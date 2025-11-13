Логистика будущего: беспилотники связали Якутск и Нижний Бестях в разгар ледостава

В Республике Саха (Якутия) начался второй этап проекта "Воздушная переправа", предусматривающего доставку грузов беспилотными летательными аппаратами между Якутском и Нижним Бестяхом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Анатолий Семенов в своём Telegram-канале.

Дроны заменяют переправу через Лену

Первый этап пилотного проекта прошёл с середины июля по 10 августа. За этот период дроны перевезли около 600 килограммов грузов, выполняя до десяти рейсов в день. Каждый беспилотник доставлял посылки весом до 10 килограммов, преодолевая расстояние через реку Лена примерно за 15 минут.

Второй этап стартовал в период ледостава, когда традиционные переправы становятся непроходимыми, а температурные условия достигают минус 30 градусов. Именно в этот период беспилотная доставка приобретает особую актуальность.

"Использование дронов станет реальным решением для обеспечения бесперебойной связи между населенными пунктами в межсезонье. Это позволит сократить логистические издержки, уменьшить время доставки в два-три раза и снизить её стоимость", — отметил Анатолий Семенов.

Как работает "Воздушная переправа"

Проект реализуется в рамках программы по внедрению беспилотных авиационных систем в транспортную инфраструктуру Якутии.

Расстояние между Якутском и Нижним Бестяхом по прямой составляет 12 километров, однако путь по земле и воде увеличивается почти вдвое — до 22 километров. Полёт дронов по прямой траектории над Леной делает доставку быстрее и надёжнее, особенно в сезон, когда переправа не функционирует.

Испытания показывают, что беспилотники способны работать даже при сильных морозах и ветре, сохраняя стабильность связи и точность навигации. На борту используются системы автоматического позиционирования и спутниковой коррекции, а также датчики для контроля температуры и вибрации груза.



Перспективы и значение для региона

"Воздушная переправа" — один из самых заметных проектов Якутии в сфере умной логистики и цифрового транспорта. Региональные власти рассчитывают, что в дальнейшем сеть маршрутов будет расширена — дроны смогут доставлять лекарства, продукты и почту в труднодоступные населённые пункты.

Якутия стала одним из первых российских регионов, где беспилотные технологии начали использоваться в транспортной системе не в тестовом, а в реальном режиме. Опыт проекта планируют масштабировать и на другие субъекты Дальнего Востока.