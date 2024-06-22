Эксперты указали на опасности длительной езды на высоких оборотах для автомобилей, особенно для спортивных. Такой режим ведет к увеличенной нагрузке на двигатель, что вызывает повышенное тепловыделение и риск перегрева, что может привести к повреждению важных компонентов, таких как головка блока цилиндров.

Кроме того, езда на высоких оборотах значительно увеличивает расход топлива, что приводит к большим эксплуатационным расходам и увеличению вредных выбросов в атмосферу. Это также повышает нагрузку на трансмиссию, включая сцепление и коробку передач.

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