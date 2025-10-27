Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
дрон
дрон
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Дроны спустились с неба — и нашли заросли вместо полей: в Челябинской области начались проверки

В Челябинской области дрон помог Россельхознадзору выявить нарушения на землях Каслинского округа

В Каслинском округе Челябинской области беспилотник помог инспекторам Россельхознадзора обследовать пять земельных участков общей площадью 82,1 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства.

Как проходило обследование

"Работы прошли без взаимодействия с владельцами участков. Благодаря применению беспилотных воздушных систем удалось в короткий промежуток времени обследовать большие площади земель", — рассказали URA. RU в Россельхознадзоре.

Обследование состоялось 30 сентября. Для мониторинга применялись дроны, оснащённые камерами высокого разрешения, которые позволили получить детальные снимки местности и точно зафиксировать нарушения.

Что обнаружили инспекторы

Проверка показала, что сельскохозяйственные угодья не использовались по назначению. Участки оказались заросшими сухой сорной травой и частично — древесно-кустарниковой растительностью, что нарушает требования земельного законодательства России.

По итогам инспекции владельцам направлены предписания об устранении нарушений. Им предстоит привести земли в надлежащее состояние в установленные сроки.

Почему используют дроны

Применение беспилотников позволяет Россельхознадзору ускорить и упростить мониторинг больших территорий. Без участия собственников дроны фиксируют нарушения с воздуха, помогая выявлять нецелевое использование земель и своевременно реагировать на него.

