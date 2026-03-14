Безопасность висит на волоске: стандартное обучение игнорирует критические дорожные риски

Новички за рулём чаще всего сталкиваются с трудностями в условиях ограниченной видимости — в темноте, сумерках, тумане или под дождём, когда биофизика человеческого зрения искажает оценку расстояний и глубины пространства. Антропологические аспекты адаптации к таким сценариям требуют не только теории, но и интенсивной практики, подчёркивает эксперт. В автошколах сложные дорожные ситуации, включая контраварийную подготовку, отрабатываются недостаточно. Об этом сообщает MoneyTimes.

По словам Дмитрия Попова, независимого автоэксперта и члена рабочей группы при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения, управление автомобилем в плохую погоду особенно сложно для начинающих из-за изменённого восприятия дистанции. Такие навыки невозможно освоить исключительно теоретически — требуется накат на профессиональных полигонах с опытными инструкторами. Эксперт посетовал, что стандартные автошколы игнорируют противозаносную и противогололёдную подготовку.

"Это надо накатывать. Нельзя изучить теорию вопроса о том, как искажается расстояние. То есть изучить теорию можно, но применить ее не удастся. Нужно нарабатывать практику применения теоретического освещения этих вопросов", — подчеркнул Дмитрий Попов.

Как отметил специалист, привыкание к сложным условиям приходит с опытом под присмотром проверенного наставника, что усиливает уверенность за рулём. Физика оптики и нейробиология зрительного восприятия играют ключевую роль в освоении этих навыков. Регулярный накат позволяет интуитивно адаптироваться, минимизируя риски на дороге.