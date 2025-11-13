Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
дрон
дрон
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 19:04

Логистика будущего: беспилотники связали Якутск и Нижний Бестях в разгар ледостава

В Якутии начался второй этап проекта по доставке грузов с помощью дронов

В Республике Саха (Якутия) начался второй этап проекта "Воздушная переправа", предусматривающего доставку грузов беспилотными летательными аппаратами между Якутском и Нижним Бестяхом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Анатолий Семенов в своём Telegram-канале.

Дроны заменяют переправу через Лену

Первый этап пилотного проекта прошёл с середины июля по 10 августа. За этот период дроны перевезли около 600 килограммов грузов, выполняя до десяти рейсов в день. Каждый беспилотник доставлял посылки весом до 10 килограммов, преодолевая расстояние через реку Лена примерно за 15 минут.

Второй этап стартовал в период ледостава, когда традиционные переправы становятся непроходимыми, а температурные условия достигают минус 30 градусов. Именно в этот период беспилотная доставка приобретает особую актуальность.

"Использование дронов станет реальным решением для обеспечения бесперебойной связи между населенными пунктами в межсезонье. Это позволит сократить логистические издержки, уменьшить время доставки в два-три раза и снизить её стоимость", — отметил Анатолий Семенов.

Как работает "Воздушная переправа"

Проект реализуется в рамках программы по внедрению беспилотных авиационных систем в транспортную инфраструктуру Якутии.

Расстояние между Якутском и Нижним Бестяхом по прямой составляет 12 километров, однако путь по земле и воде увеличивается почти вдвое — до 22 километров. Полёт дронов по прямой траектории над Леной делает доставку быстрее и надёжнее, особенно в сезон, когда переправа не функционирует.

Испытания показывают, что беспилотники способны работать даже при сильных морозах и ветре, сохраняя стабильность связи и точность навигации. На борту используются системы автоматического позиционирования и спутниковой коррекции, а также датчики для контроля температуры и вибрации груза.


Перспективы и значение для региона
"Воздушная переправа" — один из самых заметных проектов Якутии в сфере умной логистики и цифрового транспорта. Региональные власти рассчитывают, что в дальнейшем сеть маршрутов будет расширена — дроны смогут доставлять лекарства, продукты и почту в труднодоступные населённые пункты.

Якутия стала одним из первых российских регионов, где беспилотные технологии начали использоваться в транспортной системе не в тестовом, а в реальном режиме. Опыт проекта планируют масштабировать и на другие субъекты Дальнего Востока.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки 10.11.2025 в 21:25
Сотни мешков карасей и ни грамма на продажу: Якутия живёт по законам мунхи

В Якутии стартовала мунха — древняя коллективная подлёдная рыбалка. Селяне выходят на лёд всем миром, делят улов и сохраняют традицию, которой сотни лет.

Читать полностью » Повышение утильсбора в России приведет к росту цен на автомобили — эксперт Александр Степанов 10.11.2025 в 12:41
Миллионы рублей на старом внедорожнике: как утильсбор изменит стоимость автомобилей

Узнайте, как повышение утильсбора в России повлияет на цены автомобилей! Какие модели подорожают сильнее всего. Как эксперты предлагают сдерживать инфляцию?

Читать полностью » Безвизовый режим с Китаем стимулирует рост туристических поездок — сообщает эксперт 10.11.2025 в 8:41
Шокирующий рост туристов в Китай: как безвизовый режим стал настоящим туризмом прорывом

В 3 квартале 2024 года 383 тыс. россиян посетили Китай. Безвизовый режим и растущий интерес к культуре страны привели к рекордному увеличению турпотока.

Читать полностью » МВД: Дальний Восток вошёл в число самых безопасных округов России 09.11.2025 в 23:42
Где в России спят спокойно: МВД признало этот регион одним из лидеров по низкой преступности

Дальний Восток вошёл в число самых безопасных округов России, уступив лишь Северному Кавказу. Лидерами стали Чукотка, Сириус и Ненецкий округ.

Читать полностью » В Приморском заповеднике впервые зафиксировали китайского бюльбюля 07.11.2025 в 22:28
Природа стирает границы: редкая птица из Китая прилетела в российский заповедник

В Приморском заповеднике впервые заметили китайского бюльбюля — редкую птицу, ранее встречавшуюся в России лишь шесть раз. Учёные считают это знаком расширения ареала.

Читать полностью » Хабаровск запустит сеть Wi-Fi из-за перебоев мобильного интернета — Александр Головко 07.11.2025 в 16:25
Город без сигнала: как Wi-Fi-проект Хабаровска стал ответом на цифровую нестабильность

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре создадут сеть из 25 точек общественного Wi-Fi, чтобы компенсировать перебои мобильного интернета. Проект реализуют при поддержке властей, операторов и бизнеса.

Читать полностью » На дорогах Приморья ожидается гололедица из-за температурных колебаний и осадков 07.11.2025 в 14:25
От минус восемнадцати до плюс двенадцати: синоптики предупредили о погодных контрастах в Приморье

В Приморье в выходные ожидается резкое потепление, мокрый снег и дождь. Из-за смены фронтов на дорогах образуется гололедица, а во Владивостоке температура поднимется до +12 градусов.

Читать полностью » В Сахалинской области модернизируют судоремонтный завод на Шикотане в рамках импортозамещения 07.11.2025 в 13:59
Остров, который чинит флот: Россия создаёт собственный морской щит на краю страны — новый импульс

На острове Шикотан завершают модернизацию судоремонтного завода, который позволит ремонтировать крупнотоннажные суда без участия иностранных верфей.

Читать полностью »

Новости
Туризм
"Волшебный Байкал" станет крупнейшим круглогодичным курортом в регионе — Ассоциация туроператоров
Дом
Стив Эванс из Memphis Maids: порядок — это не только чистота, но и визуальный баланс
Спорт и фитнес
Тренировки активируют рост нейронных связей в мозге — врачи Гарварда
Дом
Профессионалы советуют использовать средство для посуды вместо дорогих очистителей стекла
Красота и здоровье
Окрашивание волос опасно в ряде случаев — дерматолог
Садоводство
Йод устраняет ранние признаки дефицита, улучшая цветение и развитие плодовых культур – Ольга Гусева
Культура и шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл попросили удалить снимки с 70-летия Крис Дженнер — Page Six
Красота и здоровье
Отложенное чаепитие улучшает пищеварение по данным гастроэнтерологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet