После душа жду 10 минут — и совершаю главную ошибку: именно так кожа теряет влагу
Сухая кожа лица — не просто косметическая проблема. Она может вызывать стянутость, зуд и шелушение, превращая даже самый дорогой макияж в испытание. Часто дело не только в погоде или отоплении — привычки ухода тоже могут быть причиной дискомфорта. Дерматологи объясняют, почему кожа теряет влагу и как восстановить её естественный баланс.
"Некоторые люди склонны к сухости кожи от природы, но наши повседневные действия нередко усиливают эту проблему", — отмечает дерматолог Анна Ясмин Киркориан.
Почему кожа становится сухой
Сухость — это признак нарушения защитного барьера кожи. Этот барьер удерживает влагу и препятствует проникновению раздражителей и микробов. Когда он ослаблен, кожа теряет воду и становится чувствительной.
Если вместе с сухостью появляются зуд, высыпания или воспалённые участки, стоит обратиться к врачу — такие симптомы могут быть признаками экземы или псориаза. Но в большинстве случаев виноваты повседневные ошибки, которые легко исправить.
1. Избыток активных ингредиентов
Кислоты, ретинол и витамин C делают кожу сияющей, но при чрезмерном использовании могут дать обратный эффект.
"Даже у людей с нормальной кожей избыток активов разрушает барьер и вызывает обезвоживание", — объясняет дерматолог Шаса Ху.
Что делать: используйте активные средства не чаще нескольких раз в неделю, вводите их постепенно. После мощного средства, например с бензоилпероксидом, избегайте ретинола в тот же вечер. Если чувствуете стянутость, сделайте перерыв на 2-3 дня и снова вводите средство с меньшей частотой.
Совет: попробуйте технику skin cycling - чередование активов с днями восстановления, когда вы используете только мягкий уход и увлажнение.
2. Алкоголь в составе средств
Не все спирты вредны, но некоторые, вроде isopropyl alcohol и ethyl alcohol, обезвоживают кожу. Они полезны при жирной коже, но слишком агрессивны для сухой или чувствительной.
"Эти компоненты растворяют кожное сало и нарушают липидный слой", — предупреждает Шаса Ху.
Что делать: проверяйте состав — если спирт стоит в первых строках, лучше заменить средство. И избегайте сильных ароматизаторов, они тоже могут раздражать кожу.
3. Механический пилинг
Скрабы с сахаром, солью или косточками кажутся быстрым решением, но наносят микроповреждения.
"Физические абразивы вызывают микротравмы и усугубляют сухость", — говорит Калли Папантониу, дерматолог из Нью-Йорка.
Что делать: замените скрабы на мягкие AHA-кислоты (гликолевую или молочную). Они деликатно растворяют связи между ороговевшими клетками, не травмируя кожу.
4. Салфетки для снятия макияжа
Быстро, удобно — и вредно. Салфетки часто содержат спирт и ароматизаторы, а трение повреждает барьер.
"Механическое воздействие плюс химические добавки — идеальный рецепт для пересушенной кожи", — говорит Шаса Ху.
Что делать: используйте мягкие очищающие гели с ниацинамидом, гиалуроновой кислотой или глицерином. При сильном макияже можно нанести немного вазелина, а затем смыть тёплой водой и очищающим средством. Альтернатива — мицеллярная вода без запаха.
5. Чрезмерное умывание
Даже мягкое средство может навредить, если использовать его слишком часто.
"Многие думают, что нужно умываться несколько раз в день, но это вымывает естественные масла", — поясняет Анна Киркориан.
Что делать: достаточно одного полноценного очищения вечером. Утром можно просто ополоснуть лицо водой. После тренировки — мягкое умывание без пены.
6. Горячая вода
Душ с паром — удовольствие, но не для кожи.
"Горячая вода растворяет липиды и обезвоживает кожу", — объясняет Калли Папантониу.
Что делать: умывайтесь тёплой водой, не выше 37°C. А чтобы воздух не пересушивал кожу, поставьте увлажнитель — особенно зимой, когда в помещении работает отопление.
7. Неподходящий крем
Не каждый крем одинаково полезен. Лёгкие гели хороши для лета или жирной кожи, но не справятся с выраженной сухостью.
"Для восстановления барьера нужны не только увлажнители, но и липиды, которые удерживают воду внутри", — говорит Шаса Ху.
Что искать в составе:
-
Гумектанты (гиалуроновая кислота, глицерин) — притягивают влагу.
-
Эмоленты (керамиды, масла ши) — смягчают поверхность.
-
Окклюзивы (диметикон, вазелин) — создают защитную плёнку.
Совет: наносите крем сразу после умывания, пока кожа слегка влажная — так влагу "запечатает" защитный слой.
Таблица: ошибки и решения
|Ошибка
|Что происходит
|Как исправить
|Частое использование кислот и ретинола
|Повреждается барьер кожи
|Ограничить активы до 2-3 раз в неделю
|Средства со спиртом
|Потеря липидов и сухость
|Исключить агрессивные формулы
|Физический скраб
|Микротравмы
|Перейти на AHA-кислоты
|Использование салфеток
|Раздражение и шелушение
|Мицеллярная вода или гель
|Горячая вода
|Нарушение барьера
|Тёплое умывание, увлажнитель воздуха
|Лёгкий гель-крем зимой
|Недостаток защиты
|Плотный крем с керамидами
Советы шаг за шагом
-
Снимите макияж мягким средством без спирта.
-
Умойтесь тёплой водой и промокните лицо полотенцем.
-
Нанесите увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой.
-
Закройте влагу кремом с керамидами или маслом ши.
-
Утром используйте SPF 30+, чтобы предотвратить дегидратацию от солнца.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: очищать лицо до "скрипа".
Последствие: кожа теряет липиды.
Альтернатива: использовать кремовые очищающие средства.
-
Ошибка: часто менять косметику.
Последствие: кожа не успевает адаптироваться.
Альтернатива: обновлять уход постепенно, одно средство за раз.
-
Ошибка: полагаться только на воду.
Последствие: обезвоживание без восстановления барьера.
Альтернатива: использовать крем с керамидами или вазелином.
А что если кожа шелушится всё время?
Постоянная сухость может указывать на дефицит жирных кислот или витаминов A и E. Попробуйте добавить в рацион орехи, авокадо и оливковое масло. Если улучшений нет, обратитесь к дерматологу: возможно, требуется медицинский крем с кортикостероидом или мочевиной.
Плюсы и минусы интенсивного ухода
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое восстановление барьера
|Риск закупорки пор
|Уменьшение зуда и раздражения
|Требует системности
|Меньше чувствительности к погоде
|Неэффективно при дерматитах
3 интересных факта
-
Кожа теряет до 25% влаги в течение 10 минут после душа.
-
Один грамм вазелина способен удержать влагу на 98% поверхности.
-
Зимой сухость усиливается из-за снижения влажности воздуха до 30% и менее.
Исторический контекст
Первые кремы для сухой кожи появились в начале XX века и содержали пчелиный воск и ланолин. Сегодня формулы стали технологичнее: дерматологи используют комбинации липидов, керамидов и гиалуроновой кислоты, чтобы восстанавливать естественный барьер кожи. И хотя мода на "чистые" формулы меняется, одно остаётся неизменным — увлажнение остаётся главным условием здорового лица.
