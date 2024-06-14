Фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин объяснил, что долгое сидение за рулем может привести к нарушению кровообращения и здоровья, включая проблемы, известные как "мужская слабость". Он порекомендовал водителям использовать свободное время для физических упражнений, таких как берпи, приседания, выпады и отжимания, сообщает Газета.Ру.
Симкин подчеркнул важность выбора интенсивности упражнений в зависимости от физической подготовки и завершения тренировок комплексной растяжкой и заминкой для восстановления дыхания.
Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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