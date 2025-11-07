Один неверный жест на экране — и штраф обеспечен: что изменилось для водителей

Российским водителям напомнили о важном ограничении: настраивать навигатор во время движения автомобиля запрещено. Такое действие приравнивается к использованию телефона за рулём, что нарушает правила дорожного движения. Об этом сообщила юрист Валентина Бачурина, отметив, что любое взаимодействие с гаджетом отвлекает внимание и повышает риск аварийных ситуаций.

"Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД", — пояснила юрист Валентина Бачурина.

По её словам, маршрут следует прокладывать до начала поездки, а если требуется корректировка, лучше остановиться в разрешённом месте.

Почему использование телефона приравнивают к нарушению

Телефон во время вождения считается источником повышенной опасности. Даже кратковременный взгляд на экран снижает концентрацию и реакцию водителя. Поэтому правила ПДД предусматривают ответственность за любые манипуляции с устройством во время движения.

Нарушение грозит штрафом в размере 1500 рублей. Кроме того, при повторных случаях инспектор может квалифицировать действия как создание опасной ситуации, что способно повлечь более серьёзные последствия.

Как безопасно пользоваться навигатором

Чтобы избежать штрафов и не нарушать правила, юристы советуют соблюдать простые меры:

Планируйте маршрут заранее. Проложите путь до начала поездки и убедитесь, что навигатор работает корректно. Используйте держатель. Телефон должен быть закреплён, чтобы водитель не отвлекался. Включайте голосовые подсказки. Это позволяет не смотреть на экран и держать руки на руле. Применяйте голосовое управление. Большинство современных приложений поддерживают команды без касания экрана. Останавливайтесь для перенастройки. Внесение изменений во время движения может быть расценено как нарушение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: настройка навигатора на ходу.

Последствие: штраф и риск ДТП.

Альтернатива: остановка на парковке или обочине перед изменением маршрута.

Ошибка: чтение сообщений за рулём.

Последствие: нарушение ПДД и снижение внимания.

Альтернатива: использование функции голосового ответа.

Ошибка: телефон в руках при движении.

Последствие: штраф 1500 рублей.

Альтернатива: установка телефона в держатель и использование hands-free.

А что если водитель использует встроенный навигатор

Если навигация встроена в мультимедийную систему автомобиля и управляется без телефона, нарушением это не считается — при условии, что водитель не отвлекается от дороги и не вводит данные вручную во время движения. Использование голосового ввода или стандартных маршрутов допустимо.

Однако, если водитель использует смартфон, даже в режиме навигации, и берёт его в руки — это всё равно будет считаться нарушением правил.

Плюсы и минусы запрета

Плюсы Минусы Повышает безопасность на дорогах Неудобство при внезапных изменениях маршрута Снижает риск аварий из-за отвлечения Требует остановки для корректировки пути Стимулирует использование голосовых технологий Не все приложения работают стабильно без касаний

FAQ

Можно ли пользоваться навигатором, если телефон в держателе?

Да, если устройство закреплено и водитель не прикасается к экрану во время движения.

Разрешено ли менять маршрут голосом?

Да, использование голосового управления не нарушает ПДД.

Что делать, если нужно срочно изменить маршрут?

Остановиться в безопасном месте, например, на парковке или обочине, и внести изменения.

Мифы и правда

Миф: штраф дают только за разговор по телефону.

Правда: наказуемы любые действия с телефоном, включая настройку навигатора.

Миф: можно быстро нажать на экран — это не нарушение.

Правда: даже одно прикосновение во время движения считается манипуляцией.

Миф: если телефон на громкой связи, ограничений нет.

Правда: важно не брать устройство в руки — это и есть ключевое условие.

3 интересных факта

• По данным МВД, более 20% ДТП с человеческими жертвами связаны с невнимательностью водителя.

• Голосовое управление навигацией снижает риск аварий почти на треть.

• В некоторых странах Европы штрафы за использование телефона за рулём достигают 500 евро.

Исторический контекст

Ограничения на использование телефонов за рулём появились в России ещё в начале 2010-х годов, однако с распространением смартфонов и навигационных приложений нормы пришлось уточнять. В 2025 году юристы вновь напомнили о действующих требованиях, подчеркнув, что навигационные приложения не являются исключением. Цель этой меры — повысить безопасность на дорогах и сократить количество аварий, связанных с невнимательностью водителей.