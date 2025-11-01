Права станут роскошью: насколько подорожает "переезд" на водительское кресло в 2026 году
Стоимость обучения в российских автошколах в 2026 году может вырасти на 10%. Об этом сообщает агентство "Татар-информ" со ссылкой на автоэксперта, члена рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова.
"Автошколы в России будут до последнего стараться максимально не повышать цену. Если и подорожает обучение, то на 10%", — сказал Попов.
Новое подорожание: почему цены продолжают расти
Рынок автообучения уже пережил серьёзный рост в 2025 году — за первые семь месяцев средняя стоимость начального курса увеличилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным издания "Бизнес-секреты", в июле 2025 года средняя цена обучения на легковой автомобиль составила 44 153 рубля, тогда как годом ранее — 35 682 рубля.
Средняя стоимость курса за период с января по июль 2025 года достигла 42 879 рублей, что отражает общее удорожание услуг на фоне повышения расходов автошкол на аренду, топливо и оплату труда инструкторов.
Где учиться дороже всего
Цены на обучение заметно отличаются в зависимости от региона.
|Федеральный округ
|Средняя стоимость курса
|Комментарий
|Северо-Западный
|60 000-65 000 руб.
|Высокая аренда и зарплаты инструкторов
|Дальневосточный
|60 000-65 000 руб.
|Большие затраты на топливо и содержание автопарка
|Центральный
|45 000-55 000 руб.
|Среднерыночные условия
|Приволжский
|16 000-24 000 руб.
|Самые доступные цены в стране
|Северо-Кавказский
|18 000-25 000 руб.
|Невысокие эксплуатационные расходы
Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешёвым регионом превышает в два с половиной раза.
Что влияет на цену обучения
-
Рост себестоимости. Расходы на бензин, аренду и ремонт учебных автомобилей растут быстрее, чем доходы школ.
-
Обновление автопарка. Многие учреждения вынуждены заменять старые машины, поскольку возраст техники ограничен нормативами ГИБДД.
-
Повышение зарплат инструкторов. В крупных городах нехватка квалифицированных специалистов.
-
Рост спроса. После пандемии и стабилизации рынка многие россияне решили получить права, увеличив нагрузку на автошколы.
Советы шаг за шагом: как выбрать автошколу
-
Проверяйте лицензию. Убедитесь, что организация внесена в официальный реестр ГИБДД.
-
Изучайте отзывы. Реальные отклики учеников помогут понять уровень преподавания и качество автомобилей.
-
Уточняйте, что входит в цену. Иногда экзамен, бензин или пересдачи оплачиваются отдельно.
-
Сравнивайте условия оплаты. Некоторые школы предлагают рассрочку без переплат.
-
Выбирайте оптимальное время обучения. Зимой курсы стоят дешевле, чем весной и летом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: выбрать самую дешёвую школу.
• Последствие: низкое качество подготовки и высокая вероятность провала экзамена.
• Альтернатива: искать оптимальное соотношение цены и репутации.
• Ошибка: не учитывать дополнительные расходы.
• Последствие: итоговая сумма может увеличиться на 20-30%.
• Альтернатива: заранее уточнить все платные опции.
• Ошибка: игнорировать количество практических часов.
• Последствие: отсутствие уверенности за рулём и дополнительные траты на вождение.
• Альтернатива: выбирать школы с расширенной программой практики (не менее 56 часов).
А что если обучение станет ещё дороже?
Даже при росте цен эксперты не ожидают оттока желающих получить водительские права. По мнению специалистов, повышение стоимости до 10% не станет критичным, но может привести к увеличению сроков обучения: некоторые автошколы предложат растянутые программы, чтобы снизить ежемесячную нагрузку на учащихся.
Возможный вариант — развитие онлайн-обучения теории, которое помогает сократить расходы на аренду помещений и удержать стоимость курса на приемлемом уровне.
Плюсы и минусы ситуации на рынке автошкол
|Плюсы
|Минусы
|Рост качества обучения и обновление автопарка
|Подорожание курсов на 10-20%
|Внедрение онлайн-теории
|Разница в ценах между регионами
|Возможность рассрочки и акций
|Дефицит инструкторов в крупных городах
|Повышение требований к экзаменам ГИБДД
|Удлинение сроков обучения
Часто задаваемые вопросы
Почему курсы так подорожали?
Рост цен связан с инфляцией, повышением стоимости топлива, аренды и обновлением учебных автомобилей.
Стоит ли записываться сейчас или ждать 2026 года?
Лучше начать обучение в 2025 году — вероятнее всего, с января 2026-го цены вырастут ещё на 10%.
Можно ли сэкономить на курсах?
Да. Выбирайте автошколу с аккредитацией, гибким графиком и возможностью онлайн-теории — такие программы дешевле.
Сколько длится обучение?
В среднем курс занимает от 2,5 до 4 месяцев, включая теорию, практику и подготовку к экзамену в ГИБДД.
Можно ли вернуть часть расходов?
Если вы официально трудоустроены, можно получить налоговый вычет по обучению до 13% от стоимости курса.
Мифы и правда
Миф: подорожание связано с повышением госпошлины за экзамен.
Правда: госпошлина осталась прежней — 2 000 рублей. Цена растёт из-за внутренних расходов автошкол.
Миф: можно получить права без практики.
Правда: без подтверждённого курса вождения ГИБДД не допустит к экзамену.
Миф: обучение в частной школе всегда лучше, чем в государственной.
Правда: качество зависит не от формы собственности, а от преподавателей и автопарка.
Исторический контекст
Рынок автообучения в России активно меняется с 2022 года. После ухода ряда иностранных брендов и подорожания автомобилей выросли расходы автошкол, а также стоимость страховки и топлива. В 2024 году средняя цена обучения составляла 35-36 тысяч рублей, в 2025-м — уже свыше 44 тысяч.
Если прогноз Дмитрия Попова оправдается, то в 2026 году курс на категорию "B" может стоить около 48 тысяч рублей, а в крупных городах — превысить 60 тысяч рублей.
