Эту отметку в правах нужно проверить сейчас: она грозит огромным штрафом на дороге

Многие водители даже не догадываются, что в их удостоверении может быть отметка, способная создать проблемы при обычной проверке документов. Эта аббревиатура редко бросается в глаза, но инспекторы обращают на неё особое внимание. Непонимание её значения нередко приводит к штрафам и конфликтам на дороге. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

В каких случаях в правах появляется отметка GCL

В России состояние здоровья водителя напрямую связано с допуском к управлению автомобилем. Если у человека есть медицинские ограничения, но они не являются абсолютным запретом, информация об этом фиксируется в водительском удостоверении. Одним из таких обозначений является отметка GCL.

Её ставят водителям с нарушениями зрения, которым разрешено управлять автомобилем только при использовании очков или контактных линз. Отметка размещается в графе 14 — под таблицей с открытыми категориями. На первый взгляд она малозаметна, однако инспекторы ГАИ почти всегда проверяют именно эту строку, особенно если нет явных нарушений или подозрений на опьянение.

"Наличие отметки GCL означает, что водитель обязан использовать средства коррекции зрения при управлении транспортным средством", — говорится в материале портала naavtotrasse. ru.

Почему отметка может стать проблемой на дороге

Сама по себе отметка не является нарушением, но она накладывает строгие обязательства. Если водитель с GCL управляет автомобилем без очков или линз, он автоматически считается нарушителем. При этом ссылки на улучшение зрения или перенесённую операцию во внимание не принимаются.

Даже после лазерной коррекции зрения водитель обязан заново пройти медицинскую комиссию и заменить удостоверение. Только после этого отметка исчезает из документа. Пока этого не сделано, формально человек остаётся обязанным использовать средства коррекции, независимо от фактического состояния зрения.

Штрафы и нюансы с контактными линзами

За управление автомобилем без очков или линз при наличии отметки GCL предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа может составлять от 5 до 15 тысяч рублей. С очками ситуация однозначная — их отсутствие легко заметить. С контактными линзами всё сложнее.

Инспектор не может визуально определить, использует ли водитель линзы, и автолюбитель не обязан это доказывать или проходить медицинское освидетельствование на месте. Этим нередко пользуются опытные водители, хорошо знающие нормы. А вот новички или те, кто не разбирается в правилах, чаще всего оказываются в уязвимом положении и рискуют получить штраф.

Безопасность и ответственность при ДТП

Отдельно стоит вопрос безопасности. Управление автомобилем без средств коррекции при плохом зрении значительно повышает риск аварии, особенно в тёмное время суток или при плохой погоде. Если в случае ДТП выяснится, что водитель с отметкой GCL ехал без очков или линз, это почти гарантированно станет отягчающим обстоятельством.

В такой ситуации вероятность признания вины резко возрастает, даже если формально были и другие факторы. Поэтому соблюдение требований — это не только вопрос закона, но и собственной безопасности.

Понимание значения отметки GCL и соблюдение установленных условий помогает избежать лишних проблем с инспекторами и снизить риски на дороге. Простая внимательность к деталям в документах нередко экономит и деньги, и нервы.