В военном блоке НАТО рассматривают серьезной опасностью доступные и недорогие беспилотники, так как они могут быть задействованы для причинения ущерба даже самым мощным аппаратам арсенала альянса, передает издание inews.



"Доступные и недорогие беспилотники являются "одним из наиболее значимых вызовов" для обороны НАТО", — отмечается в компьютерном документе, ссылающемся на ключевых ученых, работающих в рамках альянса.



Высшие должностные лица НАТО считают, что беспилотники, ценой чуть более 100 долларов, могут служить для нейтрализации самых мощных систем вооружений альянса, передает inews.



Исследователь из учреждения НАТО по коммуникациям и информации Марио Бен отметил, что обычные беспилотные аппараты могут быть применены в качестве орудий с Россией или другими актерами против передовых систем ПВО альянса.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)