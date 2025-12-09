Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Москвичка с водительскими правами у автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:37

Фото на права больше не как раньше: теперь камера в ГИБДД решает всё сама

Цвет фона для снимка на права установлен серым стандартом — МВД РФ

Получение водительских прав в России давно перестало быть сложным процессом: сегодня сделать фотографию для документа можно прямо в отделении ГИБДД. Каждое подразделение оборудовано фотостудией, где сотрудник делает снимок в нужном формате. Однако, даже в этом простом процессе есть важные нюансы, которые стоит знать заранее. Об этом сообщает Autonews.

Как проходит фотографирование

Даже если заявление на получение прав подается через портал "Госуслуги", фотографирование все равно выполняется при личном визите в ГИБДД. Это связано с необходимостью соблюдения единых стандартов и исключения подделок. Снимок делают в день подачи заявления, а готовое фото ламинируется на удостоверении сразу — повторно приходить не придется.
Для международного водительского удостоверения (МВУ) допускается предоставление собственного фото, но оно должно строго соответствовать требованиям МВД.

"Фотографии на документы — часть официальной процедуры, и к их качеству предъявляются строгие требования", — отмечается в разъяснениях МВД РФ.

Требования к фото на национальные права

Фотография для российских водительских прав должна соответствовать стандартам МВД РФ, утвержденным Приложением № 3 к Приказу № 365 от 13 мая 2009 года. Основные параметры следующие:

  • размер изображения — 35x45 мм;

  • фон — нейтрально-серый;

  • формат — только цветное фото;

  • очки допускаются только с прозрачными стеклами, без бликов;

  • головные уборы запрещены, за исключением религиозных, не закрывающих лицо.

Несоблюдение даже одного из пунктов может привести к отказу в приеме фото. Поэтому, если снимок делается не в ГИБДД, а заранее, стоит убедиться, что все требования выполнены.

Фото для международного водительского удостоверения

Согласно Приказу МВД № 206 от 18 апреля 2011 года, фото для международных прав по формату аналогично национальному, но есть несколько отличий:

  • разрешено как цветное, так и черно-белое изображение;

  • бумага должна быть строго матовой;

  • допускаются очки только с прозрачными стеклами;

  • религиозные головные уборы разрешены при условии, что не скрывают контуры лица.

Главное преимущество в том, что фото для МВУ можно сделать самостоятельно. Это удобно, если документ оформляется онлайн — достаточно загрузить подходящий снимок.

Как правильно сделать фото на права

Если вы делаете фото самостоятельно, важно соблюдать технические требования и учитывать визуальные детали. Лучше всего воспользоваться услугами фотоателье: специалисты знают стандарты для всех видов документов и подберут правильное освещение, ракурс и пропорции.

Тем не менее, можно сделать качественный снимок и дома — достаточно соблюдать несколько простых правил:

  1. используйте ровный, нейтральный фон без узоров;

  2. обеспечьте равномерное освещение без теней;

  3. смотрите прямо в камеру, лицо должно быть расслабленным;

  4. не улыбайтесь и не наклоняйте голову;

  5. одежда должна быть однотонной, без надписей и ярких рисунков.

"Главное условие — естественность. Любые фильтры, ретушь или цифровая обработка могут привести к отклонению снимка", — говорится в инструкции МВД.

Сравнение фото для российских и международных прав

На первый взгляд, стандарты похожи, но отличия могут быть критичны при подаче документов:

  • для российских прав фото делается исключительно в отделении ГИБДД, тогда как для МВУ его можно подготовить заранее;

  • для международных документов допускается черно-белое изображение и использование матовой бумаги;

  • оба типа требуют нейтрального серого фона и полного отсутствия декоративных эффектов.

Таким образом, главное различие — в свободе выбора: для российских прав всё под контролем ведомства, а для международных водитель сам отвечает за корректность снимка.

Плюсы и минусы самостоятельного фото

Подготовка фото самостоятельно имеет очевидные преимущества, но не лишена рисков.

Плюсы:

  • экономия времени — не нужно стоять в очереди;

  • возможность выбрать лучший ракурс и освещение;

  • контроль над качеством изображения.

Минусы:

  • риск несоответствия формальным требованиям;

  • вероятность отказа в приеме документа;

  • необходимость повторного фотографирования при ошибках.

Лучше всего делать фото в ателье, если нет уверенности в правильных параметрах — особенно для международных удостоверений.

Советы по подготовке к фото

Перед съемкой стоит заранее продумать детали: от внешнего вида до освещения. Вот несколько практических советов:

  1. не надевайте головные уборы, солнцезащитные очки или яркий макияж;

  2. избегайте одежды с крупными логотипами;

  3. если носите очки, убедитесь, что стекла чистые и без бликов;

  4. волосы должны быть аккуратно убраны, чтобы не закрывать лицо;

  5. не используйте вспышку в лоб — она создаёт резкие тени.

Эти простые шаги помогут получить фото, которое не вызовет вопросов у сотрудников ГИБДД и будет соответствовать всем нормам.

Популярные вопросы о фото на права

1. Можно ли сделать фото заранее и принести в ГИБДД?
Нет, для российских водительских прав фото делают исключительно на месте. Исключение — международные права.

2. Можно ли использовать старое фото?
Нет, снимок должен быть актуальным и сделан не ранее чем за полгода до подачи заявления.

3. Подходит ли домашнее фото на смартфон?
Да, но только для международного удостоверения и при строгом соблюдении формата и качества.

4. Можно ли фотографироваться в форме или униформе?
Да, если это повседневная одежда, но без головных уборов и знаков различия.

5. Нужно ли приносить распечатку фото для российских прав?
Нет, все делается на месте — цифровое изображение сразу заносится в систему.

