Человек с картой в телефоне за рулем
Человек с картой в телефоне за рулем
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:06

Водители хватаются за голову: смартфон за рулём ведёт к опасности, о которой многие даже не догадываются

Едва заметная вибрация способна прервать концентрацию водителя — психологи

Три минуты — именно столько в среднем выдерживает большинство людей, прежде чем снова взглянуть на смартфон. За рулём эта привычка становится особенно опасной, ведь мозг реагирует на уведомления быстрее, чем водитель успевает подключить логику. Едва заметная вибрация способна прервать концентрацию, а затем и потянуть за собой цепочку неверных решений на дороге. Об этом сообщает Авто Mail.

Почему смартфон так сильно отвлекает водителя

Современные устройства давно стали естественным продолжением повседневности, но в машине они превращаются в источник постоянного риска. Мозг реагирует на любой сигнал телефона как на потенциальную награду. Именно механизм ожидания удовольствия — а не реальная полезность уведомления — заставляет водителя тянуться к экрану. Дофамин выделяется ещё до того, как человек узнаёт содержание сообщения, и в этот момент именно он управляет вниманием.

Этот феномен объясняет, почему даже штраф или осознанное понимание опасности не всегда помогают. Пока дофаминовая система активна, логическая часть мозга буквально выключается. Водителю может казаться, что он контролирует ситуацию и способен успеть "взглянуть на секунду", но реакции замедляются, а дорожная обстановка меняется быстрее, чем мозг возвращается в рабочий режим.

"Смартфон в машине — это не просто "плохая привычка”, а нейробиологическая зависимость, которая произошла не по вашей вине. Производители смартфонов специально создают устройства и приложения, которые активируют дофаминовую систему", — отмечается в материале.

Психологи подчёркивают: привычка проверять телефон формируется так же, как и другие устойчивые зависимые модели поведения. Телефон постоянно рядом, он пульсирует светом, звуками, уведомлениями — и каждая мелочь запускает новый цикл ожидания награды. За рулём эти процессы становятся особенно заметны, ведь водитель вынужден удерживать концентрацию на высоком уровне, а раздражители не исчезают. Дополнительные риски возникают и тогда, когда водитель использует зарядку или оставляет устройство на солнце, что усиливает перегрев и снижает безопасность — такие ситуации нередко приводят к сбоям, и о них напоминает материал про перегрев смартфона.

"Это называется "шаблон вознаграждения переменной частоты” — самый сильный в психологии способ создать привычку", — говорится в публикации.

Как прервать цикл зависимости в дороге

Наиболее действенный способ — убрать смартфон из поля зрения. Не просто отключить звук или перевести его в авиарежим, а физически поместить телефон в бардачок, сумку или на заднее сиденье. Когда объект не виден, миндалевидное тело — зона мозга, отвечающая за мгновенные эмоциональные реакции — перестаёт реагировать на возможные сигналы, и цикл ожидания награды прерывается.

Дополнительная мера — отключение уведомлений. Даже тихий баннер на заблокированном экране может вызвать желание проверить устройство. Водителю важно создавать такие условия, при которых телефон не способен провоцировать лишние импульсы.

Если мозгу всё же нужно чем-то заменить привычный источник дофамина, стоит заранее подготовить альтернативу. Это может быть музыка, аудиокнига, подкаст, разговор с пассажиром или даже привычка петь за рулём. Любое действие, активирующее сенсорную систему, помогает удержать фокус на дороге.

Полезным инструментом становится и техника отсрочки. Если появляется желание проверить уведомление, нужно спокойно досчитать до пяти. За это время успевает активироваться префронтальная кора, отвечающая за анализ рисков и логические решения.

Что стоит за потребностью смотреть в смартфон в пути

Нейропсихологи отмечают, что тяга к телефону в автомобиле часто маскирует эмоциональные состояния. Водитель может испытывать тревогу, скуку, одиночество, давление социальных ожиданий или стремление избежать неприятных мыслей. Смартфон становится способом мгновенно переключить внимание, но делает это в ситуации, где отвлечение особенно опасно.

Один из рабочих способов борьбы — заранее продумать поведение в долгих поездках. Если водитель знает, что ему нужно время от времени проверять сообщения, лучше планировать остановки каждые час-два. Вне этих пауз телефон остаётся недоступным, например, в багажнике.

Голосовое управление тоже помогает минимизировать риски: команды позволяют ответить на звонок, выбрать трек или построить маршрут, не прикасаясь к экрану. А автоответчик — простой способ снять напряжение, связанное с ожиданием сообщений. Интересно, что механизм стремления к новому тоже связан с дофаминовыми процессами — схожий принцип описан в исследовании о дофаминовой адаптации.

Советы для безопасного поведения за рулём

  • Сразу убирайте телефон в место, недоступное во время движения.
  • Создавайте комфортную среду: включайте музыку, заранее подбирайте плейлист.
  • Используйте режим "Не беспокоить" или автоответчик.
  • Применяйте технику "5 секунд" перед тем, как потянуться к смартфону.
  • Делайте плановые остановки, если поездка длительная.
  • Пользуйтесь голосовыми ассистентами и hands-free-системами.
  • Следите за эмоциональным состоянием: усталость и тревога усиливают зависимость.

Популярные вопросы о смартфоне за рулём

Почему даже мелкое уведомление так сильно отвлекает?
Потому что мозг реагирует на сигнал как на возможную награду. Пока работает дофаминовая система, логика временно отключается.

Что лучше: отключить телефон или убрать из поля зрения?
Самым эффективным считается физическое удаление устройства. Когда смартфон не видно, мозг перестаёт ожидать сигналы.

Можно ли полностью избавиться от привычки проверять телефон?
Полностью — трудно, но можно значительно ослабить её, изменив окружение, триггеры и заменив стимулы на более безопасные.

