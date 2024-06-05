Министр образования и науки Фальков сообщил о необходимости разрабатывать образовательные программы по управлению беспилотниками в высших учебных заведениях. По его словам, гражданское общество должно осваивать технологию дронов.

На данный момент образовательные программы для изучения студентами уже обсуждаются и создаются для более чем 70 высших учебных заведений. Прохождение курса предусматривается для использования навыков в гражданских сферах в будущем. Об учебном плане доложил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

По мнению министра, страна нуждается в 1 миллионе квалифицированных работников. Образовательные программы помогут в контроле за лесными пространствами, в случае экстренных ситуаций, в сфере, направленной на обеспечение населения продовольствием, получение сырья для ряда отраслей промышленности и даже при всестороннем изучении объекта, процесса или явления в научной деятельности. Из-за многофункциональности беспилотных летательных аппаратов надо ввести обучающую программу.

Министр, помимо БПЛА, также обсудил и реформу высшего образования, в соответствии с которой бакалавриат в образовательной системе был заменён на высшее и специализированное обучение. Министр проинформировал, что сейчас в Российской Федерации исключительно 6 вузов-участников пилотного проекта. Однако через год это число возрастёт. В конце он сказал, что новая программа для вузов будет содержать маленькое число программ сроком в пять с половиной лет.

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