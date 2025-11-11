Сердобский район готовится к атакам БПЛА: местным жителям предлагают пять укрытий

В Сердобском районе Пензенской области установлены пять простейших укрытий для обеспечения безопасности местных жителей в случае атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средства на эти модульные сооружения были выделены из регионального бюджета.

Где установлены укрытия

Два укрытия были установлены на территории Сазанского сельсовета, а три — в самом Сердобске, сообщили в местном управлении по делам ГО и ЧС. Эти укрытия предназначены для защиты населения в случае угрозы со стороны БПЛА.

Меры безопасности и напоминания для жителей

Жителям Сердобского района напоминают, что при обнаружении летящего БПЛА необходимо срочно сообщить об этом в единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 8 (84167) 2-05-45 или 112. Это поможет оперативно среагировать на угрозу.

Перехват БПЛА в сентябре

Стоит отметить, что 20 сентября средства радиоэлектронной борьбы перехватили вражеский БПЛА, который пытался проникнуть в район Сердобска. Аппарат совершил посадку в городском сквере. Место было оцеплено сотрудниками Росгвардии, все службы экстренного реагирования были задействованы. К счастью, никто не пострадал.

Укрытия в Пензе

Модульные укрытия также установлены в Пензе. Они расположены на Юбилейной площади, у "Ростка" на набережной, в районе Фонтанной площади, в парке Белинского (у входа с улицы Карла Маркса) и около остановки "Центральный рынок". Каждое укрытие рассчитано на 10 человек.