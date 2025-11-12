Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:44

Что стоит за преступлением студента из Камеруна: 8 лет за жизнь, которая пошла не по плану

В Екатеринбурге студент из Камеруна осужден за сбыт наркотиков

В Екатеринбурге суд отправил студента из Камеруна Мочио Н. за решетку, признав его виновным в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере. Молодой человек был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 п. "г" ст. 228.1 УК РФ и получил восемь лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает URA. RU со ссылкой на Железнодорожный районный суд города.

Как Мочио оказался в России?

Мочио Н. родом из города Нконгсамба в Камеруне. В Екатеринбурге он поступил на профиль "Управление персоналом и экономика труда". В одном из интервью иностранец признавался, что его родина, по его мнению, является "непаханым полем для бизнеса", и что экономистов в Камеруне не хватает.

Однако, по версии следствия, его жизненные цели изменились, и он стал замешан в преступной деятельности, связанной с наркотиками. После рассмотрения дела суд вынес приговор.

Обжалование приговора

Защита Мочио Н. не согласилась с решением суда и подала апелляцию. На данный момент судебное разбирательство по этому делу не завершено — апелляционный процесс еще не состоялся.

