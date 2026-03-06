Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 8:59

Светофор замер на красном, а ехать можно: редкие случаи, когда ПДД разрешают игнорировать стоп-сигнал

В душный вечерний час на оживлённом перекрёстке в центре Москвы, где асфальт ещё хранит тепло дня, а воздух пропитан выхлопами и гудками, водитель седана нервно смотрит на загоревшийся красный. Штраф в 1500 рублей за проезд — это мелочь, но повтор в год обернётся 7500 или потерей прав на полгода по статье 12.12 КоАП РФ. Однако ПДД таят нюансы, где красный не всегда стоп-сигнал абсолютный.

Такие моменты проверяют не только реакцию, но и знание тонкостей: от дополнительных стрелок до приоритета регулировщика. Игнорировать их — значит рисковать кошельком и правами, особенно в плотном трафике, где камеры фиксируют каждую секунду. Разберём, когда манёвр на красный — не нарушение, а законное право.

"Красный свет — это не железный запрет, а сигнал с исключениями. Дополнительная стрелка даёт зелёный свет для поворота, если уступить встречным и пешеходам. А если въехали на зелёный и застряли — завершайте манёвр, но не блокируйте узел".

Автоюрист, эксперт по ДТП и защите прав автовладельцев Сергей Герасимов

Дополнительная стрелка: поворот с преимуществом

На перекрёстках с табло, где основной круг красный, а справа мигает зелёная стрелка, поворот направо или налево — норма. Главное — уступить потоку по главной и пешеходам. Это спасает время в час-пик, но камеры фиксируют, если манёвр агрессивный. По данным ГИБДД, такие стрелки снижают заторы на 20% в крупных городах.

Прагматик подумает: ликвидность вашего авто не пострадает от штрафов, а вот повтор — уже риск. Ищите табло с чёткой подсветкой, чтобы не путать с мигающим жёлтым.

Въезд на зелёный, финиш на красном

Зелёный вперёд, поворот начат — и вот свет сменился. ПДД (пункт 13.7) велят завершить манёвр, освободив перекрёсток. Но если впереди пробка, тормозите до стоп-линии: блокировка — штраф 1000 рублей. В пробках Москвы это классика, где секунды решают.

Глазами механика: такая заминка изнашивает сцепление и тормоза, как в обзоре надёжности коробок. Лучше планировать въезд с запасом топлива, чтобы не усугублять, как в случае пустого бака.

"Если застряли на узле из-за затора — это вина водителя за въезд. Уступайте преимущество, даже малым сдвигом, чтобы не нарваться на протокол. Спецтранспорт меняет всё: пропустите сирену, выехав чуток".

Автоюрист, специалист по правовому сопровождению дорожных споров Андрей Чернов

Утраченное правило поворота направо

В 90-х эксперимент разрешал поворот направо на красный после полной остановки и уступки. Отменено в 2010-м из-за аварийности. За рубежом иначе: в США это норма, в Европе — знак 219. В России жёстче: красный — стоп.

Спецтранспорт требует места

Сирена сзади — сдвиньтесь, даже на красный, не создавая помех (пункт 3.2 ПДД). Это не проезд, а уступка. Игнор — штраф до 500 рублей или хуже.

Регулировщик выше светофора

Жест жезла ДПС перекрывает светофор (пункт 6.15). Разрешил проезд — едем. Ирония: в хаосе пробок это спасение.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли на красный с стрелкой? Да, уступив всем.
  • Застрял на перекрёстке — что делать? Завершите, если въехали на зелёный.
  • Спецмашина сзади? Пропустите, сдвинувшись.
  • Регулировщик vs светофор? Регулировщик побеждает.
Проверено экспертом: правила ПДД по светофорам и приоритетам. Автоюрист, эксперт по ДТП и защите прав автовладельцев Сергей Герасимов

Андрей Чернов
Андрей Чернов — автоюрист (ЮФУ) с 15-летним стажем. Эксперт по ДТП, спорам с СК (ОСАГО/КАСКО) и оспариванию штрафов.
