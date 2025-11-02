Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:54

Каждый десятый с перегаром: что происходило на дорогах Свердловской области в выходные

В Свердловской области выявили почти 100 пьяных водителей за выходные — ГИБДД

Почти сотня пьяных водителей — таков итог рейда, который на минувших выходных провела Госавтоинспекция в Свердловской области. Но один из них особенно выделился: прибор показал 1,111 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это количество эквивалентно целой бутылке крепкого коньяка.

"Лидер” печальной статистики

"Лидером нашей печальной статистики стал 60-летний водитель автомобиля Renault из Алапаевского района. При проверке на состояние опьянения алкотестер показал у мужчины 1,111 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе", — сообщили в ведомстве.

По словам сотрудников ГИБДД, такой результат стал абсолютным рекордом рейда. Для сравнения: допустимая норма — всего 0,16 мг/л, то есть "достижение” водителя превышает её в девять раз.

Почему это опасно

При таком уровне опьянения человек практически не способен адекватно оценивать ситуацию на дороге. Координация движений нарушается, а реакция становится настолько замедленной, что любая неожиданность может привести к трагедии.

Пьяный водитель за рулём — это не просто нарушение, это потенциальная угроза жизни для всех участников дорожного движения.

