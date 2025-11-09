Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
дед за рулем
дед за рулем
© freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 1:56

Возраст ставит точку в вождении: скрытый рубеж, после которого дороги становятся опаснее

С возрастом способность управлять автомобилем действительно меняется, но это не связано напрямую с конкретным числом лет. Многие пожилые водители постепенно отказываются от поездок сами, понимая, что реакции и внимание уже не те, что раньше. Тем не менее необходимость передвигаться иногда не оставляет выбора.

Ни в одной стране мира нет законного ограничения по возрасту для вождения. Время от времени подобные инициативы обсуждаются, но редко доходят до практической реализации. Например, в России летом 2024 года предлагали запретить вождение лицам старше 70 лет — предложение исходило от общественной организации "Ветераны России". Идея поддержки не нашла. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал ввести обязательный медосмотр для водителей старше 80 лет, но и это предложение не прошло. Подобные дискуссии время от времени появляются в других странах, но ограничений по возрасту по-прежнему нет.

Главное, что влияет на возможность управлять автомобилем — это состояние здоровья. Именно из-за него у водителя могут аннулировать права, и возраст здесь лишь косвенный фактор. Аннулирование касается не только пожилых людей, но и молодых с серьёзными заболеваниями.

Состояния, при которых управлять автомобилем запрещено

  1. Органические и психические расстройства, включая деменцию, бред, галлюцинации, последствия болезни Альцгеймера, амнезию, делирий.

  2. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства: искажённое мышление, эхо и голоса в голове, слуховые галлюцинации, бредовое восприятие контроля извне, негативное восприятие мира.

  3. Расстройства настроения, включая депрессию, биполярные состояния, маниакальные эпизоды и приступы ярости или восторга.

  4. Невротические расстройства: панические атаки, фобии, тревожность, компульсивные проявления, реакция на сильный страх или стресс, раздвоение личности, соматоформные расстройства, истерики, неврастения.

  5. Расстройства личности и поведения: синдром Мюнхгаузена, расстройства половой идентификации, сексуальные девиации, фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, трансвестизм.

  6. Умственная отсталость: задержка развития, неспособность различать право и лево, аутизм, синдром Дауна.

  7. Психические расстройства и нарушения поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголь, опиоиды, каннабиоиды, седативные и снотворные препараты, кокаин, стимуляторы, галлюциногены.

  8. Эпилепсия.

  9. Ахроматопсия — полная цветовая слепота, когда человек видит только чёрно-белое.

  10. Полная слепота.

Как выявляют ограничения

Заболевания могут обнаруживаться не только при медкомиссиях для продления прав. Медицинские учреждения обязаны сообщать о серьёзных диагнозах в Госавтоинспекцию через Минздрав. После получения такой информации ГАИ аннулирует права, и человек теряет возможность садиться за руль. Это закреплено в статье 28 закона "О безопасности дорожного движения" — "Основания прекращения, приостановления действия права на управление транспортными средствами".

Чаще всего ограничения касаются пожилых водителей, потому что с возрастом вероятность возникновения хронических заболеваний и снижения когнитивных функций увеличивается. Однако это не означает, что после определённого возраста управлять автомобилем запрещено — важно состояние здоровья, а не число лет.

Советы для пожилых водителей

  1. Проходить регулярные медицинские осмотры, особенно проверку зрения, слуха и сердечно-сосудистой системы.

  2. Следить за когнитивным состоянием и психическим здоровьем, вовремя обращаться к специалистам.

  3. При первых признаках ухудшения реакции или внимания снижать интенсивность поездок и избегать сложных маршрутов.

  4. Рассматривать альтернативы: такси, общественный транспорт или помощь родственников, чтобы сохранить мобильность без риска.

  5. Вести журнал самонаблюдения — фиксировать случаи затруднений при вождении, чтобы вовремя принять меры.

Плюсы и минусы управления автомобилем в пожилом возрасте

Плюсы Минусы
Сохраняется независимость Риск ухудшения реакции
Возможность планировать поездки по собственному графику Вероятность ошибок на дороге
Социальная активность Потенциальное снижение внимания и когнитивных функций
Мобильность без ожидания транспорта Усиление стресса при длительных поездках

FAQ

До какого возраста можно водить автомобиль?
Возрастных ограничений нет. Главное — состояние здоровья и отсутствие противопоказаний по медзаключению.

Какие болезни лишают права управления автомобилем?
Органические и психические расстройства, серьёзные неврологические болезни, психоактивные зависимости, эпилепсия, слепота и ахроматопсия.

Что делать, если здоровье ухудшается, но хочется оставаться мобильным?
Использовать общественный транспорт, такси, помощь родственников или сервисы каршеринга.

Мифы и правда

Миф: после 70 лет вождение запрещено.
Правда: закон не ограничивает возраст, всё решает состояние здоровья.

Миф: только пожилые водители теряют права.
Правда: аннулирование возможно в любом возрасте при серьёзных заболеваниях.

Миф: пожилой водитель всегда опасен.
Правда: многие водители сохраняют отличные навыки и внимание даже в старшем возрасте при хорошем здоровье.

Интересные факты

  1. В некоторых странах Европы обсуждают ограничение вождения с 75 лет, но пока закон не принят.

  2. Продолжительное вождение помогает сохранять когнитивные функции у пожилых людей, если здоровье позволяет.

  3. Автомобилисты старше 65 лет чаще выбирают спокойные маршруты и избегают ночных поездок.

