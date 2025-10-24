Мужчины и женщины раскрываются за рулём: что скрывают привычки российских водителей

За рулём автомобиля каждый человек проявляет себя по-разному. Одни водители аккуратны и внимательны, другие склонны к риску, что напрямую отражается на безопасности на дорогах. Исследование ВЦИОМ показывает, как россияне оценивают свои навыки вождения, кто чаще садится за руль и какие качества они считают важными для безопасного управления автомобилем.

Водительские права и реальная активность за рулём

По данным опроса, проведённого 5 октября 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет, только половина населения (51%) имеет водительское удостоверение. Однако регулярно садится за руль лишь 36%. Среди мужчин, имеющих права, за рулём оказывается 57%, среди женщин — только 19%.

Возраст также играет значительную роль: молодёжь после 2001 года лишь в 15% случаев получает водительские права, тогда как старшие миллениалы (1982-1991 годы рождения) имеют их у 52%. Наиболее активными водителями остаются россияне в возрасте 40-55 лет: почти каждый второй представитель этой группы водит машину регулярно. Люди старше 75 лет значительно реже садятся за руль — всего 11%.

Какие качества ценятся у водителей

С точки зрения россиян, идеальный водитель внимателен, собран, способен быстро оценивать дорожную ситуацию и соблюдать правила. Важными качествами считаются трезвость, спокойствие, вежливость и уважение к другим участникам движения.

Аналитики отмечают, что представление о водителе меняется с течением времени. В советские годы на первом месте были технические навыки и знание автомобиля, сейчас же ключевое значение имеет культура поведения на дороге и самоконтроль.

География активности водителей

По регионам наибольшая активность наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе: за рулём находится почти каждый второй житель. В мегаполисах больше людей с правами, но многие из них давно не водили автомобиль. Основными причинами отказа от вождения специалисты называют пробки и высокие расходы на содержание машины.

Гендерные различия в вождении

Вопрос о том, кто лучше водит — мужчины или женщины, остаётся спорным. Большинство россиян (70%) считают, что пол не влияет на навыки управления автомобилем. Тем не менее 24% уверены, что мужчины водят лучше, а лишь 5% — что женщины.

Статистика показывает, что мужчины чаще попадают в ДТП, а аварии с их участием зачастую более серьёзные.

"И это характерно не только для России, но и, например, для США. В обоих случаях авторы близки в объяснениях причин такой картины: мужчины более склонны к рискованному поведению за рулем и чаще употребляют алкоголь", — отметили аналитики.

Автопродление водительских прав

С 1 января 2026 года в России прекращается автоматическое продление водительских удостоверений, действовавшее с 2022 года.

"Если действие водительского удостоверения истекает, например, 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет", — сказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Водителям, которые ранее воспользовались автопродлением, важно помнить дату окончания действия прав. Управлять автомобилем с просроченными правами запрещено.

Медицинские противопоказания к вождению

С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый перечень медицинских показаний и ограничений к управлению транспортом. В список включены общие расстройства психологического развития и аномалии цветового зрения.

Как ранее пояснил ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров, обновленный перечень медицинских противопоказаний на 2025 год был приведен в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10).

Советы шаг за шагом для безопасного вождения

Всегда соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим. Перед поездкой проверяйте техническое состояние автомобиля, особенно тормоза и световые приборы. Избегайте употребления алкоголя и сильных лекарств перед поездкой. Планируйте маршрут заранее, чтобы снизить стресс и избежать риска из-за пробок. Обратите внимание на культуру поведения других участников движения: вежливость за рулём повышает общую безопасность.

FAQ

Как часто нужно обновлять водительские права?

Сейчас обычный срок действия прав — 10 лет. После 1 января 2026 года автопродление не применяется.

Какие болезни запрещают садиться за руль?

Список включает психические расстройства, заболевания глаз и некоторые хронические заболевания, влияющие на безопасность вождения.

Что важнее: опыт или внимательность?

Оба аспекта важны, но современные исследования показывают, что внимание и самоконтроль зачастую важнее лет опыта.

Мифы и правда

Миф: мужчины водят лучше женщин.

Правда: гендер напрямую не влияет на качество вождения, хотя статистика ДТП показывает, что мужчины чаще рискуют. Миф: автопродление прав действует бесконечно.

Правда: с 2026 года автопродление прекращается, и водители должны самостоятельно продлевать права. Миф: молодые водители всегда менее опытны.

Правда: многие молодые водители проявляют высокий уровень внимательности и аккуратности, компенсируя меньший стаж.

Исторический контекст

В советские годы приоритет отдавался техническим знаниям и умению управлять автомобилем. Современные требования смещены в сторону культуры поведения, самоконтроля и соблюдения правил, что отражает развитие безопасности дорожного движения.

3 интересных факта