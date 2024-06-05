Врач-аллерголог Светлана Селиванова предупредила водителей, страдающих от аллергии, об опасности приема антигистаминных препаратов первого поколения, таких как супрастин, тавигил и димедрол. Эти лекарства могут вызывать сонливость и должны использоваться только для неотложной помощи при острой аллергической реакции, сообщает Газета.Ру.
Вместо них рекомендуется использовать препараты второго поколения, такие как цетиризин, левоцетиризин, лоратадин и дезлоратадин, которые не влияют на головной мозг и не вызывают сонливости, что делает их безопасными для водителей.
Эксперт по токсикологии Александр Эдигер также подчеркнул, что антигистаминные препараты могут замедлять реакцию и способствовать ДТП, призвав внести их в список запрещенных к употреблению при вождении.
Фото: commons.wikimedia.org/Jimena321 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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