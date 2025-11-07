Один неверный жест на экране — и штраф обеспечен: что изменилось для водителей
Российским водителям напомнили о важном ограничении: настраивать навигатор во время движения автомобиля запрещено. Такое действие приравнивается к использованию телефона за рулём, что нарушает правила дорожного движения. Об этом сообщила юрист Валентина Бачурина, отметив, что любое взаимодействие с гаджетом отвлекает внимание и повышает риск аварийных ситуаций.
"Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД", — пояснила юрист Валентина Бачурина.
По её словам, маршрут следует прокладывать до начала поездки, а если требуется корректировка, лучше остановиться в разрешённом месте.
Почему использование телефона приравнивают к нарушению
Телефон во время вождения считается источником повышенной опасности. Даже кратковременный взгляд на экран снижает концентрацию и реакцию водителя. Поэтому правила ПДД предусматривают ответственность за любые манипуляции с устройством во время движения.
Нарушение грозит штрафом в размере 1500 рублей. Кроме того, при повторных случаях инспектор может квалифицировать действия как создание опасной ситуации, что способно повлечь более серьёзные последствия.
Как безопасно пользоваться навигатором
Чтобы избежать штрафов и не нарушать правила, юристы советуют соблюдать простые меры:
Планируйте маршрут заранее. Проложите путь до начала поездки и убедитесь, что навигатор работает корректно.
Используйте держатель. Телефон должен быть закреплён, чтобы водитель не отвлекался.
Включайте голосовые подсказки. Это позволяет не смотреть на экран и держать руки на руле.
Применяйте голосовое управление. Большинство современных приложений поддерживают команды без касания экрана.
Останавливайтесь для перенастройки. Внесение изменений во время движения может быть расценено как нарушение.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: настройка навигатора на ходу.
Последствие: штраф и риск ДТП.
-
Альтернатива: остановка на парковке или обочине перед изменением маршрута.
Ошибка: чтение сообщений за рулём.
Последствие: нарушение ПДД и снижение внимания.
-
Альтернатива: использование функции голосового ответа.
Ошибка: телефон в руках при движении.
Последствие: штраф 1500 рублей.
Альтернатива: установка телефона в держатель и использование hands-free.
А что если водитель использует встроенный навигатор
Если навигация встроена в мультимедийную систему автомобиля и управляется без телефона, нарушением это не считается — при условии, что водитель не отвлекается от дороги и не вводит данные вручную во время движения. Использование голосового ввода или стандартных маршрутов допустимо.
Однако, если водитель использует смартфон, даже в режиме навигации, и берёт его в руки — это всё равно будет считаться нарушением правил.
Плюсы и минусы запрета
|Плюсы
|Минусы
|Повышает безопасность на дорогах
|Неудобство при внезапных изменениях маршрута
|Снижает риск аварий из-за отвлечения
|Требует остановки для корректировки пути
|Стимулирует использование голосовых технологий
|Не все приложения работают стабильно без касаний
FAQ
Можно ли пользоваться навигатором, если телефон в держателе?
Да, если устройство закреплено и водитель не прикасается к экрану во время движения.
Разрешено ли менять маршрут голосом?
Да, использование голосового управления не нарушает ПДД.
Что делать, если нужно срочно изменить маршрут?
Остановиться в безопасном месте, например, на парковке или обочине, и внести изменения.
Мифы и правда
Миф: штраф дают только за разговор по телефону.
Правда: наказуемы любые действия с телефоном, включая настройку навигатора.
Миф: можно быстро нажать на экран — это не нарушение.
Правда: даже одно прикосновение во время движения считается манипуляцией.
Миф: если телефон на громкой связи, ограничений нет.
Правда: важно не брать устройство в руки — это и есть ключевое условие.
3 интересных факта
• По данным МВД, более 20% ДТП с человеческими жертвами связаны с невнимательностью водителя.
• Голосовое управление навигацией снижает риск аварий почти на треть.
• В некоторых странах Европы штрафы за использование телефона за рулём достигают 500 евро.
Исторический контекст
Ограничения на использование телефонов за рулём появились в России ещё в начале 2010-х годов, однако с распространением смартфонов и навигационных приложений нормы пришлось уточнять. В 2025 году юристы вновь напомнили о действующих требованиях, подчеркнув, что навигационные приложения не являются исключением. Цель этой меры — повысить безопасность на дорогах и сократить количество аварий, связанных с невнимательностью водителей.
