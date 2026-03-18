Свалка
© commons.wikimedia.org by Pesotsky is licensed under CC BY 3.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 19:49

Дроны против свалок: новые возможности мониторинга помогают защищать экосистему Ленобласти

В Ленинградской области экологический надзор перешел на современные технологии мониторинга территорий с помощью беспилотных летательных аппаратов. Власти региона используют дроны для поиска незаконных свалок и контроля состояния сложных природных объектов, таких как густые лесные массивы и многочисленные водоемы. По словам руководителя Комитета государственного экологического надзора Рамилы Агаевой, внедрение авиационной разведки позволяет оперативно выявлять нарушения в условиях стремительной застройки таких густонаселенных пунктов, как Мурино, Кудрово и Янино.

Дроны в поиске незаконных свалок

Использование беспилотной техники дает возможность инспекторам заглядывать за высокие заборы и глухие ограждения, скрывающие факты правонарушений. Раньше подобные территории зачастую оставались вне зоны видимости надзорных органов из-за сложности доступа. Теперь специалисты получают четкую картину происходящего на земельных участках, что позволяет грамотно оценивать масштаб ущерба.

Съемка с воздуха позволяет точно фиксировать границы размещения отходов, а также вычислять их примерную площадь и объем. Полученные данные ложатся в основу доказательной базы при рассмотрении дел административного и судебного характера. Благодаря этому ведомство стало значительно быстрее реагировать на жалобы граждан и сообщения о навалах мусора.

Контроль лесов и водных ресурсов

Региональные власти делают упор на защиту природных зон, которых в области насчитывается свыше 56 тысяч гектаров лесов и более 1,8 тысячи водоемов. Многие из этих локаций физически труднодоступны для наземного патрулирования, поэтому авиаучет становится главным инструментом в работе инспекторов.

"Применение беспилотников позволяет существенно повысить качество мониторинга труднодоступных участков. Это касается не только выявления свалок, но и пресечения самовольного захвата земель или незаконного возведения объектов. Оперативность реагирования здесь играет решающую роль в сохранении экологического баланса региона. Системный подход к анализу территорий через призму современных технологий требует тщательной подготовки, а специалисты на местах должны обладать навыками работы с актуальными данными", — сказал управленец муниципального уровня Андрей Власов

В Выборгском районе подобная тактика уже показала свою эффективность при расследовании дел о несанкционированном сбросе неочищенных сточных вод. Аналогичные меры контроля позволили зафиксировать незаконные действия на лесных территориях Гатчинского района, что позволило привлечь виновных к ответственности и запустить процедуру демонтажа самовольных построек по решению суда.

Цифровая точность в экологии

Помимо фиксации нарушений, техника используется для масштабного картографирования местности. Специалисты формируют подробные топографические карты и визуализируют природные объекты, переводя работу с бумажных планов в цифровой формат. Это позволяет видеть динамику изменений ландшафта в режиме реального времени.

Переход на новые методы сократил время подготовки документации с нескольких недель до пары дней. Ранее экспертам приходилось тратить длительный период на полевые замеры, однако создание качественных двухмерных и трехмерных моделей решило проблему бюрократического затягивания процессов. Технологичное решение также помогает моделировать возможные экологические риски на будущее.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читать полностью »

