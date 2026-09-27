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Осенний лес
Осенний лес
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:16

Один участок дороги — и машина тормозит уже иначе: осенняя листва скрывает опасный эффект

Мокрые листья на дороге в сентябре и октябре легко портят торможение, даже если асфальт выглядит привычно сухим. Машина идёт ровно, шины шуршат, а под колёсами уже лежит скользкая прослойка из воды и размятой листвы. В одном испытании при скорости 90 км/ч общий остановочный путь вырос на 57,9%, когда листья закрывали больше половины полотна. Но переносить эту цифру на любой автомобиль без оговорок нельзя: слишком много переменных сидит в самой машине, резине и состоянии покрытия.

"При покрытии листьями менее половины дороги мокрая листва увеличила остановочный путь на 33,7% при 50 км/ч и на 45,7% при 90 км/ч. Когда листья занимали более половины поверхности, прибавка выросла соответственно до 42,8% и 57,9%. Поэтому корректнее говорить именно об экспериментально зафиксированном увеличении остановочного пути, а не обещать каждому автомобилю "+58% к тормозному пути"", — подчеркнул Дмитрий Новиков.

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Что показало испытание

Речь идёт об исследовании Даниела Любенова, опубликованном в журнале Transport Problems в 2011 году. Испытания проводили на Volkswagen Passat, а замеры делали системой VBOX 3i. Несколько заездов усредняли, а в расчёт общего остановочного пути закладывали одну секунду реакции водителя.

При покрытии листьями менее половины дороги мокрая листва прибавляла 33,7% к остановочному пути на 50 км/ч и 45,7% на 90 км/ч. Если листьями закрывали более половины поверхности, цифры вырастали до 42,8% и 57,9%. Сам автор отдельно предупреждал: другая машина, другое место и другие условия дадут другие результаты.

Поэтому эта цифра не работает как универсальная формула для всех. У одной машины шины свежее, у другой протектор уже уставший, у третьей подвеска и тормоза в разном состоянии. На сухом покрытии разница одна, на мокрой листве — уже совсем другая.

Эксперт Дмитрий Новиков объяснил, что к таким замерам надо относиться как к точному результату конкретного теста, а не как к обещанию для любой легковушки. Он отдельно указал на роль шин, состояния дороги и условий эксперимента. И это как раз тот случай, когда цифра звучит громко, но сама по себе ничего не гарантирует.

Почему листья крадут сцепление

Мокрые и раздавленные колёсами листья работают как тонкая скользкая прослойка между шиной и шероховатым асфальтом. С виду дорога может казаться обычной, но сцепление уже заметно хуже. Особенно неприятно, когда чистый участок резко сменяется листвой под деревьями, в повороте или на спуске.

Осенью к этому добавляется ещё одна проблема: листья могут закрывать разметку, ямы и край покрытия. Водитель видит перед собой просто тёмный участок, а под ним — влажная каша, по которой машина тормозит совсем не так, как на сухом асфальте. На такой поверхности лишний метр уже может многое решить.

ГИБДД РФ тоже напоминает, что дождь и опавшие листья делают покрытие скользким и увеличивают расстояние, нужное для остановки. Там советуют снижать скорость не по знаку, а по реальной обстановке. И это не перестраховка, а обычная дорожная логика.

Износ шин тоже влияет. Чем меньше глубина протектора, тем хуже уходит вода, а торможение на мокрой поверхности становится слабее. Если резина уже подуставшая, листья только добавят проблем.

Как ехать по листве без лишнего риска

Скорость лучше убрать ещё до участка с листвой, а не тогда, когда колёса уже на нём. Дистанцию тоже стоит увеличить, особенно если впереди спуск, поворот или трафик идёт рывками. На скользком покрытии резкие движения рулём и тормозом только ухудшают ситуацию.

Если машину начинает сносить, многое зависит от того, какая ось потеряла сцепление, какой у автомобиля привод и как работают электронные системы. Универсальной команды тут нет. Главное — не дёргать руль и не делать резких действий, а плавно убрать тягу и направлять машину туда, куда нужно продолжить движение.

При экстренной остановке на машине с ABS педаль тормоза нужно нажимать твёрдо и держать, а не качать. На мокрых листьях это особенно важно, потому что колёса быстро теряют стабильный контакт с покрытием. Чем спокойнее действия водителя, тем больше шансов удержать машину в понятной траектории.

Хороший ориентир осенью прост: если под колёсами видна листва, считать дорогу безопасной уже нельзя. Даже короткий участок под деревьями способен резко изменить поведение машины. И именно поэтому запас по скорости и дистанции лучше создавать заранее.

"Мокрые листья создают между шиной и дорогой скользкий слой, и водитель часто недооценивает этот участок, потому что визуально асфальт кажется обычным. Опасность особенно растёт там, где покрытие резко меняется — под деревьями, в повороте и на спуске. Если шины уже изношены, запас сцепления падает ещё быстрее. Поэтому осенью лучше снижать скорость заранее и не ждать, пока машина начнёт скользить сама", — предупредил Дмитрий Сафронов.

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Осенью короткая остановка на сухом асфальте и та же остановка на мокрой листве — это уже две разные истории. Один и тот же автомобиль может вести себя спокойнее или заметно хуже, и причина тут не в магии, а в сцеплении. Поэтому ориентироваться нужно не на красивую цифру из одного теста, а на конкретную дорогу перед капотом.

FAQ

Мокрые листья опаснее на скорости 50 или 90 км/ч?
Опасность есть на обеих скоростях, но на 90 км/ч последствия сильнее. В исследовании именно там прирост остановочного пути оказался больше.

Можно ли считать цифру 57,9% нормой для любой машины?
Нет. Это результат конкретного теста на конкретном автомобиле и при конкретных условиях.

Что делать перед участком с листвой?
Снизить скорость заранее, увеличить дистанцию и не тормозить резко в повороте. Лучше пройти опасный участок спокойно, без лишних движений рулём.

Помогает ли ABS на мокрой листве?
Да, но не отменяет скользкую поверхность. Система помогает держать управление, однако сцепление с дорогой всё равно остаётся ограниченным.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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