Безопасность автовокзала в Тюмени: как подрядчик будет ловить беспилотники за 53 миллиона

Тюменский автовокзал объявил тендер на поиск подрядчика, который будет не только обеспечивать безопасность объекта, но и предоставлять услуги по обнаружению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Этот пункт стал нововведением в контрактных условиях и был впервые включен в требования по защите объекта от незаконного вмешательства. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

Что требуется от подрядчика?

Задачей исполнителя будет организация системы наблюдения за воздушным пространством в зоне транспортной безопасности. В частности, работники должны проводить внешние визуальные осмотры территории и периметра автовокзала для выявления беспилотников. В случае обнаружения БПЛА они обязаны действовать согласно установленной инструкции.

"Обязанности работников исполнителя: обеспечивать обнаружение беспилотных летательных аппаратов путем организации наблюдения за воздушным пространством при проведении внешнего визуального осмотра зоны транспортной безопасности и периметра территории. При обнаружении БПЛА действовать в соответствии с инструкцией", — говорится в условиях договора.

Как изменились требования?

Стоит отметить, что ранее в аналогичных контрактах, размещаемых "Объединением автовокзалов и автостанций", не было указано требований по обнаружению беспилотников. Этот пункт впервые появится в условиях контракта для тюменского автовокзала.

Какова стоимость контракта?

Подрядчику, который успешно выполнит все условия, предстоит получать более 53 миллионов рублей за год работы. Это сумма, которую готова заплатить организация за обеспечение безопасности и контроль воздушного пространства.