Россия готовит дорожную революцию: камеры начнут видеть всё
В 2026 году автомобилистов в России ждёт волна масштабных обновлений в законодательстве. Изменения затронут практически все аспекты владения и управления транспортом — от обучения в автошколах до стоимости эвакуации, транспортных налогов и правил для такси. Одни меры направлены на повышение безопасности, другие — на поддержку отечественного автопрома. Об этом сообщает Autonews.ru.
Рейтинг автошкол: прозрачность и контроль качества
Одним из ключевых нововведений станет создание федерального рейтинга автошкол. Законопроект уже одобрен Госдумой, а значит, система начнёт работать в 2026 году. Теперь у каждого будущего водителя появится возможность оценить качество обучения, выбирая школу по реальной статистике.
Рейтинг будет формироваться на основе двух показателей — процента успешной сдачи экзаменов выпускниками и количества дорожно-транспортных происшествий с их участием. Чем лучше результаты, тем выше позиция учебного заведения.
"Мы рассчитываем, что эта мера повысит уровень подготовки кандидатов в водители и сократит число ДТП", — отмечают в правительстве.
По мнению экспертов, подобная прозрачность не только поможет учащимся, но и заставит недобросовестные автошколы улучшать методики и материально-техническую базу. Важно помнить, что уже сейчас в стране ужесточены правила внутреннего экзамена в автошколах, что дополнительно усиливает требования к подготовке водителей.
Эвакуация и штрафстоянки: новые тарифы в столице
С 1 января 2026 года москвичей ждёт пересмотр тарифов на эвакуацию автомобилей и хранение на штрафстоянках. Повышение объясняют ростом затрат на обслуживание техники и инфраструктуры.
Стоимость перемещения мотоциклов и машин мощностью до 80 л. с. составит 8500 рублей, для автомобилей от 80 до 250 л. с. — 12 450 рублей, а для более мощных — также 12 450 рублей. Сейчас эти услуги обходятся от 7600 до 11 845 рублей.
Плата за хранение авто на штрафстоянке вырастет до 1360-3040 рублей в сутки (первые сутки, как и раньше, останутся бесплатными).
"Даже после повышения тарифы останутся ниже фактических затрат города", — уточнили в департаменте транспорта Москвы.
Кроме того, сохранится 25-процентная скидка при быстрой оплате постановления — это стимулирует дисциплинированность и снижает количество долгов по штрафам.
Новый утильсбор: влияние на рынок и цены
В декабре 2025 года вступили в силу обновлённые правила расчёта утилизационного сбора, а с января 2026 года будут проиндексированы и сами ставки — на 10-20%. Эти меры направлены на поддержание экологических программ и развитие переработки автокомпонентов.
"Мы не ожидаем существенного роста цен на автомобили российского производства", — заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Чиновник подчеркнул, что в стране уже налажен выпуск машин всех основных категорий — от малолитражек до кроссоверов. Однако аналитики отмечают: повышение ставок может повлиять на конечную стоимость импортных моделей, особенно в премиум-сегменте.
Рост транспортного налога: где подорожает владение авто
С 2026 года изменения коснутся и транспортного налога, но не во всех регионах. В частности, повышение утверждено для Московской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Калининградской, Волгоградской, Липецкой областей и Красноярского края.
В Московской области налоговая ставка увеличится впервые с 2015 года. Владельцы машин мощностью до 100 л. с. будут платить 14 рублей за лошадиную силу (вместо 10), автомобили от 100 до 150 л. с. — 35 рублей (вместо 34), а транспорт мощностью до 200 л. с. — 50 рублей (вместо 49).
"Это позволит направить дополнительные средства на ремонт дорог и обновление инфраструктуры", — пояснил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Повышение затронет преимущественно легковые автомобили, при этом для маломощного транспорта рост ставок минимален. В перспективе подобные меры могут быть частью инициативы, о которой ранее предлагали дилеры при обсуждении налога на старые автомобили.
Закон о локализации такси: приоритет отечественным моделям
С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, по которому перевозить пассажиров смогут только автомобили, произведённые с определённой степенью локализации. Правительство установило минимальный порог — 3200 баллов по системе оценки, применяемой для госзакупок.
Кроме того, использовать можно будет лишь машины, выпущенные в рамках специальных инвестконтрактов, заключённых с 2022 по 2025 год.
"Эта мера поддержит российские заводы и повысит долю отечественных брендов в автопарках такси", — подчеркнул Денис Мантуров.
Предварительный список Минпромторга уже включает 20 моделей, среди которых Lada Granta, Niva, Vesta, "Москвич 3" и электрокары Evolute. Реестр обещают регулярно обновлять по мере роста локального производства.
Камеры против нарушителей: контроль за ОСАГО и пешеходами
С 2026 года технологии фиксации нарушений получат новые функции. Камеры начнут выявлять водителей, не оформивших полис ОСАГО. Законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме.
"Водитель будет получать не более одного штрафа в сутки, независимо от количества проездов", — говорится в пояснительной записке.
Санкции останутся прежними: 800 рублей за первое нарушение и до 5000 рублей при повторных случаях.
Кроме того, Минтранс планирует установить системы видеонаблюдения вблизи железнодорожных путей, чтобы фиксировать переходы в неположенных местах. Для реализации этой инициативы потребуется внести поправки в законы "О персональных данных" и "О железнодорожном транспорте".
Новые нормы для курьеров: движение под контролем
Растущий рынок доставки потребовал отдельного регулирования. В 2026 году ожидаются поправки, касающиеся курьеров на велосипедах, самокатах и мопедах. Президент Владимир Путин поручил МВД и мэрам городов разработать предложения по обеспечению безопасности таких участников дорожного движения.
Основная цель — снизить аварийность и хаос в мегаполисах, где курьеры часто движутся по тротуарам и нарушают скоростной режим.
Сравнение: что изменится для водителей в 2026 году
-
Автошколы: появится рейтинг, влияющий на выбор и качество обучения.
-
Эвакуация: вырастут тарифы, но сохранятся льготы за быструю оплату.
-
Утильсбор: повышенные ставки могут повлиять на импортные машины.
-
Транспортный налог: рост ставок в отдельных регионах.
-
Такси: допуск получат только локализованные модели.
-
ОСАГО: камеры начнут выявлять нарушителей автоматически.
Совокупность этих мер формирует новую систему ответственности и стимулирует использование легальных и безопасных автомобилей.
Плюсы и минусы нововведений
Положительные стороны изменений заключаются в усилении контроля и модернизации отрасли:
- прозрачность рейтинга автошкол повысит качество обучения;
- новые стандарты такси укрепят отечественное производство;
- индекс утильсбора поможет развивать переработку отходов;
- обновлённые штрафы и налоги стимулируют дисциплину на дорогах.
Среди минусов можно выделить рост финансовой нагрузки на владельцев машин, особенно в мегаполисах, и возможное подорожание иномарок.
Советы автомобилистам на 2026 год
-
Проверяйте актуальные тарифы. Уточняйте размер налогов и утильсбора в своём регионе.
-
Выбирайте автошколы с высоким рейтингом. Это повысит шансы на успешную сдачу экзаменов.
-
Оформляйте ОСАГО вовремя. Автоматическая фиксация нарушений сделает уклонение бессмысленным.
-
Следите за обновлением реестра такси. Для профессиональных водителей важно соответствовать новым требованиям.
-
Будьте внимательны к курьерам и пешеходам. Дорожные правила становятся строже для всех участников движения.
Популярные вопросы о новых правилах для водителей
1. Когда вступят в силу новые изменения?
Основная часть реформ начнёт действовать с 1 января 2026 года, а закон о локализации такси — с 1 марта 2026 года.
2. Будут ли дорожные камеры фиксировать отсутствие ОСАГО?
Да, при одобрении закона комплексы начнут выявлять автомобили без полисов, отправляя один штраф в сутки.
3. Повысится ли стоимость машин из-за утильсбора?
Для автомобилей локальной сборки рост незначителен, однако импортные модели могут подорожать.
