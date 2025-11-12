Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Массаж сухой щеткой
Марина Кравцова Опубликована вчера в 23:17

Щётка против целлюлита: что говорят врачи о популярном бьюти-ритуале

Эксперты развенчали мифы о dry brushing: нет, он не выводит токсины

Сухой массаж щёткой стал настоящим бьюти-трендом. Видео с ним набрали миллионы просмотров, а обещания звучат как волшебство: детокс, гладкая кожа, исчезновение целлюлита. Но что из этого правда? Дерматологи объясняют, что на самом деле делает сухое расчесывание тела и где мифы не выдерживают проверки.

"Сухое расчесывание — это использование щётки с жёсткой щетиной по сухой коже для удаления ороговевших клеток и стимуляции кровообращения", — поясняет дерматолог Джошуа Зайхнер.

Что такое сухой массаж и как он работает

Главное правило — ни кожа, ни щётка не должны быть влажными. В отличие от скраба или пилинга в душе, это процедура "на сухую".

"Щётки из натуральных волокон мягче и меньше раздражают кожу, чем синтетические", — добавляет дерматолог Мона Гохара.

Когда кожа сухая, давление от щётки становится более ощутимым, и отшелушивание проходит эффективнее.

"Без скольжения можно мягко удалить ороговевшие клетки и вернуть коже гладкость", — отмечает дерматолог Хаймин Померанц.

Реальные преимущества сухого массажа

1. Мягкое отшелушивание

Главное, что делает сухое расчесывание, — удаляет мёртвые клетки. Трение щетинок буквально "счищает" сухую, шершавую кожу, делая её мягче и предотвращая закупорку пор.

"Это самый доступный способ быстро освежить кожу и предотвратить врастание волос", — говорит дерматолог из Нью-Йорка Мелисса Канчанапум Левин.

2. Временное сияние и гладкость

После процедуры кожа становится заметно ярче и ровнее. Когда слой мёртвых клеток удалён, тело выглядит свежим, а лёгкий массаж усиливает приток крови и создаёт эффект "розового свечения".

"Любое механическое воздействие усиливает кровоток, что визуально придаёт коже упругость", — уточняет Левин.

3. Профилактика вросших волос

Сухой пилинг помогает предотвратить вросшие волосы на ногах, в зоне бикини и подмышках. Щётка очищает устья волосяных фолликулов, не позволяя коже "запирать" волоски под поверхностью.

"Регулярное сухое расчесывание снижает риск появления мелких воспалительных бугорков", — добавляет Гохара.

4. Улучшение кровообращения — но не чудо-средство

Да, массаж щёткой немного улучшает циркуляцию крови, потому что давление на кожу стимулирует поверхностные сосуды. Это может давать ощущение бодрости и лёгкости, но научных доказательств "глубокого оздоровления" пока нет.

"Любой массаж, включая сухой, стимулирует сосуды, но значимого медицинского эффекта на мышцы или сосуды он не оказывает", — подчёркивает Гохара.

Мифы, в которые не стоит верить

Миф Что говорят дерматологи
Сухое расчесывание "детоксит" организм Миф. Ни одна косметическая процедура не выводит токсины. Это делают только печень и почки, напоминает Зайхнер.
Оно улучшает лимфодренаж Сомнительно. Лимфатические сосуды находятся глубоко под кожей, и простое расчесывание не может на них повлиять.
Устраняет целлюлит Нет. Временное сглаживание связано лишь с усилением кровотока. Долговременного эффекта нет, говорит Гохара.

Как правильно делать сухое расчесывание

"Главное правило — не переусердствовать. Один-два раза в неделю достаточно, иначе можно вызвать раздражение", — предупреждает Хаймин Померанц.

Шаг 1. Выберите подходящую щётку

Для начала подойдёт щётка с средне-жёсткой натуральной щетиной. Она не должна царапать или вызывать боль. Модель с длинной ручкой поможет дотянуться до спины.

Кому нельзя: людям с экземой, псориазом, дерматитом или очень сухой кожей. Им лучше использовать мягкие полотенца или вовсе отказаться от метода.

Шаг 2. Делайте круговые движения снизу вверх

Начинайте с ног и двигайтесь к сердцу — вверх по телу круговыми движениями. Такая техника обеспечивает равномерное давление и мягкое очищение.

"Сильное трение может привести к микроповреждениям. Если кожа краснеет или печёт — вы переусердствовали", — напоминает Померанц.

Шаг 3. После процедуры — душ

После массажа обязательно примите тёплый (не горячий) душ, чтобы смыть мёртвые клетки и пыль. Щётку также стоит промыть с мылом, иначе на ней останутся частицы кожи и бактерии.

Шаг 4. Завершите увлажнением

На свежую, очищенную кожу нанесите увлажняющий крем или масло без отдушек. Это восстановит барьер и предотвратит пересушивание. Лучшие ингредиенты — алоэ вера, керамиды, масло ши.

Таблица: как часто и чем сухое расчесывание может помочь

Проблема Эффект сухого массажа Альтернатива
Тусклая, шелушащаяся кожа Освежает, удаляет ороговевшие клетки Скрабы с AHA/BHA кислотами
Вросшие волосы Освобождает фолликулы Мягкие пилинги и лазерная эпиляция
Целлюлит Временное улучшение тонуса Массаж, спорт, питание
Застой крови Незначительное улучшение Контрастный душ, физическая активность

Ошибка → Последствие → Что делать

  • Ошибка: Делать сухое расчесывание каждый день.
    Последствие: Раздражение и микротрещины.
    Решение: Проводить процедуру 1 раз в неделю.

  • Ошибка: Использовать синтетическую щетину.
    Последствие: Повреждение кожи.
    Решение: Натуральные волокна — кактус, сизаль, щетина кабана.

  • Ошибка: Делать на влажной коже.
    Последствие: Снижается эффективность.
    Решение: Только на полностью сухой коже перед душем.

Плюсы и минусы сухого массажа

Плюсы Минусы
Улучшает текстуру кожи Может вызвать раздражение
Увеличивает кровоток и придаёт тонус Нет научных доказательств лимфодренажа
Простая домашняя процедура Не подходит при кожных заболеваниях

3 интересных факта

  1. Практика сухого массажа появилась в Древней Греции и называлась "страгидмос" - во время неё использовали пемзу и пучки трав.

  2. В аюрведе сухое расчесывание известно как гаршана - ритуал, стимулирующий энергию тела.

  3. Современные дерматологи признали метод мягким механическим пилингом, а не "детоксом".

Исторический контекст

До появления современных скрабов сухое расчесывание использовалось как способ "разогреть" тело перед массажем. Сегодня оно стало частью self-care-ритуалов, но, как подчеркивают врачи, эффект исключительно поверхностный. Главное — не ждать от щётки чудес, а использовать её как простое средство ухода за кожей и осознанного расслабления.

