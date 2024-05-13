Председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул важность изучения списка запрещенных лекарств, так как даже кажущиеся безобидными препараты могут привести к лишению прав.

Среди запрещённых средств — корвалол, валокордин, афобазол, аспирин, антигриппин, борная кислота и ушные капли отипакс. Нилов рекомендует водителям держать распечатанный перечень в бардачке.

В то же время, Верховный суд в прошлом году указал, что употребление лекарств само по себе не является основанием для лишения водительских прав, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/Jimena321 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)