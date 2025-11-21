Пермский край снимает запрет на БПЛА: что изменится для владельцев дронов

В Пермском крае предлагается новый порядок использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На сайте губернатора и правительства региона опубликован проект указа, инициированный главой региона Дмитрием Махониным, который вводит уведомительный порядок полетов для пользователей беспилотников.

Уведомительный порядок для пользователей БПЛА

Согласно проекту указа, перед каждым полетом владельцы беспилотных аппаратов обязаны уведомить территориальные подразделения полиции и Единую дежурно-диспетчерскую службу. Уведомление должно быть подано не менее чем за 60 минут до начала полета и содержать следующие данные: тип БПЛА, время и место запуска, маршрут и продолжительность полета. Это нововведение направлено на улучшение контроля за использованием беспилотников и повышение безопасности полетов в регионе.

Аннулирование запрета на использование БПЛА

Кроме того, проект указа предусматривает отмену ранее введенного запрета на использование БПЛА на территории Пермского края. Этот запрет был действителен с 19 июня 2023 года и касался исключительно частных пользователей беспилотников, не затрагивая государственные и коммерческие структуры. Отмена запрета и введение уведомительного порядка позволит улучшить доступ к технологиям для частных пользователей, но при этом сохранить контроль над их использованием.

Таким образом, новый проект указа дает возможность активизировать использование беспилотных аппаратов, одновременно обеспечивая безопасность и контроль за полетами в регионе.