а затем смыть тёплой водой и очищающим средством. Альтернатива — мицеллярная вода без запаха.

5. Чрезмерное умывание

Даже мягкое средство может навредить, если использовать его слишком часто.

"Многие думают, что нужно умываться несколько раз в день, но это вымывает естественные масла", — поясняет Анна Киркориан.

Что делать: достаточно одного полноценного очищения вечером. Утром можно просто ополоснуть лицо водой. После тренировки — мягкое умывание без пены.

6. Горячая вода

Душ с паром — удовольствие, но не для кожи.

"Горячая вода растворяет липиды и обезвоживает кожу", — объясняет Калли Папантониу.

Что делать: умывайтесь тёплой водой, не выше 37°C. А чтобы воздух не пересушивал кожу, поставьте увлажнитель — особенно зимой, когда в помещении работает отопление.

7. Неподходящий крем

Не каждый крем одинаково полезен. Лёгкие гели хороши для лета или жирной кожи, но не справятся с выраженной сухостью.

"Для восстановления барьера нужны не только увлажнители, но и липиды, которые удерживают воду внутри", — говорит Шаса Ху.

Что искать в составе:

  • Гумектанты (гиалуроновая кислота, глицерин) — притягивают влагу.

  • Эмоленты (керамиды, масла ши) — смягчают поверхность.

  • Окклюзивы (диметикон, вазелин) — создают защитную плёнку.

Совет: наносите крем сразу после умывания, пока кожа слегка влажная — так влагу "запечатает" защитный слой.

Таблица: ошибки и решения

Ошибка Что происходит Как исправить
Частое использование кислот и ретинола Повреждается барьер кожи Ограничить активы до 2-3 раз в неделю
Средства со спиртом Потеря липидов и сухость Исключить агрессивные формулы
Физический скраб Микротравмы Перейти на AHA-кислоты
Использование салфеток Раздражение и шелушение Мицеллярная вода или гель
Горячая вода Нарушение барьера Тёплое умывание, увлажнитель воздуха
Лёгкий гель-крем зимой Недостаток защиты Плотный крем с керамидами

Советы шаг за шагом

  1. Снимите макияж мягким средством без спирта.

  2. Умойтесь тёплой водой и промокните лицо полотенцем.

  3. Нанесите увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой.

  4. Закройте влагу кремом с керамидами или маслом ши.

  5. Утром используйте SPF 30+, чтобы предотвратить дегидратацию от солнца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: очищать лицо до "скрипа".
    Последствие: кожа теряет липиды.
    Альтернатива: использовать кремовые очищающие средства.

  • Ошибка: часто менять косметику.
    Последствие: кожа не успевает адаптироваться.
    Альтернатива: обновлять уход постепенно, одно средство за раз.

  • Ошибка: полагаться только на воду.
    Последствие: обезвоживание без восстановления барьера.
    Альтернатива: использовать крем с керамидами или вазелином.

А что если кожа шелушится всё время?

Постоянная сухость может указывать на дефицит жирных кислот или витаминов A и E. Попробуйте добавить в рацион орехи, авокадо и оливковое масло. Если улучшений нет, обратитесь к дерматологу: возможно, требуется медицинский крем с кортикостероидом или мочевиной.

Плюсы и минусы интенсивного ухода

Плюсы Минусы
Быстрое восстановление барьера Риск закупорки пор
Уменьшение зуда и раздражения Требует системности
Меньше чувствительности к погоде Неэффективно при дерматитах

3 интересных факта

  1. Кожа теряет до 25% влаги в течение 10 минут после душа.

  2. Один грамм вазелина способен удержать влагу на 98% поверхности.

  3. Зимой сухость усиливается из-за снижения влажности воздуха до 30% и менее.

Исторический контекст

Первые кремы для сухой кожи появились в начале XX века и содержали пчелиный воск и ланолин. Сегодня формулы стали технологичнее: дерматологи используют комбинации липидов, керамидов и гиалуроновой кислоты, чтобы восстанавливать естественный барьер кожи. И хотя мода на "чистые" формулы меняется, одно остаётся неизменным — увлажнение остаётся главным условием здорового лица.

