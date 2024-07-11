В России электросамокатчиков следует штрафовать так же строго, как и водителей других транспортных средств. Такое мнение высказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Кадаков подчеркнул, что за причинение вреда здоровью водителям автомобилей и мотоциклов грозит штраф или лишение прав на срок от года до полутора лет за легкие повреждения и от полутора до двух лет за повреждения средней тяжести. В то же время, для водителей электросамокатов и велосипедов предусмотрен только штраф, причем меньшего размера, согласно КоАП.

Эксперт также отметил, что если пешеход получит перелом руки в ДТП по вине мотоциклиста, то виновный будет оштрафован на 25 тысяч рублей и временно лишен прав. В случае с электросамокатчиком штраф составит 15 тысяч рублей, и ему не запретят продолжать ездить на электросамокате.

Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)