Андрей Чернов Опубликована сегодня в 10:17

Один неверный жест на экране — и штраф обеспечен: что изменилось для водителей

Водителям напомнили: использование навигатора на ходу приравнивается к применению телефона за рулём

Российским водителям напомнили о важном ограничении: настраивать навигатор во время движения автомобиля запрещено. Такое действие приравнивается к использованию телефона за рулём, что нарушает правила дорожного движения. Об этом сообщила юрист Валентина Бачурина, отметив, что любое взаимодействие с гаджетом отвлекает внимание и повышает риск аварийных ситуаций.

"Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД", — пояснила юрист Валентина Бачурина.

По её словам, маршрут следует прокладывать до начала поездки, а если требуется корректировка, лучше остановиться в разрешённом месте.

Почему использование телефона приравнивают к нарушению

Телефон во время вождения считается источником повышенной опасности. Даже кратковременный взгляд на экран снижает концентрацию и реакцию водителя. Поэтому правила ПДД предусматривают ответственность за любые манипуляции с устройством во время движения.

Нарушение грозит штрафом в размере 1500 рублей. Кроме того, при повторных случаях инспектор может квалифицировать действия как создание опасной ситуации, что способно повлечь более серьёзные последствия.

Как безопасно пользоваться навигатором

Чтобы избежать штрафов и не нарушать правила, юристы советуют соблюдать простые меры:

  1. Планируйте маршрут заранее. Проложите путь до начала поездки и убедитесь, что навигатор работает корректно.

  2. Используйте держатель. Телефон должен быть закреплён, чтобы водитель не отвлекался.

  3. Включайте голосовые подсказки. Это позволяет не смотреть на экран и держать руки на руле.

  4. Применяйте голосовое управление. Большинство современных приложений поддерживают команды без касания экрана.

  5. Останавливайтесь для перенастройки. Внесение изменений во время движения может быть расценено как нарушение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: настройка навигатора на ходу.

  • Последствие: штраф и риск ДТП.

  • Альтернатива: остановка на парковке или обочине перед изменением маршрута.

  • Ошибка: чтение сообщений за рулём.

  • Последствие: нарушение ПДД и снижение внимания.

  • Альтернатива: использование функции голосового ответа.

  • Ошибка: телефон в руках при движении.

  • Последствие: штраф 1500 рублей.

  • Альтернатива: установка телефона в держатель и использование hands-free.

А что если водитель использует встроенный навигатор

Если навигация встроена в мультимедийную систему автомобиля и управляется без телефона, нарушением это не считается — при условии, что водитель не отвлекается от дороги и не вводит данные вручную во время движения. Использование голосового ввода или стандартных маршрутов допустимо.

Однако, если водитель использует смартфон, даже в режиме навигации, и берёт его в руки — это всё равно будет считаться нарушением правил.

Плюсы и минусы запрета

Плюсы Минусы
Повышает безопасность на дорогах Неудобство при внезапных изменениях маршрута
Снижает риск аварий из-за отвлечения Требует остановки для корректировки пути
Стимулирует использование голосовых технологий Не все приложения работают стабильно без касаний

FAQ

Можно ли пользоваться навигатором, если телефон в держателе?
Да, если устройство закреплено и водитель не прикасается к экрану во время движения.

Разрешено ли менять маршрут голосом?
Да, использование голосового управления не нарушает ПДД.

Что делать, если нужно срочно изменить маршрут?
Остановиться в безопасном месте, например, на парковке или обочине, и внести изменения.

Мифы и правда

Миф: штраф дают только за разговор по телефону.
Правда: наказуемы любые действия с телефоном, включая настройку навигатора.

Миф: можно быстро нажать на экран — это не нарушение.
Правда: даже одно прикосновение во время движения считается манипуляцией.

Миф: если телефон на громкой связи, ограничений нет.
Правда: важно не брать устройство в руки — это и есть ключевое условие.

3 интересных факта

• По данным МВД, более 20% ДТП с человеческими жертвами связаны с невнимательностью водителя.
• Голосовое управление навигацией снижает риск аварий почти на треть.
• В некоторых странах Европы штрафы за использование телефона за рулём достигают 500 евро.

Исторический контекст

Ограничения на использование телефонов за рулём появились в России ещё в начале 2010-х годов, однако с распространением смартфонов и навигационных приложений нормы пришлось уточнять. В 2025 году юристы вновь напомнили о действующих требованиях, подчеркнув, что навигационные приложения не являются исключением. Цель этой меры — повысить безопасность на дорогах и сократить количество аварий, связанных с невнимательностью водителей.

