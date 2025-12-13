Россия готовит дорожную революцию: камеры начнут видеть всё

В 2026 году автомобилистов в России ждёт волна масштабных обновлений в законодательстве. Изменения затронут практически все аспекты владения и управления транспортом — от обучения в автошколах до стоимости эвакуации, транспортных налогов и правил для такси. Одни меры направлены на повышение безопасности, другие — на поддержку отечественного автопрома. Об этом сообщает Autonews.ru.

Рейтинг автошкол: прозрачность и контроль качества

Одним из ключевых нововведений станет создание федерального рейтинга автошкол. Законопроект уже одобрен Госдумой, а значит, система начнёт работать в 2026 году. Теперь у каждого будущего водителя появится возможность оценить качество обучения, выбирая школу по реальной статистике.

Рейтинг будет формироваться на основе двух показателей — процента успешной сдачи экзаменов выпускниками и количества дорожно-транспортных происшествий с их участием. Чем лучше результаты, тем выше позиция учебного заведения.

"Мы рассчитываем, что эта мера повысит уровень подготовки кандидатов в водители и сократит число ДТП", — отмечают в правительстве.

По мнению экспертов, подобная прозрачность не только поможет учащимся, но и заставит недобросовестные автошколы улучшать методики и материально-техническую базу. Важно помнить, что уже сейчас в стране ужесточены правила внутреннего экзамена в автошколах, что дополнительно усиливает требования к подготовке водителей.

Эвакуация и штрафстоянки: новые тарифы в столице

С 1 января 2026 года москвичей ждёт пересмотр тарифов на эвакуацию автомобилей и хранение на штрафстоянках. Повышение объясняют ростом затрат на обслуживание техники и инфраструктуры.

Стоимость перемещения мотоциклов и машин мощностью до 80 л. с. составит 8500 рублей, для автомобилей от 80 до 250 л. с. — 12 450 рублей, а для более мощных — также 12 450 рублей. Сейчас эти услуги обходятся от 7600 до 11 845 рублей.

Плата за хранение авто на штрафстоянке вырастет до 1360-3040 рублей в сутки (первые сутки, как и раньше, останутся бесплатными).

"Даже после повышения тарифы останутся ниже фактических затрат города", — уточнили в департаменте транспорта Москвы.

Кроме того, сохранится 25-процентная скидка при быстрой оплате постановления — это стимулирует дисциплинированность и снижает количество долгов по штрафам.

Новый утильсбор: влияние на рынок и цены

В декабре 2025 года вступили в силу обновлённые правила расчёта утилизационного сбора, а с января 2026 года будут проиндексированы и сами ставки — на 10-20%. Эти меры направлены на поддержание экологических программ и развитие переработки автокомпонентов.

"Мы не ожидаем существенного роста цен на автомобили российского производства", — заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Чиновник подчеркнул, что в стране уже налажен выпуск машин всех основных категорий — от малолитражек до кроссоверов. Однако аналитики отмечают: повышение ставок может повлиять на конечную стоимость импортных моделей, особенно в премиум-сегменте.

Рост транспортного налога: где подорожает владение авто

С 2026 года изменения коснутся и транспортного налога, но не во всех регионах. В частности, повышение утверждено для Московской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Калининградской, Волгоградской, Липецкой областей и Красноярского края.

В Московской области налоговая ставка увеличится впервые с 2015 года. Владельцы машин мощностью до 100 л. с. будут платить 14 рублей за лошадиную силу (вместо 10), автомобили от 100 до 150 л. с. — 35 рублей (вместо 34), а транспорт мощностью до 200 л. с. — 50 рублей (вместо 49).

"Это позволит направить дополнительные средства на ремонт дорог и обновление инфраструктуры", — пояснил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Повышение затронет преимущественно легковые автомобили, при этом для маломощного транспорта рост ставок минимален. В перспективе подобные меры могут быть частью инициативы, о которой ранее предлагали дилеры при обсуждении налога на старые автомобили.

Закон о локализации такси: приоритет отечественным моделям

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, по которому перевозить пассажиров смогут только автомобили, произведённые с определённой степенью локализации. Правительство установило минимальный порог — 3200 баллов по системе оценки, применяемой для госзакупок.

Кроме того, использовать можно будет лишь машины, выпущенные в рамках специальных инвестконтрактов, заключённых с 2022 по 2025 год.

"Эта мера поддержит российские заводы и повысит долю отечественных брендов в автопарках такси", — подчеркнул Денис Мантуров.

Предварительный список Минпромторга уже включает 20 моделей, среди которых Lada Granta, Niva, Vesta, "Москвич 3" и электрокары Evolute. Реестр обещают регулярно обновлять по мере роста локального производства.

Камеры против нарушителей: контроль за ОСАГО и пешеходами

С 2026 года технологии фиксации нарушений получат новые функции. Камеры начнут выявлять водителей, не оформивших полис ОСАГО. Законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме.

"Водитель будет получать не более одного штрафа в сутки, независимо от количества проездов", — говорится в пояснительной записке.

Санкции останутся прежними: 800 рублей за первое нарушение и до 5000 рублей при повторных случаях.

Кроме того, Минтранс планирует установить системы видеонаблюдения вблизи железнодорожных путей, чтобы фиксировать переходы в неположенных местах. Для реализации этой инициативы потребуется внести поправки в законы "О персональных данных" и "О железнодорожном транспорте".

Новые нормы для курьеров: движение под контролем

Растущий рынок доставки потребовал отдельного регулирования. В 2026 году ожидаются поправки, касающиеся курьеров на велосипедах, самокатах и мопедах. Президент Владимир Путин поручил МВД и мэрам городов разработать предложения по обеспечению безопасности таких участников дорожного движения.

Основная цель — снизить аварийность и хаос в мегаполисах, где курьеры часто движутся по тротуарам и нарушают скоростной режим.

Сравнение: что изменится для водителей в 2026 году

Автошколы: появится рейтинг, влияющий на выбор и качество обучения. Эвакуация: вырастут тарифы, но сохранятся льготы за быструю оплату. Утильсбор: повышенные ставки могут повлиять на импортные машины. Транспортный налог: рост ставок в отдельных регионах. Такси: допуск получат только локализованные модели. ОСАГО: камеры начнут выявлять нарушителей автоматически.

Совокупность этих мер формирует новую систему ответственности и стимулирует использование легальных и безопасных автомобилей.

Плюсы и минусы нововведений

Положительные стороны изменений заключаются в усилении контроля и модернизации отрасли:

прозрачность рейтинга автошкол повысит качество обучения;

новые стандарты такси укрепят отечественное производство;

индекс утильсбора поможет развивать переработку отходов;

обновлённые штрафы и налоги стимулируют дисциплину на дорогах.

Среди минусов можно выделить рост финансовой нагрузки на владельцев машин, особенно в мегаполисах, и возможное подорожание иномарок.

Советы автомобилистам на 2026 год

Проверяйте актуальные тарифы. Уточняйте размер налогов и утильсбора в своём регионе. Выбирайте автошколы с высоким рейтингом. Это повысит шансы на успешную сдачу экзаменов. Оформляйте ОСАГО вовремя. Автоматическая фиксация нарушений сделает уклонение бессмысленным. Следите за обновлением реестра такси. Для профессиональных водителей важно соответствовать новым требованиям. Будьте внимательны к курьерам и пешеходам. Дорожные правила становятся строже для всех участников движения.

Популярные вопросы о новых правилах для водителей

1. Когда вступят в силу новые изменения?

Основная часть реформ начнёт действовать с 1 января 2026 года, а закон о локализации такси — с 1 марта 2026 года.

2. Будут ли дорожные камеры фиксировать отсутствие ОСАГО?

Да, при одобрении закона комплексы начнут выявлять автомобили без полисов, отправляя один штраф в сутки.

3. Повысится ли стоимость машин из-за утильсбора?

Для автомобилей локальной сборки рост незначителен, однако импортные модели могут подорожать.