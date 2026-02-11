Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 19:42

Сдача на права может пойти по новым правилам — обсуждается важное изменение

Период между теорией и практикой в автошколах может заметно сократиться, и эта идея уже активно обсуждается. Речь идёт о пересмотре привычного графика экзаменов на водительские права, который многие считают устаревшим. Инициатива может напрямую повлиять на качество подготовки будущих водителей. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Экзаменационный интервал предлагают пересмотреть

В России рассматривается проект, который предполагает сокращение срока между сдачей теоретического и практического экзаменов на водительские права. Сейчас кандидат в водители может сдавать "практику" в течение шести месяцев после успешной теории. Новый подход предлагает ограничить этот период 60 днями. Как ранее сообщало агентство ТАСС, соответствующий документ находится в стадии проработки и обсуждается профильными структурами.

Идея вызвала отклик в профессиональной среде, в том числе среди юристов и специалистов, работающих с дорожной тематикой. Эксперты обращают внимание на то, что слишком большой временной разрыв между этапами экзамена негативно сказывается на результатах. За несколько месяцев без регулярной практики навыки управления автомобилем ослабевают, а уверенность за рулём снижается.

Почему шесть месяцев — слишком долго

Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что действующий порядок не соответствует реальным условиям обучения. По его мнению, полгода — это избыточный срок, за который выпускник автошколы успевает утратить значительную часть полученных навыков. Это касается как практических умений, так и теоретических знаний, которые без применения быстро забываются.

"Сейчас предельный срок сдачи практического экзамена после теории составляет шесть месяцев, и этого слишком много. За такое время человек просто теряет все навыки, полученные в автошколе. Если долго не практиковаться, забывается не только теория, но и само чувство управления автомобилем. Поэтому предложение сократить срок до 60 дней вполне оправданно — этого достаточно, чтобы знания и навыки оставались свежими и человек мог уверенно подтвердить свою квалификацию", — отметил автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Pravda. Ru.

Он подчёркивает, что двух месяцев достаточно для того, чтобы закрепить материал, полученный в процессе обучения, и без паузы перейти к финальному этапу экзамена. Такой подход, по его словам, ближе к логике непрерывного образовательного процесса.

Влияние на качество подготовки водителей

Сокращение интервала между экзаменами может отразиться и на общей ситуации на дорогах. Если кандидаты будут сдавать практику в период, когда навыки ещё не утрачены, вероятность успешной сдачи с первого раза возрастёт. Это, в свою очередь, способно снизить число пересдач и уменьшить нагрузку на экзаменационные подразделения.

Кроме того, более сжатые сроки мотивируют будущих водителей ответственнее относиться к обучению и регулярнее практиковаться. В результате на дороги будут выходить люди, которые лучше ориентируются в дорожной обстановке и увереннее управляют автомобилем. Такой эффект может стать дополнительным аргументом в пользу изменений, если проект получит дальнейшее развитие.

Автор Андрей Чернов
Андрей Чернов — автоюрист (ЮФУ) с 15-летним стажем. Эксперт по ДТП, спорам с СК (ОСАГО/КАСКО) и оспариванию штрафов. Защитил права в 500+ делах.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

