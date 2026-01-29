Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина пожилого возраста за рулем
Мужчина пожилого возраста за рулем
Руль выдаёт раньше памяти: привычки за рулём стали тревожным сигналом для мозга

Манера вождения в пожилом возрасте нередко меняется почти незаметно, но за этими сдвигами могут скрываться важные процессы в работе мозга. Повседневные решения за рулём отражают не только опыт и привычки, но и состояние когнитивных функций. Именно поэтому учёные всё чаще рассматривают вождение как возможный индикатор ранних нейродегенеративных изменений. Об этом сообщает newsroom Американской ассоциации по борьбе с инсультом.

Повседневное вождение как источник данных

Результаты предварительного исследования, представленные на Международной конференции Американской ассоциации по борьбе с инсультом 2026 года, показали связь между стилем вождения пожилых людей и состоянием белого вещества головного мозга. Более 200 добровольцев в возрасте от 65 лет наблюдались на протяжении пяти лет, при этом специалисты анализировали как их когнитивное состояние, так и реальные данные о поездках. Участники с более выраженными изменениями белого вещества со временем начинали реже садиться за руль, сокращали дальность маршрутов и предпочитали одни и те же направления.

Такие изменения нельзя считать случайными. Белое вещество отвечает за передачу сигналов между отделами мозга, и его повреждение часто связано с нарушением кровоснабжения. Современные исследования всё чаще показывают, что возрастные изменения мозга зависят не только от генетики, но и от образа жизни — включая уровень активности, что ранее отмечалось в работах о том, как биологический возраст мозга может меняться под влиянием регулярного движения.

Где риск выше всего

Особое значение исследователи уделили тому, в каких зонах мозга локализуются изменения. Повреждения белого вещества в задних отделах, отвечающих за обработку зрительной информации и координацию движений, оказались наиболее тесно связаны с небезопасным вождением. У таких участников чаще фиксировались резкие торможения, ошибки при манёврах и дорожно-транспортные происшествия.

За период наблюдений когнитивные нарушения развились примерно у 17 % участников, причём большинство из них позже получили диагноз болезни Альцгеймера. Эти данные перекликаются с более широкими наблюдениями о том, что ухудшение памяти и других функций может ускоряться на поздних этапах старения, о чём ранее сообщалось в исследованиях, посвящённых резкому ухудшению памяти у пожилых людей.

"Даже незначительные изменения в привычном режиме вождения могут указывать на изменения в работе мозга", — отмечает автор исследования Чиа-Линг Фуа.

Влияние контроля давления

Отдельного внимания заслуживает роль лекарственной терапии. Участники, принимавшие препараты для лечения повышенного артериального давления, в частности ингибиторы АПФ, реже демонстрировали рискованное поведение за рулём. Этот эффект сохранялся даже при наличии структурных изменений в мозге, выявленных с помощью МРТ.

Связь между сосудистым здоровьем и когнитивными функциями хорошо известна. Контроль давления рассматривается как один из факторов, способных замедлять сосудистые изменения в мозге и снижать вероятность функциональных нарушений, что косвенно отражается и на безопасности вождения в пожилом возрасте.

Практическое значение наблюдений

Авторы подчёркивают, что результаты не означают необходимости немедленных ограничений для пожилых водителей. Речь идёт о дополнительном инструменте раннего выявления рисков. Анализ данных с автомобильных датчиков может помочь заметить тревожные тенденции на раннем этапе и вовремя инициировать медицинскую оценку.

Исследование имеет ограничения, включая состав выборки и предварительный характер данных, однако оно подчёркивает важность внимания к повседневным привычкам. Вождение в этом контексте становится не только средством передвижения, но и своеобразным отражением состояния мозга, позволяя раньше заметить изменения и принять меры для сохранения качества жизни и безопасности.

Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

