Горсть таблеток
Горсть таблеток
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:06

Печень не успевает звать на помощь: привычные лекарства атакуют изнутри

Учёные выявили 17 лекарств, опасных для печени и здоровья — Казань онлайн

Хронические болезни печени часто развиваются незаметно, но внезапно могут привести к катастрофическим последствиям. Именно поэтому внимание к побочным эффектам лекарств сегодня выходит на первый план. Об этом сообщает издание "Казань онлайн". Международная группа учёных провела масштабное исследование, в ходе которого выявила препараты, повышающие риск тяжёлых поражений печени, включая случаи, закончившиеся госпитализацией.

Опасные сочетания и масштаб исследования

Исследователи проанализировали данные о 194 лекарственных средствах, применяемых в терапии различных заболеваний. Из этого числа 17 препаратов оказались напрямую связаны с 1739 случаями госпитализации, вызванными острой печёночной недостаточностью. Такие цифры показывают, что угроза токсического поражения печени остаётся одной из самых недооценённых в современной медицине.

В перечень вошли препараты из разных фармакологических групп. Среди них — метронидазол, используемый для лечения бактериальных инфекций; ставудин, применяемый в антивирусной терапии; а также онкологические средства эрлотиниб, леналидомид и талидомид. Опасность представляют и некоторые психотропные препараты, включая хлорпромазин, и противотуберкулёзные лекарства, такие как изониазид.

Почему риск остаётся высоким

Учёные отмечают, что даже при официально утверждённых схемах приёма возможны серьёзные осложнения, если пациент не соблюдает рекомендации врача. "Даже небольшое превышение дозировки может вызвать тяжёлые поражения печени", — говорится в публикации "Казань онлайн". Особенно уязвимыми оказываются пациенты с хроническими заболеваниями, сниженной функцией печени или те, кто совмещает несколько курсов терапии.

Специалисты подчёркивают, что эти препараты широко применяются во всём мире и в большинстве случаев эффективны, но требуют постоянного медицинского контроля. Самовольное изменение доз, замена аналогами или сочетание с другими средствами без консультации с врачом может привести к непредсказуемым последствиям.

Медицинский контроль и профилактика

По мнению исследователей, снижение числа подобных осложнений возможно только при системной профилактике и регулярном мониторинге состояния пациентов. Для этого необходимы анализы на активность печёночных ферментов, а также информирование врачей о любых изменениях самочувствия.

Медицинские службы разных стран уже разрабатывают рекомендации по безопасному применению выявленных препаратов. При этом специалисты напоминают, что строгое соблюдение назначений врача остаётся единственным надёжным способом избежать лекарственно-индуцированных поражений печени.

