Президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына объединяет крепкая дружба и доверительные отношения, которые превосходят обычные дипломатические связи и строятся на совместном преодолении трудностей, так сообщает издание КНДР, газета "Нодон Синмун".



Согласно данным издания, Ким Чен Ын решительно настроен на укрепление дружественных отношений между Россией и Северной Кореей и на подъем их взаимодействия на новый уровень.



Важно отметить, что узы между Россией и КНДР соединяют не только общая история, традиции и цели, но и основаны на "теплых и глубоких дружеских отношениях между верхними руководителями обеих стран".



Газета подчеркивает, что связи между лидерами двух государств выходят за пределы обычных дипломатических отношений и строятся на совместном преодолении трудностей.



"Активная взаимная поддержка и безвозмездная помощь стали основой дружеских и боевых отношений между верхними руководителями обеих стран… Несмотря на значительные географические различия между Северо-Восточной Азией и Европой, дружеские чувства и сотрудничество между верхними руководителями двух стран продолжают совершенствоваться с каждым днем", — говорится в статье "Нодон Синмун".



Издание отмечает, что Ким Чен Ын оказывает поддержку и одобрение усилиям Путина, искренне радуется успехам Российской Федерации и выражает активную поддержку в ее действиях по противодействию враждебным силам.



В свою очередь, Путин выражает "искреннее уважение и горячее доверие" Ким Чен Ыну как "товарищу".



Газета добавляет, что Пхеньян и Москва, объединенные общими целями и стремлениями, всегда будут вместе на пути к "независимости и справедливости".



"Нет более искренних отношений, чем дружба, основанная на общности целей, и нет более прочных отношений, чем боевые связи, испытанные в общих трудностях", — отмечает газета.



Путина 18-19 июня посещает КНДР с официальным визитом по приглашению Ким Чен Ына.



В рамках данного визита ожидается подписание соглашения о всеобъемлющем партнерстве, которое, согласно заявлению помощника президента РФ Юрия Ушакова, определит перспективы дальнейшего сотрудничества между Россией и КНДР во всех областях, включая вопросы безопасности, и учитывать последние изменения в мировой политической и экономической обстановке.



Новый документ планируется как замена договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который заменил документ о дружбе и взаимопомощи 1961 года.



В рамках предварительных переговоров, которые предшествуют подписанию соглашения, стороны также обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и межрегиональных связей.

Фото: www. kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)