Инспектор может остановить без штрафа, но проблемы всё равно будут: о чём не задумываются водители

Усталость за рулём часто воспринимают как досадную мелочь, но на деле она способна привести к последствиям не менее серьёзным, чем алкоголь. Водитель может быть трезв, соблюдать скорость и правила, но при этом находиться в состоянии, опасном для себя и окружающих. Особенно актуальной эта тема становится в период активных автопутешествий и длительных поездок. Об этом сообщает портал Авто Mail.

Почему усталость за рулём так опасна

Длительное бодрствование напрямую влияет на внимание, скорость реакции и способность адекватно оценивать дорожную обстановку. Исследования показывают, что каждый час без сна постепенно ухудшает когнитивные функции. Учёные из Новой Зеландии пришли к выводу, что один час бодрствования снижает концентрацию так же, как наличие в крови около 0,004% алкоголя. Если человек не спал 16 часов подряд, его уровень внимательности сопоставим с состоянием водителя, у которого в крови примерно 0,064 промилле.

На практике это означает увеличение тормозного пути, запоздалую реакцию на неожиданные манёвры других участников движения и снижение способности быстро принимать решения. В условиях трассы или плотного городского потока такие задержки становятся критическими, особенно когда добавляются привычки, которые сами по себе повышают риск аварий, включая использование смартфона и превышение скорости за рулём.

Что говорят правила дорожного движения

Опасность утомления признаётся не только медиками, но и законодателями. В российских правилах дорожного движения напрямую указано, что такое состояние недопустимо для управления транспортом. В пункте 2.7 ПДД РФ закреплён прямой запрет:

"Водителю запрещается: управлять транспортным средством … в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения".

При этом в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи, предусматривающей штраф или иное наказание именно за вождение в утомлённом состоянии. Формально инспектор не может выписать постановление только на этом основании, даже в виде предупреждения.

С какими последствиями может столкнуться водитель

Отсутствие прямого наказания не означает полной безнаказанности. Если инспектор остановит водителя, который явно находится в состоянии сильной усталости, это может стать поводом для дополнительной проверки. Сотрудник ГАИ вправе усомниться в адекватности управления и инициировать выяснение, не принимал ли водитель препараты, влияющие на реакцию и внимание.

Ситуация осложняется тем, что вещества с подобным эффектом содержатся во многих распространённых лекарствах, включая обезболивающие и жаропонижающие средства. Проверка может затянуться, а поездка — закончиться задержкой и дополнительными вопросами. При этом главный риск остаётся прежним — высокая вероятность ДТП, особенно во время ночной езды и дальних поездок.

Усталость часто приводит к кратковременным "провалам" внимания и микросну, которые водитель может даже не осознавать. Именно такие моменты нередко становятся причиной тяжёлых аварий, в том числе с участием пассажирского транспорта.