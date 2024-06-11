Представитель компании "Стратим" сообщил, что российский разведывательно-ударный дрон "Русак" уничтожил в зоне СВО БТР американского производства Stryker, который стоит в 1000 раз больше данного БПЛА — 1 миллион долларов.
Об этом сообщает РИА Новости.
На выставке Helirussia-2024, которая проходит в период с 10 по 12 июня в Москве, представлен "Русак".
Разработчик отметил, что "об эффективности применения наших беспилотников" говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают.
Так, БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортёр Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США".
Фото:defenseimagery.mil/SPC Jordan Fuller(Creative Commons CC0 License)
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