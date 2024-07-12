Автомобильный эксперт Вадим Гагарин объяснил, что российских водителей не пугает небольшой штраф за отсутствие полиса ОСАГО и низкая вероятность его получения, так как ГАИ редко останавливают автомобили. Он упомянул, что в Москве для молодого водителя с мощным авто стоимость ОСАГО может достигать 163 тысяч рублей, в то время как штраф за его отсутствие — всего 800 рублей, или 400 при быстрой оплате со скидкой, сообщает News.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Blaise Daniel Korley Ahumah (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)