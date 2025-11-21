Строгие штрафы за управление с просроченными правами: что нужно знать водителям

В России все водители обязаны менять свои водительские права через 10 лет после их получения. Однако бывают случаи, когда этот процесс необходимо осуществить раньше — например, при смене фамилии или повреждении документа. В 2022 году власти приняли решение продлить срок действия водительских удостоверений, которые истекали с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Это было сделано с целью уменьшения административной нагрузки для граждан и бизнеса. Похожие меры были продолжены и в 2024 и 2025 годах, но они не касались тех случаев, когда произошли изменения в личных данных, или когда права были утрачены или запрещены.

Однако с 1 января 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений завершится, и все владельцы просроченных прав должны будут их заменить.

Штрафы за управление автомобилем с просроченными правами

Если водитель продолжит управлять автомобилем с просроченным удостоверением, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Этот штраф налагается на водителя в соответствии с частью 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Нарушитель будет отстранён от управления транспортным средством, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку. Все расходы, связанные с этим, также ложатся на водителя. В случае, если управление транспортным средством передано другому лицу, владельцу машины тоже грозит наказание.

"Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб.", — пояснил автоюрист Сергей Радько.

Стоит отметить, что ответственность за передачу машины другому человеку с просроченными правами сложнее обеспечить, поскольку нарушителя может не быть рядом. Как правило, привлекается к ответственности тот, кто фактически управлял автомобилем.

Ужесточение наказания для водителя с просроченными правами возможно в случае, если он стал виновником аварии с тяжкими последствиями. Например, если в ДТП пострадали люди или погиб кто-то, то наличие просроченных прав будет учитываться, и наказание будет более жестким, вплоть до лишения свободы.

"Если это ДТП с последствиями в виде причинения тяжкого вреда здоровью или смерти пострадавшего, то факт просроченных прав также будет учитываться, а водитель-виновник понесет более жесткое наказание, вплоть до лишения свободы", — сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Важно помнить, что водителей не привлекут к ответственности за просроченные права, если они не управляли автомобилем после истечения срока действия документа.

Как можно получить скидку на штраф

Если водитель был оштрафован за управление транспортом с просроченными правами, ему предоставляется возможность получить скидку в размере 25%. Для этого нужно уплатить штраф в течение 30 дней после вынесения постановления. Это касается всех штрафов, указанных в 12-й статье Кодекса об административных правонарушениях.

"Получить скидку на штраф за это правонарушение можно, как и на многие другие штрафы, указанные в 12-й статье Кодекса об административных правонарушениях", — подтвердил Воропаев.

Заплатить штраф можно через портал "Госуслуги" или любым другим удобным способом. Однако скидка не предоставляется в случае, если нарушение связано с вождением в нетрезвом состоянии, отказом от медосвидетельствования, повторным правонарушением (в течение года), либо в случае причинения вреда здоровью других людей из-за ДТП.

Когда нужно менять водительские права

Очень важно заранее позаботиться о замене прав, особенно если срок их действия подходит к концу. Пытаться обновить удостоверение за день до окончания его действия не имеет смысла. Юристы рекомендуют начинать процесс замены хотя бы за 2-3 недели до истечения срока.

"Озаботиться заменой прав надо хотя бы за две-три недели до истечения срока действия документа. Водителю нужно получить медсправку, а это не так просто: нужно ехать в психдиспансер по месту жительства, в наркодиспансер, проходить медицинскую комиссию и только потом записываться на данную процедуру", — пояснил Радько.

Для того чтобы заменить просроченные водительские права, потребуются следующие документы: паспорт, старое удостоверение (если оно имеется), квитанция об оплате госпошлины и заявление, которое можно подать через "Госуслуги". Если у водителя изменились персональные данные, потребуется также предоставить соответствующие документы, подтверждающие эти изменения.

"Во всех водительских удостоверениях указана дата, до которой они действуют. С учетом постановления правительства РФ от 2022 года нужно понимать, что если они истекли в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, то прибавляется еще три года к тому сроку, который указан в правах", — уточнил Воропаев.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: Водитель продолжает управлять автомобилем с просроченными правами.

Последствие: Штраф от 5 до 15 тысяч рублей, отстранение от управления, отправка автомобиля на штрафстоянку.

Альтернатива: Заменить права до окончания их срока действия, вовремя пройти медицинскую комиссию. Ошибка: Не обращение за заменой прав заранее.

Последствие: Время на сбор документов и медицинские процедуры может не хватить для своевременной замены.

Альтернатива: Начать процесс замены прав за 2-3 недели до окончания срока. Ошибка: Игнорирование возможности получения скидки на штраф.

Последствие: Потеря 25% скидки, если штраф не был оплачен в срок.

Альтернатива: Оплатить штраф в течение 30 дней, чтобы получить скидку.

Плюсы и минусы

Плюсы замены водительских прав Минусы замены водительских прав Убедитесь, что права действуют, не возникнут проблемы с законом. Процесс требует времени и может быть бюрократически сложным. Возможность получить скидку на штрафы. Необходимо пройти медицинскую комиссию, что может занять время. Документы можно обновить через портал "Госуслуги". Нужно заранее позаботиться о замене прав, иначе можно получить штраф.

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать удобное время для замены прав?

Лучше всего начинать процесс замены прав не менее чем за 2-3 недели до окончания их срока действия.

2. Что делать, если потерял права до окончания их срока действия?

В этом случае нужно обратиться в ГИБДД для восстановления прав и пройти процедуру их замены.

3. Какова стоимость замены прав?

Стоимость замены прав включает в себя госпошлину, медицинскую справку и возможные дополнительные расходы, связанные с получением необходимых документов.

Мифы и правда

Миф: Замена прав за день до их истечения — это нормально.

Правда: Процесс замены водительских прав требует времени на сбор документов и медицинскую комиссию. Лучше позаботиться о замене заранее.

Миф: Штраф за просроченные права можно легко избежать.

Правда: За управление автомобилем с просроченными правами предусмотрен штраф, и избежать его можно только если не управляли машиной после истечения срока действия документа.

Интересные факты

В некоторых странах срок действия водительских прав может достигать 15 лет, в то время как в России он составляет 10 лет. В США продление водительских прав можно сделать полностью онлайн в большинстве штатов. В некоторых европейских странах права необходимо менять, даже если они не истекли, но человек изменил фамилию.

