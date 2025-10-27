Дроны спустились с неба — и нашли заросли вместо полей: в Челябинской области начались проверки

вчера в 19:18

Геймеры в панике: Dota 2 и Discord обрушились в Свердловской области

Жители Свердловской области сообщили о сбоях в Dota 2 и Discord. Игры не подключаются, а серверы не отвечают — подобные проблемы уже были в октябре.

Читать полностью »

вчера в 18:17

Счёт на четверых: какие семьи в Свердловской области могут позволить себе аренду

Каждая вторая семья с двумя детьми в Свердловской области сможет позволить себе аренду жилья в 2025 году — но только при доходе свыше 111 тысяч рублей.

Читать полностью »

вчера в 17:17

Прилетели не комары, а герои: как миллионы клещей теперь охраняют Урал

На Урал самолётами доставили восемь миллионов энтомофагов — полезных клещей и насекомых, которые заменят химикаты в борьбе с вредителями.

Читать полностью »

вчера в 16:18

Заживляет и омолаживает: в УрФУ придумали мазь из трутовиков

Учёные УрФУ создали мазь из грибов Свердловской области, которая лечит ожоги, ускоряет заживление и омолаживает кожу — и уже подали заявку на патент.

Читать полностью »

вчера в 15:44

Горожане против вандализма: в Екатеринбурге появились наклейки на новых остановках

В Екатеринбурге вандалы разбивают новые стеклянные остановки, а жители отвечают неожиданным способом — предупреждают о цене хулиганства.

Читать полностью »

вчера в 1:17

Цены на авто срываются с тормозов: скоро "лошадки" будут стоить как квартира

В Тюменской области готовятся повысить утильсбор на мощные авто. Эксперты предупреждают: цены взлетят, а ввоз электрокаров и гибридов сократится в разы.

Читать полностью »

вчера в 0:27

Бюджетный завтрак снова в моде: куриное яйцо пережило кризис — или только затихло перед бурей

В Свердловской области яйца подешевели почти на 13%, но эксперты предупреждают: за спокойной динамикой скрываются сезонные риски и влияние рынка.

Читать полностью »

25.10.2025 в 20:51

От усталых корпусов к новым палатам: здравоохранение Урала ждёт масштабное обновление

До конца года в Свердловской области откроют четыре новые больницы. Полпред Артем Жога обсудил с губернатором Денисом Паслером развитие здравоохранения региона.

Читать полностью »