Министр образования и науки Фальков сообщил о необходимости разрабатывать образовательные программы по управлению беспилотниками в высших учебных заведениях. По его словам, гражданское общество должно осваивать технологию дронов.
На данный момент образовательные программы для изучения студентами уже обсуждаются и создаются для более чем 70 высших учебных заведений. Прохождение курса предусматривается для использования навыков в гражданских сферах в будущем. Об учебном плане доложил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
По мнению министра, страна нуждается в 1 миллионе квалифицированных работников. Образовательные программы помогут в контроле за лесными пространствами, в случае экстренных ситуаций, в сфере, направленной на обеспечение населения продовольствием, получение сырья для ряда отраслей промышленности и даже при всестороннем изучении объекта, процесса или явления в научной деятельности. Из-за многофункциональности беспилотных летательных аппаратов надо ввести обучающую программу.
Министр, помимо БПЛА, также обсудил и реформу высшего образования, в соответствии с которой бакалавриат в образовательной системе был заменён на высшее и специализированное обучение. Министр проинформировал, что сейчас в Российской Федерации исключительно 6 вузов-участников пилотного проекта. Однако через год это число возрастёт. В конце он сказал, что новая программа для вузов будет содержать маленькое число программ сроком в пять с половиной лет.
Фото: Flickr / Matylda Czarnecka (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Индийским пассажиркам разрешили выбирать место в самолёте рядом с женщинами
Индийская авиакомпания IndiGo внедрила новую опцию для женщин-пассажиров. Теперь у них есть возможность выбрать место в салоне рядом с другими женщинами.
Илон Маск: многие страны могут исчезнуть из-за проблем с демографией
Американский предприниматель заявил, что если в ближайшее время не принять меры по усовершенствованию демографической обстановки в мире, то многие территории могут пропасть с лица Земли.
В Австралии обнаружили 863 тыс. природных антибиотиков
Исследователи, используя систему машинного обучения, идентифицировали более 863 тыс. потенциальных антибиотиков, анализируя 5,5 млн генов и известные белки, содержащиеся в разнообразных белковых молекулах, производимых грибками и микробами.
Lada Vesta Sportline с вариатором будет стоить 2,4 миллиона рублей
В 2025 году АвтоВАЗ планирует выпустить Lada Vesta Sportline с вариатором и 1.8-литровым двигателем Evo по предварительной цене 2,4 миллиона рублей. О данной стоимости рассказала Жанна Воробьева на Петербургском международном экономическом форуме.