Председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул важность изучения списка запрещенных лекарств, так как даже кажущиеся безобидными препараты могут привести к лишению прав.
Среди запрещённых средств — корвалол, валокордин, афобазол, аспирин, антигриппин, борная кислота и ушные капли отипакс. Нилов рекомендует водителям держать распечатанный перечень в бардачке.
В то же время, Верховный суд в прошлом году указал, что употребление лекарств само по себе не является основанием для лишения водительских прав, сообщает Motor.
Фото: commons.wikimedia.org/Jimena321 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Известный инсайдер: в Xiaomi 15 Pro немного изменят дизайн из-за новых камер
Известный китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали о предстоящем смартфоне Xiaomi 15 Pro.
Украина удивлена, что Запад не считает себя стороной конфликта
Советник начальника кабинета президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк охарактеризовал как "непонятное" то, что союзники Украины отказываются признать себя стороной противостояния с Россией.
Врач Гальянова: при нагревании пластиковой посуды в СВЧ-печи выделяется опасный бензол
Врач-эндокринолог Анастасия Гальянова рекомендует не использовать пластиковую посуду и неподходящие контейнеры при разогреве еды в микроволновой печи, так как из пластика может выделяться бензол, вызывающий мутации и повреждения ДНК.
Ученые выделили причины разговоров во сне
Сомнилоквия, или разговоры во сне, — распространённое явление, не несущее серьезных последствий, но возможно указывающее на другие заболевания.