Гололед на дороге
Иван Рогов Опубликована сегодня в 20:46

Безопасность висит на волоске: стандартное обучение игнорирует критические дорожные риски

Новички за рулём чаще всего сталкиваются с трудностями в условиях ограниченной видимости — в темноте, сумерках, тумане или под дождём, когда биофизика человеческого зрения искажает оценку расстояний и глубины пространства. Антропологические аспекты адаптации к таким сценариям требуют не только теории, но и интенсивной практики, подчёркивает эксперт. В автошколах сложные дорожные ситуации, включая контраварийную подготовку, отрабатываются недостаточно. Об этом сообщает MoneyTimes.

По словам Дмитрия Попова, независимого автоэксперта и члена рабочей группы при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения, управление автомобилем в плохую погоду особенно сложно для начинающих из-за изменённого восприятия дистанции. Такие навыки невозможно освоить исключительно теоретически — требуется накат на профессиональных полигонах с опытными инструкторами. Эксперт посетовал, что стандартные автошколы игнорируют противозаносную и противогололёдную подготовку.

"Это надо накатывать. Нельзя изучить теорию вопроса о том, как искажается расстояние. То есть изучить теорию можно, но применить ее не удастся. Нужно нарабатывать практику применения теоретического освещения этих вопросов", — подчеркнул Дмитрий Попов.

Как отметил специалист, привыкание к сложным условиям приходит с опытом под присмотром проверенного наставника, что усиливает уверенность за рулём. Физика оптики и нейробиология зрительного восприятия играют ключевую роль в освоении этих навыков. Регулярный накат позволяет интуитивно адаптироваться, минимизируя риски на дороге.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Прощальный гудок из Поднебесной: список моделей, которые больше невозможно купить у дилеров вчера в 9:56

Российский авторынок столкнулся с неожиданным сокращением ассортимента популярных марок из КНР, вызванным результатами жесткой проверки в реальных условиях дорог.

Читать полностью » Машина чувствует каждый зевок: системы контроля водителя становятся стандартом на новых трассах вчера в 5:50

Искусственный интеллект всё активнее проникает в автомобильный мир, меняя процесс проектирования и увеличивая издержки.

Читать полностью » Ловушка в красивом костюме: нулевое обслуживание навязывает услуги, которых нет в регламенте вчера в 2:11

Владельцы новых авто часто сталкиваются с давлением дилеров, требующих пройти ТО-0 после обкатки. Разбираемся, стоит ли тратить деньги ради сохранения гарантии.

Читать полностью » Холодная мойка — горячая проблема: почему зимнее мытьё бывает неэффективным и как этого избежать 12.03.2026 в 13:25

Зима ставит на карту чистоту кузова вашего автомобиля, поэтому важно знать, какие ошибки могут возникнуть.

Читать полностью » Ловушка для доверчивых: разложенные зеркала на парковке чаще притягивают беду, чем спасают 12.03.2026 в 13:21

Многие водители намеренно оставляют зеркала развернутыми в тесных рядах у магазинов, но такая стратегия часто оборачивается неожиданными тратами и поломками.

Читать полностью » Склады опустели до последнего винтика: популярный купе-кроссовер окончательно покинул РФ 12.03.2026 в 13:18

Продажи популярного купе-кроссовера официально завершились, а регистрационные базы пусты. На смену знакомой модели пришел технологический близнец из Харбина.

Читать полностью » Просторная клетка для семьи: судьба популярного кроссовера Geely висит на волоске у дилеров 12.03.2026 в 13:15

В дилерской среде обсуждают внезапную остановку поставок вместительного кроссовера, пока производитель уверяет в стабильном спросе и сохранении модели в России.

Читать полностью » Запах автовосхода: мотоциклисты сталкиваются с первой весной, полную неожиданных острых ощущений 12.03.2026 в 11:04

Первые весенние выезды мотоциклистов скрывают массу мелких опасностей, которые могут контрастировать с радостью пробуждения.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Богатырь из Приморья весом в пять килограммов: необычное пополнение удивило даже опытных врачей
Красота и здоровье
Ногти не говорят о дефиците: почему самодиагностика может ввести в заблуждение
Питомцы
Шёлк на крепких мышцах: дикая внешность бенгальской кошки скрывает натуру преданного компаньона
Недвижимость
Любимая рубашка больше не пойдёт на тряпки: секретный состав из аптечки спасает белые вещи
Питомцы
Микроскопический шприц в траве: обычный укус превращается в лотерею с крайне опасными инфекциями
Экономика
Цифровая проверка против обмана: как за пару минут найти лишние строки в счетах за жилье
Питомцы
Ночь и кошка: как понимание привычек любимца вернёт сон и спокойствие в дом без лишних усилий
Недвижимость
Старая раковина сбросит налет: копеечный кухонный компресс возвращает блеск сантехнике
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

