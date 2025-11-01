Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
инструктор
инструктор
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:16

Права станут роскошью: насколько подорожает "переезд" на водительское кресло в 2026 году

Эксперт Попов: в 2026 году обучение в автошколах России подорожает на 10%

Стоимость обучения в российских автошколах в 2026 году может вырасти на 10%. Об этом сообщает агентство "Татар-информ" со ссылкой на автоэксперта, члена рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова.

"Автошколы в России будут до последнего стараться максимально не повышать цену. Если и подорожает обучение, то на 10%", — сказал Попов.

Новое подорожание: почему цены продолжают расти

Рынок автообучения уже пережил серьёзный рост в 2025 году — за первые семь месяцев средняя стоимость начального курса увеличилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным издания "Бизнес-секреты", в июле 2025 года средняя цена обучения на легковой автомобиль составила 44 153 рубля, тогда как годом ранее — 35 682 рубля.

Средняя стоимость курса за период с января по июль 2025 года достигла 42 879 рублей, что отражает общее удорожание услуг на фоне повышения расходов автошкол на аренду, топливо и оплату труда инструкторов.

Где учиться дороже всего

Цены на обучение заметно отличаются в зависимости от региона.

Федеральный округ Средняя стоимость курса Комментарий
Северо-Западный 60 000-65 000 руб. Высокая аренда и зарплаты инструкторов
Дальневосточный 60 000-65 000 руб. Большие затраты на топливо и содержание автопарка
Центральный 45 000-55 000 руб. Среднерыночные условия
Приволжский 16 000-24 000 руб. Самые доступные цены в стране
Северо-Кавказский 18 000-25 000 руб. Невысокие эксплуатационные расходы

Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешёвым регионом превышает в два с половиной раза.

Что влияет на цену обучения

  1. Рост себестоимости. Расходы на бензин, аренду и ремонт учебных автомобилей растут быстрее, чем доходы школ.

  2. Обновление автопарка. Многие учреждения вынуждены заменять старые машины, поскольку возраст техники ограничен нормативами ГИБДД.

  3. Повышение зарплат инструкторов. В крупных городах нехватка квалифицированных специалистов.

  4. Рост спроса. После пандемии и стабилизации рынка многие россияне решили получить права, увеличив нагрузку на автошколы.

Советы шаг за шагом: как выбрать автошколу

  1. Проверяйте лицензию. Убедитесь, что организация внесена в официальный реестр ГИБДД.

  2. Изучайте отзывы. Реальные отклики учеников помогут понять уровень преподавания и качество автомобилей.

  3. Уточняйте, что входит в цену. Иногда экзамен, бензин или пересдачи оплачиваются отдельно.

  4. Сравнивайте условия оплаты. Некоторые школы предлагают рассрочку без переплат.

  5. Выбирайте оптимальное время обучения. Зимой курсы стоят дешевле, чем весной и летом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать самую дешёвую школу.
Последствие: низкое качество подготовки и высокая вероятность провала экзамена.
Альтернатива: искать оптимальное соотношение цены и репутации.

Ошибка: не учитывать дополнительные расходы.
Последствие: итоговая сумма может увеличиться на 20-30%.
Альтернатива: заранее уточнить все платные опции.

Ошибка: игнорировать количество практических часов.
Последствие: отсутствие уверенности за рулём и дополнительные траты на вождение.
Альтернатива: выбирать школы с расширенной программой практики (не менее 56 часов).

А что если обучение станет ещё дороже?

Даже при росте цен эксперты не ожидают оттока желающих получить водительские права. По мнению специалистов, повышение стоимости до 10% не станет критичным, но может привести к увеличению сроков обучения: некоторые автошколы предложат растянутые программы, чтобы снизить ежемесячную нагрузку на учащихся.

Возможный вариант — развитие онлайн-обучения теории, которое помогает сократить расходы на аренду помещений и удержать стоимость курса на приемлемом уровне.

Плюсы и минусы ситуации на рынке автошкол

Плюсы Минусы
Рост качества обучения и обновление автопарка Подорожание курсов на 10-20%
Внедрение онлайн-теории Разница в ценах между регионами
Возможность рассрочки и акций Дефицит инструкторов в крупных городах
Повышение требований к экзаменам ГИБДД Удлинение сроков обучения

Часто задаваемые вопросы

Почему курсы так подорожали?
Рост цен связан с инфляцией, повышением стоимости топлива, аренды и обновлением учебных автомобилей.

Стоит ли записываться сейчас или ждать 2026 года?
Лучше начать обучение в 2025 году — вероятнее всего, с января 2026-го цены вырастут ещё на 10%.

Можно ли сэкономить на курсах?
Да. Выбирайте автошколу с аккредитацией, гибким графиком и возможностью онлайн-теории — такие программы дешевле.

Сколько длится обучение?
В среднем курс занимает от 2,5 до 4 месяцев, включая теорию, практику и подготовку к экзамену в ГИБДД.

Можно ли вернуть часть расходов?
Если вы официально трудоустроены, можно получить налоговый вычет по обучению до 13% от стоимости курса.

Мифы и правда

Миф: подорожание связано с повышением госпошлины за экзамен.
Правда: госпошлина осталась прежней — 2 000 рублей. Цена растёт из-за внутренних расходов автошкол.

Миф: можно получить права без практики.
Правда: без подтверждённого курса вождения ГИБДД не допустит к экзамену.

Миф: обучение в частной школе всегда лучше, чем в государственной.
Правда: качество зависит не от формы собственности, а от преподавателей и автопарка.

Исторический контекст

Рынок автообучения в России активно меняется с 2022 года. После ухода ряда иностранных брендов и подорожания автомобилей выросли расходы автошкол, а также стоимость страховки и топлива. В 2024 году средняя цена обучения составляла 35-36 тысяч рублей, в 2025-м — уже свыше 44 тысяч.

Если прогноз Дмитрия Попова оправдается, то в 2026 году курс на категорию "B" может стоить около 48 тысяч рублей, а в крупных городах — превысить 60 тысяч рублей.

