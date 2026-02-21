Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Цветок в горшке
Цветок в горшке
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 1:21

Листья выглядят здоровыми, но края чернеют — 7 причин, которые портят комнатные растения

Кончики листьев внезапно темнеют, подсыхают и портят внешний вид даже здорового на первый взгляд растения. При этом цветок продолжает расти, будто ничего серьёзного не происходит. На самом деле это ранний сигнал о дисбалансе в уходе или условиях содержания.

Сначала диагностика, потом действия

Прежде чем менять режим ухода, важно внимательно осмотреть растение. Нужно проверить обе стороны листьев, стебли и поверхность субстрата. Липкость, паутинка, мелкие точки или светлый налёт на почве могут сразу подсказать причину.

Субстрат должен быть рыхлым и умеренно влажным. Если он превратился в плотный ком или, наоборот, остаётся постоянно мокрым, проблема может быть связана с поливом. Также стоит оценить условия размещения: нет ли сквозняка, холодного стекла, батареи отопления или резких перепадов температуры.

7 основных причин сухих кончиков

1. Ошибки полива

Недостаток и избыток воды могут выглядеть одинаково. При пересушке листья теряют упругость, при переливе корни страдают от нехватки воздуха. Нужно проверить влажность грунта в глубине и отрегулировать режим полива.

2. Сухой воздух

Особенно чувствительны растения с тонкими листьями. Отопление зимой быстро снижает влажность, из-за чего края листьев подсыхают. Помогают увлажнитель воздуха, поддон с влажным наполнителем или осторожное опрыскивание (не для цветущих видов).

3. Ошибки в подкормке

Недостаток питательных веществ проявляется изменением цвета и подсыханием краёв. Переизбыток удобрений часто оставляет белёсый налёт на почве. Важно соблюдать дозировку и использовать подходящее удобрение.

4. Неподходящая вода

Жёсткая вода может со временем менять свойства субстрата. Лучше использовать отстоянную воду комнатной температуры или дождевую, если она чистая. Это снижает риск накопления солей.

5. Вредители

Мелкие насекомые ослабляют растение, высасывая сок. Их присутствие выдают точки, липкость или тонкая паутинка. При обнаружении растение стоит изолировать и принять меры.

6. Тесный горшок

Если корни заполнили весь объём, растение начинает испытывать стресс. Почва быстрее пересыхает, ухудшается питание. Пересадка в немного больший горшок со свежим субстратом часто решает проблему.

7. Нестабильные условия

Резкие перепады температуры, сквозняки или прямое солнце могут вызвать подсыхание краёв. Важно обеспечить стабильное освещение и защитить растение от экстремальных факторов.

Главное правило ухода

Сухие кончики редко появляются случайно — чаще это результат накопившихся мелких ошибок. Лучший подход — последовательная проверка: сначала осмотр, затем корректировка полива, влажности, подкормки или расположения. После устранения причины новые листья обычно растут уже без потемневших краёв, а растение постепенно возвращается к здоровому виду.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Замиокулькас годами не даёт новых побегов — одна ошибка в уходе 20.02.2026 в 3:57

Почему замиокулькас растёт медленно и как это исправить? Узнайте, как улучшить условия для его активного роста.

Читать полностью » Замёрзший компост весной оживает — несколько вёдер меняют всё 19.02.2026 в 17:25

Зимние морозы превращают органику в бесполезный лед. Узнайте, какая температура воды критически важна для того, чтобы запустить природный процесс созревания удобрений.

Читать полностью » Ремонтантная малина делится урожаем дважды: но есть один важный нюанс 19.02.2026 в 13:21

Ученый-агроном Андрей Седов рассказал NewsInfo, как обрезать ремонтантную малину весной.

Читать полностью » Газон обновляю без перекопки — трава всходит гуще и почва остаётся живой 19.02.2026 в 12:11

Традиционная перекопка губительна для микрофлоры и структуры грунта. Узнайте, как обновить покрытие участка, сохранив плодородие земли и собственные силы.

Читать полностью » Вчера стояла крепкой, сегодня лежит — причина падения рассады оказалась неочевидной 18.02.2026 в 21:10

Упавшая рассада - неожиданный крах для любого садовода. Узнайте, что может быть причиной этого и как исправить ситуацию.

Читать полностью » Дерево почернело после морозов — но один срез показывает, всё ли потеряно 18.02.2026 в 16:21

Зимние морозы могут сильно повредить ваши деревья, но есть надежда на их восстановление. Простые советы помогут вам вернуть жизнь в сад.

Читать полностью » Розы с голыми корнями пришли в коробке — один шаг перед посадкой решает всё 17.02.2026 в 20:46

Покупка роз с открытой корневой системой может показаться странной, но она имеет массу преимуществ для садоводов.

Читать полностью » Монстера переросла старый горшок — корни полезли наружу и дали чёткий сигнал 17.02.2026 в 14:12

Приобретая монстеру, важно знать, как правильно выбрать горшок для её роста. Узнайте секреты успешной пересадки и ухода.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota готовит смену поколения Yaris — компактный хэтчбек изменится сильнее, чем кажется
Спорт и фитнес
Отказалась от принципа "всё или ничего" — прогресс пошёл быстрее, чем при жёстких диетах
Туризм
Гонконг ослепляет небоскрёбами у бухты — но настоящий город раскрывается совсем не там
Красота и здоровье
Сильные духи вызывают головную боль — многослойное нанесение решает проблему иначе
Еда
Взбила белки по-особому — оладьи поднялись как облако и не осели
Красота и здоровье
Удалёнка превращает дом в тюрьму: как избежать стресса и сохранить психику на плаву
Туризм
Туризм в 2026 вырос на 4% — но главные победители оказались совсем не теми, кого ждали
Недвижимость
После каждого душа на подкладке остаётся влага — и со временем это оборачивается проблемой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet