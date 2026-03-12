Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человек в красными глазами
Человек в красными глазами
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:47

Боль в глазах становится обычным делом: как цифровая эпоха приводит к синдрому сухого глаза

Длительная работа за компьютером провоцирует синдром сухого глаза чаще, чем сухой ветер, снижая частоту моргания и ускоряя испарение слезной пленки — ключевого барьера для роговицы. Специальные компьютерные очки и увлажняющие капли эффективно минимизируют этот риск, как объяснил офтальмолог Иван Удалов жителям Мурманской области. По его рекомендациям, защитное стекло на монитор и правильный уход за глазами предотвращают дискомфорт от гаджетов. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Синдром сухого глаза стал распространенной проблемой из-за постоянного использования компьютеров и смартфонов, подчеркивает специалист. По словам Удалова, компьютерные очки или фильтры на экран снижают нагрузку на зрение, а увлажняющие капли без консервантов безопасно поддерживают гидратацию. Проблема затрагивает людей всех возрастов — от подростков до пожилых. Он отметил, что симптомы проявляются в виде жжения и боли при моргании.

«Есть жжение, больно моргать. Будто бы летом сухой ветер в глаза дует, такое ощущение», — сказал Иван Удалов.

Врач посоветовал выбирать компьютерные очки с диоптриями для людей с нарушениями зрения, чтобы избежать напряжения глаз и дублировать обычные пары. Согласно Удалову, такая мера особенно актуальна в эпоху цифровых экранов, где биохимический баланс слезной жидкости нарушается под влиянием низкочастотного моргания. Регулярное применение мер профилактики сохраняет комфорт зрения на антропологически естественном уровне.

