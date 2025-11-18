Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пьяный водитель
Пьяный водитель
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 4:23

Проверьте себя: эти правила водители нарушают сразу после получения прав

Многие водители после получения прав игнорируют часть правил ПДД — прдеставитель ГАИ

Процесс получения водительских прав часто воспринимается как строгий экзамен, где каждая деталь и манёвр должны выполняться по учебнику. Инструкторы тщательно следят за точностью действий, а экзаменаторы фиксируют малейшие ошибки, создавая ощущение, что любая оплошность приведёт к провалу. Однако после получения прав многие новые водители начинают относиться к правилам проще, а некоторые обязательные на экзамене действия просто игнорируют в повседневной езде, рассказал представитель ГАИ.

Реальная езда против экзамена

На практике некоторые манёвры, которые на экзамене кажутся сложными, водители упрощают. Например, поворот направо строго регламентирован: нужно занять крайний правый ряд, прижаться к бордюру и аккуратно выполнить поворот. Если на перекрёстке стоит другой автомобиль или есть препятствие, движение задерживается, чтобы полностью соответствовать требованиям. В реальной жизни многие просто слегка смещаются влево и совершают манёвр быстрее, считая это безопасным и логичным.

Использование сигналов также отличается от экзаменационной строгости. Во время сдачи экзамена при выезде задним ходом сигнал обязателен. В повседневной езде водители иногда моргают фарами, чтобы предупредить других участников движения или проявить вежливость. На экзамене такое действие квалифицируется как ошибка, потому что приоритет остаётся за встречным транспортом.

Правило о пешеходах на "зебре" также трактуется по-разному. Экзамен требует полной остановки до того момента, пока человек не пересечёт дорогу целиком. В реальности водители оценивают ситуацию и проезжают, если это не мешает пешеходу.

Сигналы и гудок

Согласно ПДД, звуковой сигнал можно использовать только для предотвращения аварийной ситуации. На экзамене любое иное использование — для перестроения или выражения недовольства — считается ошибкой. В жизни водители нередко применяют гудок в этих целях, считая это естественной частью взаимодействия на дороге.

"Строгость экзамена отражает идеальную ситуацию, далёкую от реальности", — пояснил представитель ГАИ.

Экзамен vs реальная езда

Элемент На экзамене В реальной жизни
Поворот направо Чётко по линии, прижаться к бордюру Смещаются чуть влево для удобства
Выезд задним ходом Обязательный сигнал Часто только моргание фарами
Пешеходы Полная остановка до конца перехода Проезд, если не мешает
Гудок Только при угрозе аварии Используют для перестроения или вежливо предупредить других

Советы шаг за шагом

  1. Оценивать дорожную ситуацию, а не действовать строго по учебнику.

  2. Использовать сигнал при перестроении, чтобы повысить безопасность.

  3. Соблюдать дистанцию и скорость — это безопаснее, чем абсолютное следование манёврам экзамена.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование сигналов при выезде задним ходом → недоразумение с другими водителями → моргание фарами для вежливого предупреждения.

  2. Проезд перед пешеходом на зебре → штраф или авария → остановка и оценка ситуации.

  3. Использование гудка без необходимости → раздражение окружающих → только при реальной угрозе аварии.

Мифы и правда

  • Миф: после экзамена можно полностью игнорировать ПДД.
    Правда: основные правила безопасности и уважение к другим водителям остаются обязательными.

  • Миф: использование гудка для выражения недовольства разрешено.
    Правда: по закону сигнал лишь для предотвращения аварии.

Интересные факты

  1. На экзамене поворот направо оценивают так же строго, как парковку задним ходом.

  2. В ряде стран экзамен на права занимает 2-3 раза меньше времени, но требует больше теории.

  3. Моргание фарами в некоторых странах считается нарушением ПДД.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отсутствие нормативов по автохламу выявили в малых городах — автоюрист Воропаев сегодня в 1:45
Брошенные автомобили заполонили дворы: грядут новые правила — но есть нюанс, о котором молчат

В российских городах снова обсуждают проблему брошенных автомобилей. Какие правила хотят ввести, что изменится для автовладельцев и почему вопрос затронул всех?

Читать полностью » Электрохимические алкотестеры обеспечивают стабильные результаты при личном и частом применении – специалист сегодня в 0:59
Купил самый дорогой алкотестер — результат удивил даже меня

Как выбрать алкотестер для личного использования, чтобы точно оценивать состояние организма и избежать неприятностей на дороге.

Читать полностью » Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года — Кремль сегодня в 0:25
Россия меняет курс на безопасность: что появится на дорогах после принятия нового плана — детали держали в секрете

Новая стратегия дорожной безопасности обещает изменить российские дороги до 2036 года: технологии, культура, контроль и ответственность объединятся в одной системе.

Читать полностью » Замена ремней ГРМ в б/у авто предотвращает капремонт двигателя — механики вчера в 23:20
Жаль, раньше не знал: заменяю ремни в б/у машине — и двигатель работает как новый, без поломок

Почему даже ухоженный автомобиль с пробегом требует вложений сразу после покупки? Разбираемся, какие узлы стоит обновить и что это даёт.

Читать полностью » Зарядка через прикуриватель в авто перегревает батарею — автоэксперт вчера в 22:13
Прикуриватель таит опасность: батарея телефона взрывается от скачков — USB меняет всё

Почему привычная "розетка 12V" может неожиданно вывести из строя ваш смартфон и навредить электросистеме авто? Разбираемся, чем это грозит водителям.

Читать полностью » Li Auto увольняет сотрудников за недостаточный контроль качества после возгорания минивэнов — компания вчера в 21:59
Li Auto горит и увольняет: как один минивэн разрушил карьеры десятков сотрудников

После возгорания минивэна Li Auto Mega компания отозвала тысячи машин и уволила сотрудников, чтобы восстановить доверие клиентов и укрепить имидж.

Читать полностью » 84% автомобилистов в Москве и Подмосковье сменили шины на зимние к первому снегопаду — Авто Mail вчера в 20:59
Первый снег и первый кризис: опрос показал, кто превращает дороги в ловушку

Первый снег в Москве выявил, кто из автомобилистов готов к зиме, а кто по-прежнему рискует безопасностью, выезжая на летней резине.

Читать полностью » Toyota объявила о превращении Century в семейство моделей премиум-класса — Такаси Ватанабэ вчера в 19:54
Роскошь треснула по швам: Toyota делит свой самый закрытый бренд на целое семейство

Toyota расширяет Century до целой линейки, а Lexus удивляет концептами и готовится задавать новые стандарты роскоши.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат с крабовыми палочками и кукурузой готовится со сметанной заправкой — повар
УрФО
Эксперт Губайдуллина: хоббидогинг не угрожает психике подростков, но требует внимания
Наука
Сверхновая звезда SN 2024ggi взорвалась на глазах у астрономов — профессор Ливан Фан
Спорт и фитнес
Бёрпи ускоряет метаболизм и повышает выносливость за три недели — фитнес-тренер
Питомцы
Мяуканье кошек не только для получения еды — исследования биологов
Красота и здоровье
Врач Ольга Тен дала советы по профилактике и лечению вируса генитального герпеса
Дом
Методы улучшения восприятия уборки и упрощения процесса для всех членов семьи
Туризм
Дуриан признан одним из самых ароматически интенсивных фруктов мира – данные Food Research Institute
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet